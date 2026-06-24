Le nouveau San Siro franchit sa première étape : la billetterie Sud a été démolie

Selon une information révélée hier par le quotidien La Repubblica, le conseiller municipal Enrico Fedrighini – qui suit de longue date le dossier San Siro et les projets de transformation du quartier – a annoncé l’arrivée des premières pelleteuses autour du stade Meazza. Des travaux de terrassement sont en cours à plusieurs endroits, le parc des Capitani est fermé au public et une pelleteuse est à l’œuvre dans la zone de la billetterie sud, qui a été démolie.
Parallèlement, le Tribunal administratif régional (TAR) de Lombardie doit encore se prononcer sur la légalité de la vente du stade et des terrains environnants aux deux clubs. Les juges ont regroupé les cinq recours déposés par des citoyens, des associations et des comités opposés au projet en une seule audience. Une décision est attendue dans les 60 jours, mais elle pourra faire l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’État. L’issue de ce contentieux fixera le calendrier et les perspectives de l’ensemble de l’opération.