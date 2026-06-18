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Le parcours de l'Angleterre dans les qualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 est désormais connu ! Les Lionesses connaissent désormais l'identité de leur premier adversaire en barrages ainsi que leurs éventuels adversaires au deuxième tour, après avoir échoué à devancer l'Espagne pour décrocher une place directe
L'Angleterre est contrainte de passer par les barrages après sa défaite face à une Espagne déchaînée.
Tirée au sort dans un groupe de qualification où seul le premier obtient un billet direct pour la Coupe du monde 2014 au Brésil, l’Angleterre avait conscience dès le départ que les barrages pourraient être son unique issue. Vainqueur 1-0 à Wembley en avril, l’équipe savait qu’un simple point à Majorque en juin lui assurerait la première place. Se retrouver en barrages est donc une déception, surtout après la lourde défaite 4-0 concédée face à la Roja.
Malgré ce revers, les Lionesses restent favorites pour franchir l’écueil des barrages : mieux classées que toutes les autres équipes encore en lice, elles bénéficieront d’un statut de tête de série synonyme de tirage a priori favorable. Interrogée début juin sur ce nouveau parcours, la sélectionneuse Sarina Wiegman s’est montrée sereine. « Je pense que nous avons une très bonne équipe », a-t-elle déclaré. « Nous savons ce que nous avons à faire, je suis donc convaincue que nous allons nous qualifier quoi qu’il arrive. »
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L'Angleterre affrontera la Grèce lors du premier match des barrages.
Le tirage au sort, plutôt clément, a été effectué jeudi. L’Angleterre connaissait les huit adversaires potentiels du premier tour des barrages et savait qu’elle partait grande favorite face à chacun d’eux. Les « Lionesses » affronteront donc la Grèce en ouverture de ce parcours, avec un match aller à l’extérieur avant le retour à domicile.
Les Hellènes ont remporté leurs quatre rencontres de qualification dans le groupe de la Ligue C, dominant les Îles Féroé et la Géorgie à l’aller comme au retour (11 buts marqués, 4 encaissés). Actuellement 59e au classement mondial et seulements présente à un grand tournoi – les Jeux olympiques d’été 2004, en tant que pays hôte –, elles aborderont logiquement ce face-à-face en outsider face à des Anglaises nettement mieux classées.
Il s’agira de la première confrontation entre ces deux nations dans le football féminin international.
En cas de victoire, les Lionesses affronteront la Slovaquie ou l’Ukraine.
Si l’Angleterre, comme attendu, se qualifie pour ce barrage, elle affrontera au deuxième tour la Slovaquie ou l’Ukraine, et le vainqueur décrochera son billet pour la Coupe du monde au Brésil.
Les Ukrainiens étaient présents dans le même groupe que les Lionesses lors de la première phase des qualifications, et l’équipe de Wiegman avait alors dominé les débats. Le premier acte, disputé en Turquie alors que le conflit faisait rage en Ukraine, s’était soldé par un net 6-1 en faveur des championnes d’Europe en titre ; le second, joué la semaine dernière, a confirmé la tendance avec un 3-0 en faveur de l’Angleterre.
L’Ukraine, 20 places au-dessus de son adversaire au classement FIFA et fraîchement issue de la Ligue A, est largement favorite de son barrage face à la Slovaquie, laquelle a terminé troisième d’un groupe comprenant le Portugal, la Finlande et la Lettonie, et n’a battu que la Lettonie, bon dernier, lors de ses six matchs de Ligue B.
Le vainqueur de ce barrage, issu des confrontations Angleterre-Grèce et Ukraine-Slovaquie, sera connu après deux manches disputées lors de la dernière trêve internationale de 2026, en novembre.
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Quelles équipes se sont qualifiées pour la Coupe du monde féminine de 2027 ?
L'Angleterre n'est pas la seule grande nation européenne engagée dans ces barrages. Sur les quatre billets directs mis en jeu – déjà attribués à l'Espagne, au Danemark, à la France et à l'Allemagne –, plusieurs sélections de haut rang n'ont pas encore validé leur participation à la Coupe du monde féminine 2027. On y retrouve les Pays-Bas, champions d’Europe 2017 et finalistes du Mondial 2019, la Norvège emmenée par l’attaquante lyonnaise Ada Hegerberg et l’ailière barcelonaise Caroline Graham Hansen, ainsi que la Suède, demi-finaliste des deux dernières Coupes du monde.
Si l’on peut s’attendre à ce que la plupart de ces cadors valident leur billet lors des barrages, des formations ambitieuses comme l’Écosse, le Portugal, la Suisse ou encore le Pays de Galles entendent bien profiter des deux dernières trêves internationales de 2026 pour créer la surprise et bousculer la hiérarchie.
Outre le Brésil, pays hôte, treize nations sont déjà qualifiées pour la Coupe du monde féminine 2027, dont l’Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, l’Argentine et la Colombie.