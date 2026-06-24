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Le nouveau San Siro franchit sa première étape : la billetterie Sud a été démolie

Milan AC
Inter

Cinq recours contestent la vente du stade Meazza et des terrains adjacents à l’Inter et au Milan. Une décision de justice est attendue dans un délai de soixante jours, tandis que la démolition de la billetterie sud a déjà commencé.

Selon une information révélée hier par le quotidien La Repubblica, le conseiller municipal Enrico Fedrighini – qui suit de longue date le dossier San Siro et les projets de transformation du quartier – a annoncé l’arrivée des premières pelleteuses autour du stade Meazza. Des travaux de terrassement sont en cours à plusieurs endroits, le parc des Capitani est fermé au public et une pelleteuse est à l’œuvre dans la zone de la billetterie sud, qui a été démolie.



Parallèlement, le Tribunal administratif régional (TAR) de Lombardie doit encore se prononcer sur la légalité de la vente du stade et des terrains environnants aux deux clubs. Les juges ont regroupé les cinq recours déposés par des citoyens, des associations et des comités opposés au projet en une seule audience. Une décision est attendue dans les 60 jours, mais elle pourra faire l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’État. L’issue de ce contentieux fixera le calendrier et les perspectives de l’ensemble de l’opération.

  • PREMIÈRE ÉTAPE

    C’est la première étape préparatoire à la construction du nouveau stade qui appartiendra à l’AC Milan et à l’Inter Milan. L’ensemble du site est préparé à l’avance en vue du chantier, qui doit démarrer l’année prochaine.


    Certaines installations techniques du stade Meazza risquant d’entrer en conflit avec les futurs déplacements nécessaires au démarrage du chantier, la billetterie sud sera temporairement démontée et remplacée par une structure provisoire.

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  • LA PLAINTE DU CONSEILLER

    « Après l’audience au TAR sur les recours contre le projet Meazza, je me rends à San Siro et constate qu’une partie du territoire milanais échappe peu à peu au contrôle de la municipalité, avec l’assentiment de celle-ci », alerte Fedrighini sur les réseaux sociaux. Selon lui, le parc urbain serait clôturé et inaccessible pendant plusieurs semaines, des panneaux « anonymes » indiquant simplement une fermeture « en attente d’un assainissement » générique. Des travaux seraient également en cours via dei Piccolomini. « Engager des travaux de démolition sur une structure existante, dans ce contexte, sans afficher les autorisations requises, constitue une anomalie », observe-t-il en précisant que, sur place, la billetterie sud aurait été rasée.

    « Aucun avis ni panneau d’autorisation, aucun nom d’entreprise responsable des travaux. Pas même une simple SCIA, pourtant si souvent invoquée à Milan », poursuit Fedrighini, qui dit avoir également interrogé les agents de la police locale : « Excusez-moi, monsieur l’agent, mais il manque ici le panneau de chantier indiquant le type de travaux en cours, les références du titre d’autorisation, l’entreprise mandatée, les responsables de la sécurité. C’est un espace public. Comment peuvent-ils intervenir dans ces conditions ? »

  • Le Parc des Capitaines est actuellement fermé.

    Dans ce même quartier, le Parco dei Capitani a été fermé au public. Des barrières indiquent que cette mesure, prise pour des raisons de sécurité, vise à préparer des travaux d’assainissement. Selon les analyses diagnostiques menées par l’Inter et le Milan via la société propriétaire du stade, le sol contient des substances non conformes à la réglementation environnementale. Selon les experts, il ne s’agirait pas d’agents hautement nocifs, mais de matériaux qui nécessitent néanmoins une intervention. Cette découverte a soulevé des interrogations, notamment parce que la documentation remise précédemment par la mairie aux clubs, qui reposait toutefois sur des analyses datant de plusieurs années, décrivait la zone comme conforme sur le plan environnemental. Pour l’instant, aucune date n’a été fixée pour la réouverture du parc. Le projet prévoit l’achèvement du nouveau stade d’ici 2031, mais, avant tout chantier majeur, l’Inter et le Milan devront obtenir une décision favorable des juges administratifs sur la légalité de l’opération qui leur a permis d’acquérir San Siro.