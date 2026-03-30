Le nouveau Ronaldo, Ronaldinho et Romario ? João Pedro compare Vinícius Jr, Raphinha et ses coéquipiers au légendaire trio brésilien, tandis que la star de Chelsea avoue ressentir la pression de la Coupe du monde

L'attaquant brésilien Pedro s'est dit confiant dans la génération actuelle de talents brésiliens, soulignant la présence de plusieurs stars dans les plus grands clubs européens tout en reconnaissant la pression croissante qui pèse sur l'équipe nationale pour mettre fin à sa longue attente d'un titre mondial. La Seleção n'a plus remporté la Coupe du monde depuis 2002, année où une équipe composée notamment de Ronaldo, vainqueur du Soulier d'or, de Ronaldinho et de Rivaldo, qui a terminé deuxième meilleur buteur ex æquo du tournoi, avait dominé l'Allemagne en finale. Mais l'équipe actuelle, insiste Pedro, compte dans ses rangs des stars d'un calibre similaire.

« À l’époque, nous avions Ronaldo, Ronaldinho, Romario, mais si vous regardez le football aujourd’hui, le Brésil a des joueurs comme eux », a déclaré Pedro à ESPN. « Il y a Vini au Real Madrid, Raphinha à Barcelone, Estevao et moi-même à Chelsea, et Andrey aussi. Ils jouent tous pour des clubs de premier plan. Ce qui est gênant, c’est que cela fait longtemps que le Brésil n’a pas remporté la Coupe du monde. Nous sommes la meilleure équipe nationale du monde, et quand on reste longtemps sans gagner, la pression s'accumule. »



