Sous contrat jusqu’en 2027, Mikel Arteta dirige Arsenal depuis décembre 2019. En 350 matchs, l’Espagnol totalise 211 victoires, soit un taux de réussite de 60 %.

Wenger, lui, a bouclé son règne avec 57 % de victoires, mais il a dirigé 1 235 matchs en 22 saisons légendaires. À son départ en mai 2018, peu d’observateurs imaginaient voir resurgir un technicien de sa trempe dans le nord de Londres.

Le technicien français a conquis trois titres de Premier League, sept FA Cup et atteint la finale de la Ligue des champions 2006, perdue face à Barcelone. Arteta peut toutefois faire mieux : si son équipe 2026 bat le Paris Saint-Germain en finale continentale cette saison, il comblera ce manque.

Les Gunners sont aussi sur le point de retrouver leur hégémonie nationale, une première depuis la légendaire équipe des « Invincibles » de Thierry Henry et Patrick Vieira, invaincus durant la saison 2003-2004. Une prolongation de contrat est à l’étude, l’Espagnol ayant fait d’Arsenal un prétendant permanent aux grands titres.