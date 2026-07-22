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Le nouvel entraîneur des Rangers a déjà été suspendu pour des propos « répugnants » tenus au sujet du penalty accordé à Celic alors qu'il était à la tête des Hearts
Les Rangers contestent la suspension infligée par la Fédération écossaise de football.
Selon la BBC, les Rangers comptent contester la suspension de quatre matchs infligée à McInnes par la Fédération écossaise de football. Ce dispositif, comprenant trois rencontres ferme et une autre avec sursis jusqu’à la fin de la saison, fait suite à des propos tenus après la victoire 3-2 du Celtic à Motherwell, le 13 mai.
Interrogé par Sky Sports après la victoire des Hearts face à Falkirk le même soir, McInnes a réagi au penalty accordé dans les arrêts de jeu et transformé par Kelechi Iheanacho. Il a déclaré : « Quand on apprend que le Celtic obtient un penalty à la 96^e minute, que l’action passe au VAR et qu’ils sont en train de la vérifier, on part du principe que le penalty va être accordé. Après avoir revu l’action, c’est révoltant. Vraiment. Ce n'est pas un penalty à mes yeux. Mais on est dos au mur, on affronte tout le monde. »
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Le club défend l'analyse franche de son entraîneur
Les Rangers ont fermement défendu McInnes, affirmant que ses propos « visaient la décision en question, sans pour autant constituer une critique générale à l'encontre des arbitres ».
Dans un communiqué, le club a souligné que les interrogations sur la décision litigieuse avaient été partagées par plusieurs observateurs. Il a par ailleurs rappelé que « des propos similaires tenus par d’autres acteurs du football écossais n’avaient donné lieu qu’à des sanctions disciplinaires mineures, voire à aucune sanction ».
Le club affirme que la confiance repose sur un dialogue ouvert et conclut : « Le respect des arbitres et la critique légitime ne sont pas incompatibles. Entraîneurs, joueurs et clubs doivent pouvoir s’exprimer librement sur les décisions majeures si le football écossais veut vraiment élever ses standards et préserver la confiance. La critique, la transparence et la responsabilité sont des leviers d’amélioration, non une menace. »
Conséquences à grande échelle et amendes pour les clubs
La décision controversée prise dans le temps additionnel a provoqué un véritable tollé dans le monde du football écossais. Après la rencontre, les coordonnées personnelles de l’arbitre John Beaton ont été diffusées en ligne, contraignant la police à placer son domicile sous surveillance.
Le responsable des arbitres de la SFA, Willie Collum, a néanmoins défendu la décision prise sur le terrain, évoquant des « preuves évidentes » d’une main sanctionnable.
Motherwell a écopé d’une amende de 5 000 £ pour avoir diffusé une vidéo accompagnée de la légende suivante : « Alors que le monde du football se moque de notre sport, nous devons simplement tracer une ligne dans le sable et changer de cap. » Par ailleurs, l’ancien milieu de terrain de Motherwell, Elliott Watt, a été suspendu quatre matchs pour avoir qualifié ce penalty de « pire décision VAR de l’histoire » sur les réseaux sociaux.
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Quelle sera la prochaine étape pour les Rangers ?
En attendant l’issue de son appel, McInnes devra se contenter de suivre le match depuis les tribunes lorsque les Rangers entameront leur saison de Premiership écossaise sur la pelouse de Dundee United, le 31 juillet. Cette suspension interne l’écartera également du prochain rendez-vous de championnat contre Hibernian ainsi que d’une rencontre de Coupe de la Ligue programmée en août. Il pourra toutefois retrouver la ligne de touche pour le crucial barrage de l’Europa League face au Jagiellonia Bialystok.
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