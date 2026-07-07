Certains champions défient le temps. Mais vient un moment où même les plus grands doivent admettre que l’âge les a rattrapés. La Coupe du monde au Portugal a illustré ce dilemme : une équipe incapable de se libérer du poids de son propre mythe. Cristiano Ronaldo, durant ce tournoi, a été le problème principal, non pas une simple variable. Sur les 450 minutes que comptait la compétition, il est resté 441 minutes sur la pelouse, s’imposant comme un élément central alors que ses performances ne le justifiaient plus. Il ne s’agit pas de remettre en cause sa carrière ni sa grandeur, désormais gravées dans l’histoire du football, mais d’avoir l’honnêteté de juger le présent. Or le présent nous montre un joueur qui, au lieu de faire rayonner le Portugal, a fini par limiter son potentiel.