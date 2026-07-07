Certains champions défient le temps. Mais vient un moment où même les plus grands doivent admettre que l’âge les a rattrapés. La Coupe du monde au Portugal a illustré ce dilemme : une équipe incapable de se libérer du poids de son propre mythe. Cristiano Ronaldo, durant ce tournoi, a été le problème principal, non pas une simple variable. Sur les 450 minutes que comptait la compétition, il est resté 441 minutes sur la pelouse, s’imposant comme un élément central alors que ses performances ne le justifiaient plus. Il ne s’agit pas de remettre en cause sa carrière ni sa grandeur, désormais gravées dans l’histoire du football, mais d’avoir l’honnêteté de juger le présent. Or le présent nous montre un joueur qui, au lieu de faire rayonner le Portugal, a fini par limiter son potentiel.
Traduit par
Le paradoxe du Portugal : une équipe nationale restée prisonnière du mythe Cristiano Ronaldo et d'un sélectionneur médiocre comme Martinez
TROP ENCOMBRANT
Le paradoxe est que le problème n’était pas seulement technique ; il était avant tout humain. À un certain stade de leur carrière, les grands champions doivent faire preuve, une dernière fois, de grandeur : savoir quand prendre du recul. Ronaldo aurait dû être le premier à accepter un rôle différent, celui d’un second rôle de luxe, d’un joueur capable de faire la différence en cours de match, d’un leader prêt à mettre le groupe avant son ego. Un tel geste, difficile mais noble, aurait servi de modèle. Or, c’est l’inverse qui s’est produit : sa personnalité envahissante et sa présence trop lourde ont empêché le Portugal de s’émanciper. Quand une star de cette envergure refuse de quitter le devant de la scène, elle finit par conditionner tout l’écosystème : hiérarchies, choix de l’entraîneur, voire la liberté de ses coéquipiers.
GONCALO RAMOS, LA PREMIÈRE VICTIME
La victime la plus évidente a été Gonçalo Ramos. Le Portugal disposait déjà dans ses rangs de l'attaquant de pointe du moment, mais n'a pas eu le courage de lui confier véritablement l'attaque. Et pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes : parmi les joueurs ayant disputé au moins 150 minutes en Coupe du monde, Ramos affiche le sixième meilleur ratio minutes-buts de l'histoire de la compétition, avec quatre buts en à peine 187 minutes, soit un tous les 47 (données Opta). Un ratio qui, à lui seul, illustre l’occasion manquée. Ramos apportait de la profondeur, de la mobilité, de l’intensité et un pressing haut. Tout ce que cette version de Ronaldo n’était plus en mesure d’offrir. Pourtant, le Portugal a continué à graviter autour de son icône plutôt qu’autour de son avant-centre le plus efficace. Un choix émotionnel avant d’être technique.
LES ERREURS DU SÉLECTIONNEUR MARTINEZ
C'est à ce moment-là que les responsabilités de Roberto Martínez deviennent encore plus lourdes que celles de son capitaine. Car si un champion peut peiner à accepter son déclin, un sélectionneur doit prendre des décisions impopulaires. Et Martínez ne l'a pas fait. Il n’a pas eu le courage d’expliquer que le Portugal avait besoin d’autre chose, ni l’autorité nécessaire pour soustraire Ronaldo à un rôle central qui nuisait à l’équipe. Il a choisi le compromis au lieu d’imposer une décision. Il a géré Ronaldo comme un symbole intouchable plutôt que comme un footballeur à évaluer exclusivement en fonction de ce qu’il pouvait encore apporter sur le terrain. C’est là sa plus grande faute.
LE MONDIAL DES REGRETS
Les résultats confirment cette tendance. Le Portugal n’a battu la Croatie qu’après la sortie de Ronaldo, a fait match nul contre le Congo et la Colombie, puis s’est incliné face à l’Espagne. C’est insuffisant pour une sélection qui, vu la qualité et la profondeur de son effectif, pouvait légitimement viser plus haut. Cette Coupe du monde laisse un goût d’inachevé. Le Portugal possédait des talents à tous les postes, un plan de jeu, des remplaçants de niveau et une nouvelle génération prête à prendre le relais. Il a manqué le courage d’accompagner pleinement cette transition. Les grandes équipes deviennent telles lorsque aucun nom n’est plus important que le collectif.
LES OTAGES DU PASSÉ
Le Portugal, en revanche, est resté prisonnier de son passé. Ronaldo aurait dû être le premier à s’en rendre compte. Martínez aurait dû le lui faire comprendre. Aucun des deux ne l’a fait. Et une équipe nationale conçue pour rêver a fini par traîner derrière elle le poids de sa légende, transformant son joueur le plus emblématique en un lest qu’elle n’a jamais eu le courage de laisser à quai.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles