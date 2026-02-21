Tottenham espérait une saison meilleure au niveau national, après avoir remporté l'Europa League sous la houlette de l'ancien entraîneur Ange Postecoglou, avant que le Grec d'origine australienne ne soit limogé et remplacé par Thomas Frank.

Le Danois a pris un bon départ, mais une mauvaise passe a vu les Spurs glisser vers les places de relégation, leur dernière victoire dans l'élite anglaise remontant à la fin du mois de janvier à Crystal Palace. Frank a été limogé après la dernière défaite contre Newcastle United, et Tudor a été recruté pour sa réputation de pompier et de redresseur de situations désastreuses.

C'est un pari risqué de la part des dirigeants du club du nord de Londres, qui ne comptent que cinq points d'avance sur West Ham United, 18e au classement avant les matchs du week-end. Tottenham compte toujours un nombre incroyablement élevé de blessés, James Maddison et Dejan Kulusevski n'ayant pas disputé la moindre minute de football depuis le début de la saison. Wilson Odobert, Mohammed Kudus, Rodrigo Bentancur, Ben Davies, Lucas Bergvall, Destiny Udogie, Richarlison, Pedro Porro et Souza sont tous indisponibles, tandis que Cristian Romero doit encore purger trois matchs de suspension au niveau national.