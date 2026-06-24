Le nouveau San Siro franchit sa première étape : la billetterie Sud a été démolie

C’est la première étape préparatoire à la construction du nouveau stade qui appartiendra à l’AC Milan et à l’Inter Milan. L’ensemble du site est préparé à l’avance en vue du chantier, qui doit démarrer l’année prochaine.





Certaines installations techniques du stade Meazza risquant d’entrer en conflit avec les futurs déplacements nécessaires au démarrage du chantier, la billetterie sud sera temporairement démontée et remplacée par une structure provisoire.