Selon la BBC, les Rangers comptent contester la suspension de quatre matchs infligée à McInnes par la Fédération écossaise de football. Ce dispositif, comprenant trois rencontres ferme et une autre avec sursis jusqu’à la fin de la saison, fait suite à des propos tenus après la victoire 3-2 du Celtic à Motherwell, le 13 mai.

Interrogé par Sky Sports après la victoire des Hearts face à Falkirk le même soir, McInnes a réagi au penalty accordé dans les arrêts de jeu et transformé par Kelechi Iheanacho. Il a déclaré : « Quand on apprend que le Celtic obtient un penalty à la 96^e minute, que l’action passe au VAR et qu’ils sont en train de la vérifier, on part du principe que le penalty va être accordé. Après avoir revu l’action, c’est révoltant. Vraiment. Ce n'est pas un penalty à mes yeux. Mais on est dos au mur, on affronte tout le monde. »