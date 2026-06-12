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Le nouveau Ronaldo… La Coupe du monde aux États-Unis verra-t-elle naître un nouveau phénomène brésilien ?

FEATURES
Brésil vs Maroc
Brésil
Maroc
Coupe du monde
Endrick
Brésil
Maroc
É.-U.

Le miracle va-t-il se produire ?

Chaque génération brésilienne produit un joueur dont le simple nom suffit à faire sensation avant même qu’il ne touche le ballon : une pépite déjà chargée d’attentes démesurées et constamment comparée aux légendes du passé alors qu’il n’a pas encore écrit sa propre histoire.

À l’approche de la Coupe du monde 2026, un nouveau nom circule parmi les supporters et dans les médias : celui d’un joueur déjà présenté comme le futur joyau du football brésilien.

Lire aussi... Entre scandale et histoire... Comment l'équipe nationale saoudienne échappera-t-elle au « piège » des débuts catastrophiques ?

Le Brésil a l’habitude de forger des stars sur les plus grandes scènes, et la Coupe du monde a toujours été le lieu où les talents se transforment en légendes ou où les rêves s’évanouissent sous le poids des attentes.

Dans cet intervalle, un jeune homme de moins de 18 ans s’apprête à passer le premier véritable test de sa carrière : l’attaquant redoutable Endrick.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Ronaldo demeure une présence constante sur le terrain.

    Dès que le nom d’Endrick a émergé au Brésil, les comparaisons avec la légende Ronaldo Nazário ont fusé. Outre leur poste et leur nationalité, les deux joueurs partagent une précocité éclatante et un battage médiatique retentissant avant même d’atteindre les sommets.

    Ronaldo, lui, a fait ses débuts en Coupe du monde très jeune et a rapidement imposé son empreinte, devenant l’une des plus grandes stars de l’histoire de la compétition.

    Convoqué dès 1994, il n’avait pas joué, trop jeune (17 ans). Il a dû attendre 1998, à 21 ans, pour saisir sa chance.

    Il brille, inscrit quatre buts et guide la Seleção jusqu’en finale, perdue 3-0 face à la France, avant de devenir la coqueluche de la planète foot.

    Toutefois, la comparaison demeure un couteau à double tranchant : si elle lui confère une immense exposition médiatique, elle lui impose aussi une pression impitoyable, surtout dans une compétition qui ne tient compte ni de l’âge ni des noms, mais uniquement de ce qui se passe sur le terrain.

    • Publicité
  • WC2002-BRA-BEL-RONALDO CELEBRATESAFP

    Al-Zahra brille dans le ciel de la Coupe du monde

    Ronaldo Nazário a pris part à quatre éditions de la Coupe du monde avec la sélection brésilienne, marquant de son empreinte chaque participation grâce à ses buts et à son influence décisive sur le parcours de la « Seleção ».

    Lors de la Coupe du monde 1994 aux États-Unis, il intègre déjà le groupe brésilien à seulement 17 ans sans toutefois jouer la moindre minute, malgré le sacre final de la Seleção.

    En 1998 en France, il se distingue en menant la Seleção jusqu’en finale et en inscrivant quatre buts, avant que le Brésil ne s’incline face aux Bleus.

    En 2002 (Corée du Sud et Japon), il a livré l’une des performances les plus abouties de l’histoire de la compétition : 8 buts, le titre de meilleur buteur et un cinquième sacre pour le Brésil.

    En 2006 en Allemagne, il inscrit 3 nouveaux buts et porte son total à 15 réalisations en 3 phases finales, devenant alors le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, avant que l’Allemand Miroslav Klose (16) ne lui ravisse ce record.

  • L’occasion d’une vie… Une Coupe du monde qui ne pardonne aucun écart

    Indrik abordera la Coupe du monde 2026 à seulement 18 ans, mais, au sein de la sélection brésilienne, l’âge n’est pas une excuse : c’est un premier test de maturité.

    Les observateurs estiment qu’il pourrait même disposer de minutes cruciales au cours de la compétition, qu’il soit utilisé comme remplaçant ou comme joker offensif lancé dans les moments décisifs ; chaque geste sera alors passé au crible.

    Dans un tournoi aussi exigeant, une seule occasion peut se transformer en conte de fées, et une seule erreur en source de doute durable ; sa présence au sein de la Seleção revêt donc bien plus d’importance qu’une simple « première apparition ».

  • Brazil v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Nouveau départ ou simple escale ?

    Dans le football, certains noms s'imposent pour durer, tandis que d'autres brillent l'espace d'un instant avant de disparaître sous le poids des attentes. Aujourd'hui, Endrick se trouve à la croisée de ces deux chemins.

    La Coupe du monde 2026 pourrait ainsi soit lancer l’étoile d’un nouveau prodige brésilien, soit simplement constituer le premier acte d’un parcours qui réclamera plus de temps et de patience que de lumière des projecteurs.

    Quelle que soit l’issue, une question accompagnera chaque match : sommes-nous témoins de l’émergence d’un phénomène ou simplement des premiers pas d’un talent ?

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