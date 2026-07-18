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Le nouveau sélectionneur de la Croatie supplie Luka Modric de rester en équipe nationale après l’élimination surprise en Coupe du monde
Bilic revient aux commandes de la Croatie pour un deuxième mandat
Slaven Bilic est officiellement le nouveau sélectionneur de la Croatie. Son arrivée succède à Zlatko Dalic, parti après neuf ans à la tête de la sélection et un dernier passage en Coupe du monde ; la Fédération croate de football a donc choisi de faire revenir Bilic, dont le charisme a immédiatement relancé l’intérêt autour de l’équipe nationale.
Il s’agit de son deuxième passage à la tête de la sélection, qu’il avait déjà dirigée entre 2006 et 2012.
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L’avenir de Modric est désormais considéré comme la priorité numéro un.
Lors de sa conférence de presse de présentation, Bilic a immédiatement exposé ses priorités, abordant sans détour la question qui occupe tout le pays : l’avenir du capitaine Luka Modric au sein de l’équipe nationale. Le nouvel entraîneur a clairement indiqué qu’aucune pression ne serait exercée sur le vétéran, mais qu’il lui témoignerait un profond respect, tant pour l’homme que pour la légende qu’il incarne.
« Ma première étape consiste à mettre en place un quartier général qui nécessite encore quelques ajustements. La deuxième est de m'entretenir avec les joueurs, en particulier avec Luka Modric. Nous savons tous qui est Luka. La décision lui appartient entièrement, compte tenu de ce qu'il représente tant pour le football que pour l'équipe nationale. Il est bien plus que le meilleur joueur de l'histoire de notre équipe nationale », a déclaré Bilic.
Le contact avec Modric n'a jamais été rompu.
Bilic a ensuite révélé un détail jusqu’alors inconnu concernant sa relation avec le milieu de terrain milanais, confirmant que les contacts entre les deux hommes n’avaient jamais été interrompus malgré le changement de direction. « Je lui ai déjà parlé il y a un an. L’une des premières choses que je ferai sera de lui parler à nouveau, et bien sûr j’aimerais qu’il continue à jouer en équipe nationale, mais en fin de compte, la décision lui appartient », a déclaré Bilic.
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Milan milite également pour que Modric prolonge son contrat.
L’avenir de Luka Modric maintient la Croatie en haleine et alimente les discussions en Serie A. Le Milan AC attend avec impatience une réponse définitive de la part du milieu de terrain chevronné concernant son avenir au club.
Les Rossoneri déploient tous les moyens pour le convaincre de rester une saison de plus. Le propriétaire Gerry Cardinale et l’entraîneur Ruben Amorim participent personnellement aux discussions, présentant le nouveau projet sportif afin de le persuader de prolonger son séjour à San Siro.
Après l’élimination en Ligue des champions, il avait été annoncé que le milieu de terrain, qui fêtera ses 41 ans en septembre, prendrait sa retraite après la Coupe du monde, mais la possibilité qu’il active l’option de prolongation de son contrat reste d’actualité.
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