Le nouvel entraîneur intérimaire de Tottenham, Igor Tudor, fait une déclaration fracassante sur la relégation alors que les Spurs font face à une « situation d'urgence »
Les Spurs flirtent avec la relégation après une mauvaise série
Tottenham espérait une saison meilleure au niveau national, après avoir remporté l'Europa League sous la houlette de l'ancien entraîneur Ange Postecoglou, avant que le Grec d'origine australienne ne soit limogé et remplacé par Thomas Frank.
Le Danois a pris un bon départ, mais une mauvaise passe a vu les Spurs glisser vers les places de relégation, leur dernière victoire dans l'élite anglaise remontant à la fin du mois de janvier à Crystal Palace. Frank a été limogé après la dernière défaite contre Newcastle United, et Tudor a été recruté pour sa réputation de pompier et de redresseur de situations désastreuses.
C'est un pari risqué de la part des dirigeants du club du nord de Londres, qui ne comptent que cinq points d'avance sur West Ham United, 18e au classement avant les matchs du week-end. Tottenham compte toujours un nombre incroyablement élevé de blessés, James Maddison et Dejan Kulusevski n'ayant pas disputé la moindre minute de football depuis le début de la saison. Wilson Odobert, Mohammed Kudus, Rodrigo Bentancur, Ben Davies, Lucas Bergvall, Destiny Udogie, Richarlison, Pedro Porro et Souza sont tous indisponibles, tandis que Cristian Romero doit encore purger trois matchs de suspension au niveau national.
Tudor reste imperturbable face à la « situation d'urgence »
Tudor doit faire face à de nombreux problèmes, mais le Croate se dit convaincu par le pedigree de son équipe et estime qu'elle peut se sortir de la zone de danger au cours des prochains mois.
Lors de la conférence de presse d'avant-match précédant le derby du nord de Londres contre Arsenal dimanche, Tudor a déclaré : « Ce que j'ai vu cette semaine, c'est la qualité des joueurs. Nous avons une équipe d'une qualité exceptionnelle. »
Lorsqu'on lui a demandé si Tottenham serait une équipe de Premier League la saison prochaine, il a simplement répondu : « À 100 % ».
Il a ajouté : « Lorsque vous commencez la pré-saison et que vous disposez de 50 jours pour la préparer avec 20 joueurs, vous voyez bien sûr le style de jeu. C'est une situation d'urgence, une situation d'urgence où vous devez trouver rapidement ce qui convient aux 10 plus 3 joueurs, et c'est totalement différent. »
Le nouvel entraîneur ne regarde pas le classement de la Premier League
Les supporters des Spurs sont certes préoccupés par la descente de leur équipe au classement de la Premier League, mais Tudor a révélé qu'il ne suivrait pas la position de sa nouvelle équipe dans le classement d'ici la fin de la saison, affirmant qu'il se souciait davantage des performances.
Il a déclaré : « Quand j'entraîne, je ne regarde jamais le classement. Cela peut paraître étrange. Je ne regarde pas où nous en sommes. C'est un processus. Si vous me demandez ce que nous allons voir dimanche, je pense que nous allons voir quelque chose de concret, quelque chose de bien qui plaira au public. »
Tudor a récemment entraîné Marseille, la Lazio et la Juventus, remportant 10 de ses 24 matchs à la tête de la Vecchia Signora entre mars 2025 et son départ en octobre de la même année.
Tudor connaît un début difficile avec le derby du nord de Londres
Tudor n'aurait sans doute pas pu rêver d'un premier match plus intimidant à la tête de Tottenham, avec la visite d'Arsenal dimanche pour le derby du nord de Londres. Les Gunners occupent actuellement la première place du classement de la Premier League, mais ils ont trébuché lors de leur dernière sortie, laissant filer une avance de 2-0 pour finalement faire match nul avec les Wolves, en difficulté, mercredi soir.
Après le derby, Tudor mènera les Spurs contre Fulham, Palace, Liverpool et Nottingham Forest pendant le reste du mois de mars. Ils ne connaissent pas encore leurs adversaires pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mais le Club Brugge, Galatasaray, la Juventus et l'Atlético Madrid font partie des prétendants potentiels.
