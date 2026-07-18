Le nouveau sélectionneur de la Croatie supplie Luka Modric de rester en équipe nationale après l’élimination surprise en Coupe du monde

Lors de sa conférence de presse de présentation, Bilic a immédiatement exposé ses priorités, abordant sans détour la question qui occupe tout le pays : l’avenir du capitaine Luka Modric au sein de l’équipe nationale. Le nouvel entraîneur a clairement indiqué qu’aucune pression ne serait exercée sur le vétéran, mais qu’il lui témoignerait un profond respect, tant pour l’homme que pour la légende qu’il incarne.

« Ma première étape consiste à mettre en place un quartier général qui nécessite encore quelques ajustements. La deuxième est de m'entretenir avec les joueurs, en particulier avec Luka Modric. Nous savons tous qui est Luka. La décision lui appartient entièrement, compte tenu de ce qu'il représente tant pour le football que pour l'équipe nationale. Il est bien plus que le meilleur joueur de l'histoire de notre équipe nationale », a déclaré Bilic.