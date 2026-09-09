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Le nouveau San Siro vaudra 2,15 milliards, plus-value de 265 millions pour l’Inter et l’AC Milan : voici quand il sera présenté en avant-première

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L’accélération de l’AC Milan et de l’Inter pour achever le projet à temps pour l’Euro 2032. Et en octobre, la façade sera dévoilée

L’Inter et l’AC Milan ont déposé à la mairie « la relation économique de faisabilité » pour la nouvelle enceinte qui verra le jour dans la capitale lombarde. Le nouveau stade, lorsqu’il sera achevé en 2032vaudra la somme extraordinaire de 2 milliards 149 millions. Les deux clubs estiment que le marché générera 418 millions grâce à l’arène sportive, mais aussi aux bureaux, aux hôtels et aux espaces commerciaux. Laméga-opération immobilière devrait garantir aux sociétés une plus-value de 265 millions.

Des chiffres qui permettront aux deux clubs de se rapprocher de la Premier League et de la Bundesliga en termes de rentrées ou de recettes. Ou du moins de réduire l’énorme écart qui s’est creusé au cours des 20 dernières années.

  • Confiance malgré la bureaucratie

    Ces derniers mois ont été marqués par une importante accélération administrative pour le projet du nouveau San Siro, portée par la société commune Stadio San Siro S.p.A. créée par l’Inter et l’AC Milan. Fin août, les clubs ont déposé à Palazzo Marino le plan économique définitif pour l’ensemble du « complexe immobilier ». La propriété du complexe ne sera plus celle de la municipalité. Le montant estimé par l’Agence des recettes pour le rachat de la zone par les équipes est de 175 millions d’euros. L’AC Milan et l’Inter poursuivent, avec confiance, le travail technico-administratif qui prépare le terrain pour la nouvelle enceinte futuriste dans la ville.

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  • OBJECTIF EURO 2032

    Le début des travaux est prévu en 2027 et leur achèvement en 2031, avec une inauguration visée pour l’Euro 2032. À l’heure actuelle, toutefois, rien ne garantit encore que le nouveau San Siro, qui doit être construit entre-temps, fasse lui aussi partie de la ronde du Championnat d’Europe. La seule voie à suivre est de poursuivre le plan, en respectant toutes les étapes comme des tables de la loi. Il est clair qu’il existe des variantes incontrôlables, des pièges prévisibles à éviter, en plus de la pluie de recours destinée à s’abattre sur le projet

  • Avant-première d’octobre

    Inter et l’AC Milan sont prêts à présenter les piliers du projet, en commençant à dissiper le halo de mystère afin de faire prendre conscience de ce qui constituera un tournant historique : dès octobre, un aperçu de la façade du nouveau San Siro est prévu, avant même le début des travaux de préparation du futur chantier.

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