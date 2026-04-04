Le parcours difficile des équipes arabes à la Coupe du monde : une situation idéale pour l'Égypte… difficile pour le Maroc et l'Arabie saoudite… et catastrophique pour l'Algérie

À l'approche du coup d'envoi de la Coupe du monde 2026, dans environ 70 jours, huit équipes arabes se préparent à vivre une expérience exceptionnelle lors de cette édition, considérée comme la plus grande et la plus étendue géographiquement de l'histoire de la compétition. Les matchs se dérouleront aux États-Unis, au Canada et au Mexique, dans des dizaines de villes réparties sur des milliers de kilomètres.

Les équipes arabes participantes sont : l'Égypte, l'Arabie saoudite, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Qatar, l'Irak et la Jordanie.

Bien que toutes disputeront trois matchs lors de la phase de groupes, les conditions de voyage et de déplacement entre les villes varient considérablement, ce qui place certaines équipes dans une situation relativement confortable, tandis que d'autres devront faire face à des défis logistiques épuisants, selon le site « Sky News ».