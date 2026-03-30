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Le nouveau Ronaldo, Ronaldinho et Romario ? João Pedro compare Vinícius Jr, Raphinha et ses coéquipiers au légendaire trio brésilien, tandis que la star de Chelsea avoue ressentir la pression de la Coupe du monde
S'inspirer des icônes du passé
L'attaquant brésilien Pedro s'est dit confiant dans la génération actuelle de talents brésiliens, soulignant la présence de plusieurs stars dans les plus grands clubs européens tout en reconnaissant la pression croissante qui pèse sur l'équipe nationale pour mettre fin à sa longue attente d'un titre mondial. La Seleção n'a plus remporté la Coupe du monde depuis 2002, année où une équipe composée notamment de Ronaldo, vainqueur du Soulier d'or, de Ronaldinho et de Rivaldo, qui a terminé deuxième meilleur buteur ex æquo du tournoi, avait dominé l'Allemagne en finale. Mais l'équipe actuelle, insiste Pedro, compte dans ses rangs des stars d'un calibre similaire.
« À l’époque, nous avions Ronaldo, Ronaldinho, Romario, mais si vous regardez le football aujourd’hui, le Brésil a des joueurs comme eux », a déclaré Pedro à ESPN. « Il y a Vini au Real Madrid, Raphinha à Barcelone, Estevao et moi-même à Chelsea, et Andrey aussi. Ils jouent tous pour des clubs de premier plan. Ce qui est gênant, c’est que cela fait longtemps que le Brésil n’a pas remporté la Coupe du monde. Nous sommes la meilleure équipe nationale du monde, et quand on reste longtemps sans gagner, la pression s'accumule. »
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La quête d'un rythme en équipe nationale
Si des joueurs comme Vinicius et Raphinha se sont illustrés en Liga, ils ont souvent peiné à reproduire sur la scène internationale la forme exceptionnelle dont ils font preuve en club. Vinicius n’a inscrit que huit buts en 46 sélections avec son pays, tandis que Raphinha en a marqué 11 en 36 apparitions. Pedro estime que le manque de temps passé ensemble sur les terrains d’entraînement est la principale raison de ce décalage.
« Nous apprenons à mieux nous connaître », a expliqué l'attaquant de Chelsea. « Je joue en Angleterre, Vini joue en Espagne et Raphinha évolue dans un autre club. Nous devons nous entraîner ensemble, tout comme nous le faisons dans nos clubs, où nous passons toute l'année. En équipe nationale, on fait les choses différemment de ce qu'on fait en club, il faut donc s'adapter rapidement. Avec plus de temps d'entraînement, les choses commencent à mieux fonctionner. Tout va bientôt se mettre en place. »
La vie sans Neymar sous Ancelotti
La Seleção a dû traverser une période difficile sans son meilleur buteur de tous les temps, Neymar, écarté de la sélection nationale depuis qu’il s’est déchiré le ligament croisé antérieur en octobre 2023. Bien que le vétéran ait repris du service avec Santos, il n’a pas encore prouvé à Ancelotti qu’il était au meilleur de sa forme, laissant à la jeune génération le soin de porter le poids des attentes. Le manque d'efficacité devant le but a suscité des critiques à l'encontre du quatuor d'attaque préféré composé de Raphinha, Gabriel Martinelli, Vinicius et Matheus Cunha.
La pression est aggravée par le fait que le Brésil s'approche d'une disette de 24 ans depuis son dernier sacre en Coupe du monde en 2002. Alors que les quintuples champions du monde se préparent pour le tournoi à venir, l'exigence d'un jeu « Joga Bonito » combiné à des résultats concrets n'a jamais été aussi forte. Pedro reste convaincu que le talent est bien là, mais les aléas du football international exigent une adaptation plus rapide pour que les stars puissent véritablement briller.
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Passer à la vitesse supérieure à Orlando
Les occasions pour le joueur de Chelsea de faire ses preuves devraient se multiplier suite à l'annonce de l'indisponibilité de Raphinha pour cinq semaines en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Pedro, qui a connu une saison fructueuse à Stamford Bridge avec 14 buts et 8 passes décisives en 31 matches de championnat, devrait désormais mener l'attaque lors du match amical de mardi contre la Croatie à Orlando. Ce match constituera une répétition générale cruciale avant que les choses sérieuses ne commencent cet été.
Le Brésil doit débuter sa campagne de Coupe du monde contre le Maroc le 13 juin. Avec le poids d’une nation sur leurs épaules, les joueurs de la génération actuelle savent que les comparaisons avec Ronaldo et Ronaldinho ne seront validées que par des trophées.