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Le nouveau sélectionneur des Pays-Bas salue « l’université du football » et révèle ses liens profonds avec Van Gaal et Cruyff
Adopter l’université du football
Xavi Hernández a abordé son nouveau rôle de sélectionneur des Pays-Bas en décrivant le pays comme une véritable « université du football ». L'entraîneur espagnol n'est pas arrivé à Zeist avec l'intention de faire la leçon. Il considère plutôt sa nomination comme une occasion sacrée de s'imprégner d'une profonde culture tactique et d'apporter sa contribution à la fédération. En tant qu'étranger à la tête des Pays-Bas, son objectif principal est d'instaurer une atmosphère familiale très soudée pour mener l'équipe vers le succès. « Je sais et je comprends maintenant que je suis un étranger ici, mais j'insiste : j'apprends énormément dans cette université du football », a expliqué Xavi.
- Ed Gar
Honorer l’héritage de Louis van Gaal
L’ancien milieu de terrain du FC Barcelone est revenu sur ses liens profonds avec l’histoire du football néerlandais, en soulignant en particulier le rôle pivot joué par Louis van Gaal. Même si leurs préférences tactiques diffèrent, Xavi voue un immense respect au technicien chevronné qui a eu le courage de lui offrir ses débuts en équipe première à l’adolescence.
Cet acte de confiance historique a façonné la propre philosophie d’entraîneur de Xavi en matière de développement des jeunes et de chances accordées sans hésitation. « Même [Louis] van Gaal, quand j’avais 17 et 18 ans, il m’a fait confiance. Il m’a énormément fait confiance. Donc oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? S’il est prêt, si nous sentons que les joueurs, le joueur, est prêt, alors nous n’aurons pas peur », s’est souvenu Xavi.
- AFP
Apprendre de la positivité de Johan Cruyff
Xavi a également partagé des souvenirs précieux de ses rencontres avec l’icône néerlandaise Johan Cruyff durant les dernières années de la vie du maestro. Au-delà des concepts tactiques, la leçon la plus importante que Xavi a retenue de Cruyff portait sur la résilience mentale et le fait de conserver une attitude positive face à l’adversité.
Il a l’intention d’insuffler cette même énergie positive et ce même plaisir dans le vestiaire néerlandais afin d’aider l’équipe à donner le meilleur d’elle-même. « Eh bien, avec Johan, j’ai eu quelques rencontres durant la dernière période de sa vie et il était toujours positif, même quand il était malade, même là il était positif. Donc oui, c’est ce que j’ai appris : avec un sourire, avec une énergie positive », a déclaré Xavi.
- AFP
Tracer une nouvelle voie
Alors que Xavi prend officiellement place sur le banc, il se concentre résolument sur l’objectif de faire le lien entre la grandeur historique et les exigences modernes afin de façonner le présent et l’avenir de l’équipe. Tout en reconnaissant les contributions fondatrices de prédécesseurs comme Ronald Koeman et Louis van Gaal, le nouveau sélectionneur trace sa propre voie avec les Pays-Bas. Alors que son contrat de quatre ans est officiellement entré en vigueur et qu’il bénéficie du soutien d’un staff et d’une fédération unis, l’attention se tourne désormais vers la traduction de ces principes fondamentaux sur le terrain. Une immense tâche attend immédiatement l’entraîneur, qui doit mêler sa philosophie du football à la culture néerlandaise, tandis que les supporters placent leurs espoirs en lui pour apporter un succès durable et restaurer la gloire internationale au plus haut niveau.
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