Mikel Arteta a souvent cherché des façons originales de décrire son meneur de jeu, qualifiant notamment Rice de « phare » d’Arsenal. Cependant, Rice voit sa propre évolution à travers le prisme d’une légende de la Premier League.

Dans une interview accordée à uefa.com, le joueur de 27 ans admet avoir étudié le jeu de Gerrard afin de reproduire la capacité de l’ancien capitaine de Liverpool à peser sur les rencontres des deux côtés du terrain.

« Il a simplement fait de moi un milieu plus complet, capable de tout faire un peu », explique Rice au sujet de l’encadrement d’Arteta. « J’ai entendu Steven Gerrard dire qu’en tant que joueur, il se voyait comme un milieu capable de tout faire un peu. Je peux à la fois participer à l’effort offensif et apporter mon soutien défensif. Si le collectif a besoin que je reste devant la défense pour stabiliser le jeu, je le fais. Si l’action exige que je me projette vers l’avant pour alimenter l’attaque, je le fais également. »



