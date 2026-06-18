Si l’Angleterre, comme attendu, se qualifie pour ce barrage, elle affrontera au deuxième tour la Slovaquie ou l’Ukraine, et le vainqueur décrochera son billet pour la Coupe du monde au Brésil.

Les Ukrainiens étaient présents dans le même groupe que les Lionesses lors de la première phase des qualifications, et l’équipe de Wiegman avait alors dominé les débats. Le premier acte, disputé en Turquie alors que le conflit faisait rage en Ukraine, s’était soldé par un net 6-1 en faveur des championnes d’Europe en titre ; le second, joué la semaine dernière, a confirmé la tendance avec un 3-0 en faveur de l’Angleterre.

L’Ukraine, 20 places au-dessus de son adversaire au classement FIFA et fraîchement issue de la Ligue A, est largement favorite de son barrage face à la Slovaquie, laquelle a terminé troisième d’un groupe comprenant le Portugal, la Finlande et la Lettonie, et n’a battu que la Lettonie, bon dernier, lors de ses six matchs de Ligue B.

Le vainqueur de ce barrage, issu des confrontations Angleterre-Grèce et Ukraine-Slovaquie, sera connu après deux manches disputées lors de la dernière trêve internationale de 2026, en novembre.