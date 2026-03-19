Le pari à 45 millions de dollars de l'Inter Miami se retourne contre lui : les Herons de Lionel Messi font un sort embarrassant en Coupe des champions

Lionel Messi n'était pas d'humeur à serrer la main de ses adversaires à la fin du match. Au contraire, après avoir perdu contre Nashville d'une manière pour le moins cruelle – en raison de la règle des buts à l'extérieur –, il a quitté le terrain en trombe pour rejoindre le tunnel.

La soirée avait été mitigée pour le capitaine de Miami. À la septième minute, il a inscrit son 900e but en carrière. À la 74e, il n’a pu que regarder Cristian Espinoza, de Nashville, pousser le ballon au fond des filets après une défense de Miami assez chaotique. Miami, en tant qu’équipe hôte, avait besoin d’un but. Il n’est jamais venu.

Miami a donc échoué. La CONCACAF Champions Cup est une compétition singulière, mais qui, historiquement, a servi à mesurer la puissance relative des équipes de la MLS. Vous voulez être la meilleure équipe du continent ? Battez toutes les autres. Au final, Miami n’a pas réussi à battre l’une des siennes.

Cela arrive à un moment particulièrement sombre pour les Herons, notamment parce que le copropriétaire Jorge Mas avait annoncé, avec une intention assez claire, que Miami mettrait tout en œuvre pour remporter la Coupe cette année. Ils avaient remporté la MLS Cup, la Leagues Cup et le Supporters’ Shield lors de chacune des trois saisons de Messi en Floride du Sud.

Mais il semble qu’ils devront attendre pour décrocher leur quatrième trophée, ce qui constitue un coup dur pour une équipe qui a tant dépensé et qui a suscité tant d’enthousiasme.