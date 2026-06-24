Le « pacte de transfert » entre le FC Bayern et le Real Madrid serait-il rompu ? Un autre cador s’apprêterait à passer à l’offensive pour Michael Olise

Les dirigeants bavarois ont récemment et publiquement démenti, de façon claire et répétée, tout départ de leur star l’été prochain. Malgré ces assurances, les rumeurs persistaient, évoquant des approches et des contacts entre les Madrilènes et l’entourage du joueur. Le Real a finalement publié un communiqué officiel pour couper court à l’affaire Olise, assurant n’avoir eu aucun contact ni avec le joueur ni avec le Bayern au sujet d’une offre de transfert.

Cette prise de position faisait suite à un accord conclu début juin entre le président du Bayern, Herbert Hainer, et son homologue du Real, Florentino Pérez, comme l’a révélé le magazine Sport Bild. Les deux présidents ont convenu de ne « jamais » s’attirer mutuellement un joueur sans en informer l’autre, afin d’éviter une flambée artificielle des prix provoquée par les spéculations.

À la Säbener Straße, cet accord est source d’un soulagement palpable en matière de planification de l’effectif. Selon Sky, le calme règne en maître chez le champion d’Allemagne, mais cette quiétude pourrait être de courte durée : le Paris Saint-Germain, soutenu par le fonds souverain qatari pour qui les indemnités de transfert n’ont quasiment aucune importance, s’est en effet récemment invité dans le dossier. Le passé récent l’a déjà démontré.