Hackney devrait changer de club avant la fin du prochain mercato. Interrogé sur la possibilité de suivre les traces d’Anderson, son compatriote originaire du Nord-Est – qui a quitté Newcastle pour Nottingham Forest en 2024 et est aujourd’hui une star de l’équipe d’Angleterre en Coupe du monde –, Pallister, s’exprimant en partenariat avec Spreadex Sports, a déclaré à GOAL : « Hayden a été élu Joueur de l’année du Championship et il nous a vraiment manqué en fin de saison, surtout pendant les barrages. Je sais qu’il est entré en jeu pendant la dernière demi-heure, ou peu importe la durée exacte, lors de la finale.

C’est un bon joueur, capable selon moi de briller en Premier League, même si je ne sais pas encore s’il a le niveau des six meilleurs clubs. Deux ou trois formations de l’élite sont déjà sur le coup et il va devoir choisir son avenir.

« Je pense qu’il doit être amèrement déçu par ce qui s’est passé l’année dernière à Middlesbrough. Il sera intéressant de voir, en Premier League, s’il peut suivre la voie d’Elliot Anderson. Il pourrait progresser une fois qu’il sera entouré de meilleurs joueurs, et cela pourrait l’aider à s’épanouir.

« J’ai beaucoup apprécié ce qu’il a apporté à Middlesbrough. Il suit probablement un parcours similaire au mien, et je ne le vois pas rester à Middlesbrough en début de saison. »