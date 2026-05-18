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Le nouvel Arsène Wenger d'Arsenal ? Mikel Arteta parviendra-t-il à égaler la longévité de ce manager emblématique ? Ray Parlour, figure des « Invincibles », livre sa prédiction pour l'avenir
Pourcentage de victoires : le bilan d'Arteta à la loupe face au palmarès de Wenger
Sous contrat jusqu’en 2027, Mikel Arteta dirige Arsenal depuis décembre 2019. En 350 matchs, l’Espagnol totalise 211 victoires, soit un taux de réussite de 60 %.
Wenger, lui, a bouclé son règne avec 57 % de victoires, mais il a dirigé 1 235 matchs en 22 saisons légendaires. À son départ en mai 2018, peu d’observateurs imaginaient voir resurgir un technicien de sa trempe dans le nord de Londres.
Le technicien français a conquis trois titres de Premier League, sept FA Cup et atteint la finale de la Ligue des champions 2006, perdue face à Barcelone. Arteta peut toutefois faire mieux : si son équipe 2026 bat le Paris Saint-Germain en finale continentale cette saison, il comblera ce manque.
Les Gunners sont aussi sur le point de retrouver leur hégémonie nationale, une première depuis la légendaire équipe des « Invincibles » de Thierry Henry et Patrick Vieira, invaincus durant la saison 2003-2004. Une prolongation de contrat est à l’étude, l’Espagnol ayant fait d’Arsenal un prétendant permanent aux grands titres.
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Arteta a-t-il les épaules pour emboîter le pas à Wenger et rester plus de dix ans sur le banc d’Arsenal ?
Interrogé sur la possibilité qu’Arteta suive les traces de Wenger et passe bien plus d’une décennie à l’Emirates Stadium, la légende des Gunners Parlour – qui s’exprimait auprès de GOAL pour le compte de 10bet, qui propose des offres de bienvenue aux parieurs – a déclaré : « Il dispose d’un effectif suffisamment jeune, donc c’est encore un vieux cliché, mais le premier trophée est toujours le plus difficile à remporter. Mais s’ils parviennent à décrocher deux grands trophées…
« Je voulais vraiment qu’ils remportent la Coupe de la Ligue, car cela prouve simplement qu’ils ont désormais gagné un trophée en tant que groupe. Mais si ils parviennent à conquérir les deux grands titres, la Ligue des champions et la Premier League, cela lui apportera évidemment une immense confiance pour la saison prochaine.
Je suis convaincu qu’il resterait longtemps. Il connaît Arsenal comme sa poche, le club, les supporters et les joueurs forment un tout cohérent aujourd’hui.
« Nous n’avons pas remporté la Premier League depuis mon passage au club, il y a 22 ans. Si le titre revient cette saison, ce sera un immense coup de fouet pour tout le monde. Je suis convaincu qu’il pourrait rester plusieurs années encore s’il réussit cette saison. »
Arteta est-il épanoui à Arsenal et envisage-t-il de prolonger son contrat ?
Arteta a déclaré, à propos de son propre avenir : « Je pense qu’un entraîneur doit mériter sa place ici pour le lendemain. Cela passe par la façon dont on réagit, dont on s’exprime ici, dont on se comporte dans les vestiaires, par le message qu’on transmet, et par le degré d’adhésion des joueurs. »
Interrogé récemment sur la perspective de succéder à Wenger – qu’il a côtoyé en tant que joueur pendant cinq ans, entre 2011 et 2016 –, il a ajouté : « J’ai toujours dit qu’il fallait du soutien, je l’ai déjà dit. De la part des propriétaires et du conseil d’administration, c’est formidable. Au final, le plus important, ce sont les joueurs : vous ouvrez la porte, vous les affrontez, vous leur parlez, et soit ils sont surpris, soit ils sont endormis.
Depuis six ans, je ne vois que des joueurs attentifs, désireux d’apprendre et prêts à tout donner pour l’équipe. C’est ce qui me fait rester à ce poste. Et, bien sûr, remporter un maximum de matchs, avec un taux de victoires que je juge élevé. C’est la seule manière de fonctionner, car sinon, impossible de survivre dans cet environnement. »
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Calendrier d'Arsenal pour la saison 2025-2026 : fin de saison en Premier League et finale de la Ligue des champions
Les discussions contractuelles avec Arteta seraient gelées jusqu’en été afin de ne pas créer de distraction à un moment clé de la saison. Une prolongation devrait néanmoins être actée.
Pour l’instant, les Gunners se concentrent sur leur match de Premier League contre Burnley, déjà relégué, lundi, qui pourrait leur permettre de reprendre cinq points d’avance sur Manchester City. Arsenal conclura son calendrier en première division dimanche à Crystal Palace, avant d’affronter le PSG en finale de la Ligue des champions le 30 mai.