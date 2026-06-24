Selon le magazine « kicker », le Paris Saint-Germain s’intéresserait de près à l’ailier de classe mondiale du Bayern Munich et envisagerait de « passer à l’attaque » pour recruter l’international français.
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Le « pacte de transfert » entre le FC Bayern et le Real Madrid serait-il rompu ? Un autre cador s’apprêterait à passer à l’offensive pour Michael Olise
Selon nos informations, les responsables du PSG « suivent de près » les performances d’Olise lors de la Coupe du monde avec l’équipe de France. Le joueur évolue aux côtés d’Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Désiré Doué, trois piliers du récent vainqueur de la Ligue des champions.
Contrairement à son usage au Bayern, Olise a occupé, lors de trois des quatre mi-temps disputées en Coupe du monde, le poste central derrière Kylian Mbappé et non l’aile. Un choix stratégique intervenu après une première période laborieuse lors du match d’ouverture contre le Sénégal. Depuis ce repositionnement, il a déjà délivré quatre passes décisives pour les Bleus depuis son numéro 10 dans cette Coupe du monde. « Le poste de numéro 10 me semble le plus naturel. C’est un rôle un peu plus libre. J’ai grandi en jouant à ce poste », a récemment déclaré Olise au journal L’Équipe.
- AFP
Le FC Bayern refuse catégoriquement de vendre Michael Olise.
Les dirigeants bavarois ont récemment et publiquement démenti, de façon claire et répétée, tout départ de leur star l’été prochain. Malgré ces assurances, les rumeurs persistaient, évoquant des approches et des contacts entre les Madrilènes et l’entourage du joueur. Le Real a finalement publié un communiqué officiel pour couper court à l’affaire Olise, assurant n’avoir eu aucun contact ni avec le joueur ni avec le Bayern au sujet d’une offre de transfert.
Cette prise de position faisait suite à un accord conclu début juin entre le président du Bayern, Herbert Hainer, et son homologue du Real, Florentino Pérez, comme l’a révélé le magazine Sport Bild. Les deux présidents ont convenu de ne « jamais » s’attirer mutuellement un joueur sans en informer l’autre, afin d’éviter une flambée artificielle des prix provoquée par les spéculations.
À la Säbener Straße, cet accord est source d’un soulagement palpable en matière de planification de l’effectif. Selon Sky, le calme règne en maître chez le champion d’Allemagne, mais cette quiétude pourrait être de courte durée : le Paris Saint-Germain, soutenu par le fonds souverain qatari pour qui les indemnités de transfert n’ont quasiment aucune importance, s’est en effet récemment invité dans le dossier. Le passé récent l’a déjà démontré.
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Le FC Bayern souhaite prolonger le contrat de Michael Olise.
De son côté, le Bayern vise à nouveau une prolongation anticipée du contrat de ce joueur français d’exception. Après la Coupe du monde, cette question devrait devenir une priorité pour le club le plus titré d’Allemagne : Olise devrait prolonger jusqu’en 2031 et devenir l’un des meilleurs salaires de l’équipe, aux côtés de Harry Kane et Jamal Musiala. Ces deux derniers gagneraient, selon certaines sources, environ 25 millions d’euros par an.
Sous contrat jusqu’en 2029, le joueur de 24 ans, arrivé de Crystal Palace à l’été 2024 pour une clause libératoire de 53 millions d’euros, s’est parfaitement intégré, inscrivant 42 buts et délivrant 54 passes décisives en 107 matchs officiels.