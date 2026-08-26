Le nouveau sélectionneur des Pays-Bas salue « l’université du football » et révèle ses liens profonds avec Van Gaal et Cruyff

L’ancien milieu de terrain du FC Barcelone est revenu sur ses liens profonds avec l’histoire du football néerlandais, en soulignant en particulier le rôle pivot joué par Louis van Gaal. Même si leurs préférences tactiques diffèrent, Xavi voue un immense respect au technicien chevronné qui a eu le courage de lui offrir ses débuts en équipe première à l’adolescence.

Cet acte de confiance historique a façonné la propre philosophie d’entraîneur de Xavi en matière de développement des jeunes et de chances accordées sans hésitation. « Même [Louis] van Gaal, quand j’avais 17 et 18 ans, il m’a fait confiance. Il m’a énormément fait confiance. Donc oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? S’il est prêt, si nous sentons que les joueurs, le joueur, est prêt, alors nous n’aurons pas peur », s’est souvenu Xavi.