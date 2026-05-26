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Le nouveau Steven Gerrard ? Comment la légende de Liverpool a inspiré Declan Rice pour qu'il devienne le milieu de terrain par excellence d'Arsenal et de l'Angleterre
La recette du succès selon Gerrard
Mikel Arteta a souvent cherché des façons originales de décrire son meneur de jeu, qualifiant notamment Rice de « phare » d’Arsenal. Cependant, Rice voit sa propre évolution à travers le prisme d’une légende de la Premier League.
Dans une interview accordée à uefa.com, le joueur de 27 ans admet avoir étudié le jeu de Gerrard afin de reproduire la capacité de l’ancien capitaine de Liverpool à peser sur les rencontres des deux côtés du terrain.
« Il a simplement fait de moi un milieu plus complet, capable de tout faire un peu », explique Rice au sujet de l’encadrement d’Arteta. « J’ai entendu Steven Gerrard dire qu’en tant que joueur, il se voyait comme un milieu capable de tout faire un peu. Je peux à la fois participer à l’effort offensif et apporter mon soutien défensif. Si le collectif a besoin que je reste devant la défense pour stabiliser le jeu, je le fais. Si l’action exige que je me projette vers l’avant pour alimenter l’attaque, je le fais également. »
- AFP
Le phare d’Arsenal
Déjà sacré champion de Premier League cette saison, Rice vise désormais un doublé historique à Budapest. Le milieu de terrain s’est forgé une réputation de joueur qui excelle sous les projecteurs, une qualité qu’il estime partagée par l’ensemble de l’effectif actuel des Gunners.
« Je veux être constamment sollicité pour exprimer mon caractère et mes points forts, et je pense qu’Arteta m’a vraiment aidé à y parvenir ces dernières années. Dès l’une de nos premières rencontres, il m’a décrit comme le phare d’Arsenal », explique Rice.
Et d’ajouter : « Je n’avais jamais entendu ça auparavant, mais il sort parfois des choses auxquelles on ne s’attendrait jamais, donc c’était vraiment spécial. »
Football – Se servir d’une déception amoureuse passée comme carburant
Rice connaît bien les sentiments ambivalents que suscitent les grandes finales. S’il a mené West Ham à la victoire en Ligue Europa Conférence en 2023, il a aussi connu l’amertume de deux défaites en finale du Championnat d’Europe avec l’Angleterre, ainsi qu’en finale de la Coupe de la Ligue. Plutôt que de s’attarder sur ces revers, le milieu de terrain les considère comme des leçons essentielles qui l’ont préparé au défi représenté par le PSG de Luis Enrique.
« J'ai déjà perdu plusieurs finales : deux Euros et une Coupe de la Ligue. Ça fait mal, car quand on atteint une finale, on veut soulever le trophée. Mais toutes ces petites défaites que l'on encaisse nous sont aussi très utiles », analyse le milieu de terrain. « Elles nous donnent encore plus envie de gagner, et j'espère que c'est ce que nous pourrons continuer à faire. »
- AFP
Une occasion de se racheter en Ligue des champions
Les Gunners gardent en mémoire leur élimination en demi-finale de la saison passée face au géant parisien. À l’Emirates, on estime avoir dominé les deux confrontations sans réussir à convertir cette supériorité en qualification. Alors que les deux équipes se retrouvent avec, cette fois, le Saint Graal européen en ligne de mire, Rice a rappelé à ses coéquipiers qu’ils devaient faire preuve d’une efficacité sans faille pour éviter de revivre la même frustration.
« Le PSG est une très bonne équipe. Nous les avons affrontés en deux manches l'année dernière. Ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, donc en parlant de ça maintenant, que la meilleure équipe gagne », a ajouté Rice. « Qu'avons-nous appris de notre défaite en demi-finale la saison dernière ? Qu'il faut saisir ses occasions, car nous en avons eu beaucoup. Ça ne devait pas se faire, mais ce sont ces moments-là qui vous préparent pour ceux à venir. Nous serons prêts. »