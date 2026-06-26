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« Le parcours d’Elliot Anderson » : Hayden Hackney pourra-t-il suivre les traces de son aîné et passer de l’EFL à la sélection anglaise ? Une ancienne star de Middlesbrough prédit un transfert en Premier League, mais exclut les « six premiers »
Middlesbrough a perdu la finale des play-offs du Championship en 2026.
Il espérait franchir un cap avec le club de son enfance, Boro, qu’il avait rejoint en 2011 au sein de son centre de formation. Après avoir gravi tous les échelons du système de formation de Teesside, il s’était imposé comme une pièce maîtresse de l’équipe première, totalisant 154 matchs et 16 buts.
À l’issue de la saison 2025-2026, les « Boro » atteignent la finale des play-offs du Championship. Mais, victime d’une blessure inopportune, Hackney ne peut jouer qu’un rôle secondaire dans cette quête de promotion et quitte Wembley en larmes après une défaite cruelle face à Hull City.
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Transfert en Premier League : où va atterrir Hackney ?
Il ne reste plus que douze mois avant l’expiration du contrat du joueur de 24 ans au Riverside Stadium, ce qui signifie que le moment est venu pour Middlesbrough de tirer profit de son joueur formé au club le plus précieux.
Un temps évoquée, une réunion avec l’ancien coach des « Boro » Michael Carrick à Manchester United semble désormais peu probable ; le joueur devrait plutôt trouver un nouveau tremplin vers le haut niveau. Nottingham Forest et Everton ont déjà manifesté leur intérêt, et des offres financières substantielles se profilent.
Hackney saura-t-il emprunter la même trajectoire que la star anglaise Anderson ?
Hackney devrait changer de club avant la fin du prochain mercato. Interrogé sur la possibilité de suivre les traces d’Anderson, son compatriote originaire du Nord-Est – qui a quitté Newcastle pour Nottingham Forest en 2024 et est aujourd’hui une star de l’équipe d’Angleterre en Coupe du monde –, Pallister, s’exprimant en partenariat avec Spreadex Sports, a déclaré à GOAL : « Hayden a été élu Joueur de l’année du Championship et il nous a vraiment manqué en fin de saison, surtout pendant les barrages. Je sais qu’il est entré en jeu pendant la dernière demi-heure, ou peu importe la durée exacte, lors de la finale.
C’est un bon joueur, capable selon moi de briller en Premier League, même si je ne sais pas encore s’il a le niveau des six meilleurs clubs. Deux ou trois formations de l’élite sont déjà sur le coup et il va devoir choisir son avenir.
« Je pense qu’il doit être amèrement déçu par ce qui s’est passé l’année dernière à Middlesbrough. Il sera intéressant de voir, en Premier League, s’il peut suivre la voie d’Elliot Anderson. Il pourrait progresser une fois qu’il sera entouré de meilleurs joueurs, et cela pourrait l’aider à s’épanouir.
« J’ai beaucoup apprécié ce qu’il a apporté à Middlesbrough. Il suit probablement un parcours similaire au mien, et je ne le vois pas rester à Middlesbrough en début de saison. »
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Étiquettes de prix : Anderson s’en va pour 130 millions de livres sterling, tandis que Hackney arrive à 20 millions de livres sterling.
Selon les dernières rumeurs de mercato, tout transfert impliquant Hackney pourrait atteindre la barre des 20 millions de livres sterling (environ 26 millions de dollars). Ce montant reste toutefois bien en deçà du record britannique qui devrait bientôt arracher Anderson au City Ground pour l’amener à l’Etihad Stadium.
Néanmoins, le temps joue en faveur de Hackney, qui a encore le loisir de s’imposer parmi l’élite de la Premier League. Après avoir brillé avec Anderson lors du Championnat d’Europe des moins de 21 ans en 2025, sa convocation en équipe nationale senior pourrait intervenir plus tôt que prévu.