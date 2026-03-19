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Thomas Hindle

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Le pari à 45 millions de dollars de l'Inter Miami se retourne contre lui : les Herons de Lionel Messi font un sort embarrassant en Coupe des champions

L'Inter Miami était censé figurer parmi les favoris de la Coupe des champions de la CONCACAF, qu'il s'était engagé à remporter, mais sa défaite à Nashville est une véritable humiliation.

Lionel Messi n'était pas d'humeur à serrer la main de ses adversaires à la fin du match. Au contraire, après avoir perdu contre Nashville d'une manière pour le moins cruelle – en raison de la règle des buts à l'extérieur –, il a quitté le terrain en trombe pour rejoindre le tunnel.

La soirée avait été mitigée pour le capitaine de Miami. À la septième minute, il a inscrit son 900e but en carrière. À la 74e, il n’a pu que regarder Cristian Espinoza, de Nashville, pousser le ballon au fond des filets après une défense de Miami assez chaotique. Miami, en tant qu’équipe hôte, avait besoin d’un but. Il n’est jamais venu.

Miami a donc échoué. La CONCACAF Champions Cup est une compétition singulière, mais qui, historiquement, a servi à mesurer la puissance relative des équipes de la MLS. Vous voulez être la meilleure équipe du continent ? Battez toutes les autres. Au final, Miami n’a pas réussi à battre l’une des siennes.

Cela arrive à un moment particulièrement sombre pour les Herons, notamment parce que le copropriétaire Jorge Mas avait annoncé, avec une intention assez claire, que Miami mettrait tout en œuvre pour remporter la Coupe cette année. Ils avaient remporté la MLS Cup, la Leagues Cup et le Supporters’ Shield lors de chacune des trois saisons de Messi en Floride du Sud.

Mais il semble qu’ils devront attendre pour décrocher leur quatrième trophée, ce qui constitue un coup dur pour une équipe qui a tant dépensé et qui a suscité tant d’enthousiasme.

  • Inter Miami CF v Nashville SC - CONCACAF Champions CupGetty Images Sport

    Un match qui ne s'est pas déroulé comme ils l'auraient souhaité

    Au début du match, on aurait vraiment dit un match de Miami mercredi. Ils avaient largement la possession du ballon, et Nashville se contentait de la leur laisser. German Berterame, qui peine à s’imposer depuis son arrivée en provenance du club de Liga MX de Monterrey, a tiré au but à bout portant dès la quatrième minute. Peu après, Messi l’a rattrapé.

    Le but était incroyable : Messi a reçu le ballon dos au but, a facilement dépassé un défenseur avant de tirer entre les jambes d’un deuxième et de placer le ballon dans le coin inférieur du but.



    Et à partir de là, l’histoire semblait familière. C’est le moment où Miami, au meilleur de sa forme, enfonce le clou. Le couteau était planté ; il ne restait plus qu’à le tourner. Et le petit Argentin a essayé. Mais le but ne semblait pas entamer la détermination de Nashville. Ils n’ont pas vraiment changé.

    Après avoir arraché un match nul 0-0 lors du match aller, un but était tout ce dont ils avaient besoin. Et ils l’ont obtenu lorsque la défense de Miami s’est effondrée alors que le tir dévié d’Alex Muyl s’élevait vers le but. Dayne St. Clair a repoussé le ballon du poing. Espinoza, un joueur libre recruté à San Jose, a réagi le premier et a marqué d’une frappe puissante. Le banc de Nashville a explosé de joie. Ce n'était pas un moment très élégant. Mais ce n'était pas nécessaire.

    À partir de là, ce fut la panique pour les Herons. Le jeu est passé de maîtrisé à frénétique. Mais il n’y avait ni intention, ni conviction. Miami a procédé à deux changements offensifs et, dans les 15 dernières minutes, n’a créé que deux occasions franches. Messi n’a tenté qu’un seul tir au but, une frappe hasardeuse dans la mêlée qui, même selon ses propres standards de Ballon d’Or, était hasardeuse.

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  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Un échec après une dépense historique

    Et voilà que Miami rentre chez elle. Bien sûr, la tâche s'annonçait difficile cette année. En général, les équipes de la MLS n'ont ni le budget ni le niveau nécessaires pour rivaliser sur trois fronts. Réussir à la fois la Leagues Cup, la MLS et la CONCACAF Champions Cup, c'est demander beaucoup.

    Pourtant, Miami a recruté massivement cet hiver avec cet objectif central en tête. Par moments, on aurait dit une intersaison à la Bayern Munich, où l'équipe a déniché certains des meilleurs talents de la région et misé sur le fait qu'ils voulaient jouer pour elle. St. Clair, actuel Gardien de l'année de la MLS, a refusé une offre plus lucrative du Minnesota United pour signer un contrat. Sa raison ? Il voulait jouer la Coupe des champions de la CONCACAF pour une équipe censée la remporter – ce qui rend la défaite de mercredi soir extrêmement embarrassante.

    Tadeo Allende est revenu pour un salaire supérieur aux dépenses totales de certains clubs de la MLS. Facundo Mura, Sergio Reguilon, David Ayala, Rodrigo De Paul (transfert définitif) et enfin Berterame ont tous rejoint l'équipe. Au final, le club a dépensé 45 millions de dollars pendant cette intersaison. Le club le plus ambitieux après lui, Houston, a dépensé 15 millions de dollars. Ce fut certes un hiver marqué par la volonté d'aller de l'avant, mais aussi un hiver sans précédent dans l'histoire de la ligue.

  • Nashville SC v Inter Miami CF - CONCACAF Champions Cup 2026Getty Images Sport

    Une véritable honte

    Ce mercredi a donc été une véritable humiliation. Cela n’enlève rien au mérite de Nashville, qui est une excellente équipe de MLS. Elle devrait sans doute figurer parmi les quatre premières de la Conférence Est. Elle est bien entraînée, bien équilibrée et portée par des talents individuels. Elle ne révolutionne pas le football en termes de modèle ou de qualité, mais il n’y a, en théorie, aucune honte à perdre contre elle.

    Pourtant, il s'agissait d'une équipe de MLS. Miami est, en théorie, conçue pour battre Toluca, les Pumas ou Cruz Azul. Elle est censée pouvoir faire jouer ses remplaçants lors de ces matchs. On disait qu'elle pourrait se battre pour une place en Copa Libertadores. Si c'était une sorte de test, alors ce fut un immense échec. Elle a perdu contre l'une des siennes alors qu'elle affirmait pouvoir rivaliser avec les meilleures équipes d'Amérique du Sud.

    On pourrait peut-être objecter que les équipes de la MLS se sont de toute façon renforcées dans la Champions Cup. Nashville mérite d’être là autant que Miami. Pourtant, les équipes mexicaines ont clairement dominé les huitièmes de finale. Toluca a écrasé San Diego, réduit à 10 joueurs, à domicile. Le Club América a quitté Philadelphie sur un score de 1-1 pour se qualifier au score cumulé. C'est en effet au FC Cincinnati, qui affrontera les Tigres jeudi soir, de montrer que la MLS peut rivaliser avec les équipes mexicaines dans une compétition qu'elle n'a plus remportée depuis 2022.

    Miami, lui aussi, aura besoin de temps pour s’adapter. L’équipe a accueilli de nouveaux joueurs et en a perdu d’anciens. Il y a de nouveaux schémas à assimiler, de nouvelles jambes dans le vestiaire. Ces choses-là ne changent pas du jour au lendemain.


  • Inter Miami CF v Nashville SC - CONCACAF Champions CupGetty Images Sport

    Quelques failles majeures mises au jour

    Ce qui est également apparu au grand jour, c’est que cette équipe de Miami est loin d’être au complet. Rappelons que certaines de leurs recrues n'étaient que des choix de second, voire de troisième ordre. Ils auraient notamment tenté de recruter Denis Bouanga, du LAFC, dont la vitesse et le dynamisme offensif auraient bien mieux convenu à Messi que Beterame. Le club de Los Angeles a refusé une offre de 13 millions de dollars avant de prolonger le contrat de l'un de ses meilleurs joueurs à des conditions très avantageuses. À l'époque, son absence semblait être un simple contretemps. Aujourd'hui, sa perte semble colossale.

    Tristan Blackmon, des Vancouver Whitecaps, était également une cible. Son acquisition aurait apporté une amélioration significative au poste de défenseur central, notamment parce que Blackmon a fait partie de l’équipe nationale américaine et a été nommé Défenseur de l’année de la MLS en 2025. Bien sûr, cela aurait eu des répercussions. Si Blackmon n'était pas venu, Micael n'aurait peut-être pas été prêté par Palmeiras. Si le transfert de Bouanga avait été négocié, Berterame n'aurait peut-être pas été recruté depuis la Liga MX. Pourtant, ces deux acquisitions constituent clairement un recul par rapport à leurs premiers choix. Et Miami en a fait les frais.

    Les Herons ont donc échoué dans la seule compétition où ils avaient promis de réussir. La CONCACAF Champions Cup est difficile à remporter. En effet, il y a une raison pour laquelle les équipes de MLS ont souvent du mal à décrocher le trophée. Pourtant, les années précédentes, elles ont échoué face à des équipes de la Liga MX, incapables d’obtenir des résultats à l’extérieur contre des effectifs plus fournis – leur manque de profondeur ayant été mis à nu dans des conditions difficiles loin de chez elles. Ici, cependant, elles ont tout gâché lors d’un match unique contre un adversaire de la MLS.

    Peut-être s'agit-il d'un résultat aberrant. L'effet Messi n'a pas fonctionné. Miami a perdu ses moyens. Des erreurs individuelles, une mauvaise soirée, un ballon qui rebondit mal : tout cela peut arriver dans le football à élimination directe. Pourtant, Miami est construite pour éviter cela.

    Ce sont des matchs que Miami est censé remporter haut la main. Cela aurait dû marquer le début d’une série historique. Au lieu de cela, ils ont échoué lamentablement.

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