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Abdelmawgood Samir

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Le parcours difficile des équipes arabes à la Coupe du monde : une situation idéale pour l'Égypte… difficile pour le Maroc et l'Arabie saoudite… et catastrophique pour l'Algérie

Coupe du monde
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Le parcours des équipes arabes à la Coupe du monde 2026...

À l'approche du coup d'envoi de la Coupe du monde 2026, dans environ 70 jours, huit équipes arabes se préparent à vivre une expérience exceptionnelle lors de cette édition, considérée comme la plus grande et la plus étendue géographiquement de l'histoire de la compétition. Les matchs se dérouleront aux États-Unis, au Canada et au Mexique, dans des dizaines de villes réparties sur des milliers de kilomètres.

Les équipes arabes participantes sont : l'Égypte, l'Arabie saoudite, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Qatar, l'Irak et la Jordanie.

Bien que toutes disputeront trois matchs lors de la phase de groupes, les conditions de voyage et de déplacement entre les villes varient considérablement, ce qui place certaines équipes dans une situation relativement confortable, tandis que d'autres devront faire face à des défis logistiques épuisants, selon le site « Sky News ».

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Les Pharaons sont en pleine forme

    L'équipe d'Égypte est considérée comme la plus avantagée en termes de calendrier, puisqu'elle n'aura à parcourir qu'environ 460 kilomètres entre Seattle, aux États-Unis, et Vancouver, au Canada, deux villes voisines situées à la frontière, ce qui lui permettra de bénéficier d'une stabilité physique et mentale pendant la phase de groupes.

    • Publicité
  • Iraq WC ticketsGetty

    L'Irak se trouve dans une situation relativement confortable

    Quant à la sélection irakienne, elle disputera ses matchs dans des villes proches les unes des autres sur la côte est de l'Amérique du Nord, se déplaçant entre Boston, Philadelphie et Toronto, sur une distance totale d'environ 1 200 kilomètres, ce qui représente l'une des distances les plus courtes par rapport aux autres équipes.

  • FBL-WC-2026-CAF-TUN-GEQAFP

    Vols de moyenne distance vers le Qatar et la Tunisie

    Les équipes nationales du Qatar et de la Tunisie devront faire face à un défi modéré en termes de déplacement.

    Les « Aigles de Carthage » joueront entre Monterrey (Mexique) et Kansas (États-Unis), lors d'un périple de près de 1 700 kilomètres.

    Quant aux « Al-Anabi » qatariens, ils commenceront leur périple à Santa Clara, puis se rendront à Vancouver, avant de terminer à Seattle, pour un trajet total d’environ 1 730 kilomètres.

  • Morocco v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Longs voyages en Arabie saoudite, en Jordanie et au Maroc

    La tâche s'annonce plus difficile pour les équipes nationales de l'Arabie saoudite, de la Jordanie et du Maroc, qui devront parcourir entre 2 200 et 2 800 kilomètres.

    L'équipe saoudienne fera la navette entre Miami, Atlanta et Houston, au cours d'un périple éprouvant à travers des États très éloignés les uns des autres.

    Quant à la Jordanie, elle débutera à Santa Clara avant de s'envoler vers le Texas pour disputer son dernier match à Arlington, parcourant ainsi près de 2 700 kilomètres.

    De son côté, l'équipe du Maroc parcourra les villes du New Jersey, de Boston et d'Atlanta, sur le trajet le plus long des trois équipes, avec une distance dépassant les 2 800 kilomètres.

  • Algeria v Guatemala - International FriendlyGetty Images Sport

    L'Algérie... Le groupe le plus difficile du tournoi

    C'est l'équipe d'Algérie qui aura le plus de chemin à parcourir, puisqu'elle devra avaler près de 6 000 kilomètres pendant la phase de groupes.

    Les « Guerriers du désert » débuteront leur parcours au Kansas, puis se rendront à Santa Clara, à l'extrême ouest des États-Unis, avant de revenir au Kansas pour disputer leur troisième match, dans un calendrier considéré comme le plus difficile parmi toutes les équipes arabes.

    Alors que les distances varient entre repos et épuisement, la préparation physique et l’organisation logistique constitueront un facteur déterminant dans les performances des équipes arabes lors de cette édition historique de la Coupe du monde, qui s’étend sur trois pays et deux continents, dans une expérience sans précédent dans l’histoire du football mondial.