Le nouveau Ronaldo… La Coupe du monde aux États-Unis verra-t-elle naître un nouveau phénomène brésilien ?

Chaque génération brésilienne produit un joueur dont le simple nom suffit à faire sensation avant même qu’il ne touche le ballon : une pépite déjà chargée d’attentes démesurées et constamment comparée aux légendes du passé alors qu’il n’a pas encore écrit sa propre histoire.

À l’approche de la Coupe du monde 2026, un nouveau nom circule parmi les supporters et dans les médias : celui d’un joueur déjà présenté comme le futur joyau du football brésilien.

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Le Brésil a l’habitude de forger des stars sur les plus grandes scènes, et la Coupe du monde a toujours été le lieu où les talents se transforment en légendes ou où les rêves s’évanouissent sous le poids des attentes.

Dans cet intervalle, un jeune homme de moins de 18 ans s’apprête à passer le premier véritable test de sa carrière : l’attaquant redoutable Endrick.