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Le nouveau n° 9 des Spurs ?! Tottenham envisagerait de recruter la star du Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, s'il parvient à se maintenir en Premier League
Les Spurs en tête dans la course pour Guirassy
L'intérêt de Tottenham pour Guirassy a dépassé le stade du simple repérage, des informations du journal BILD laissant entendre que le club aurait fait des progrès significatifs en coulisses. Les Spurs sont à la recherche d'un buteur confirmé qui puisse servir de pilier à leur prochain projet, à condition qu'ils conservent leur place en première division. Le club a envoyé des représentants observer l'attaquant lors de cinq matchs différents et a entamé des discussions officielles avec son agence, KGSMI. Guirassy, qui a rejoint Dortmund en provenance de Stuttgart pour 18 millions d'euros (20,7 millions de dollars) en 2024, explore ses options depuis des mois. Alors qu'un transfert lucratif en Arabie saoudite avait initialement été envisagé, l'instabilité régionale a conduit l'attaquant à se recentrer sur un défi européen de premier plan.
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Des honoraires négociables constituent un avantage
L'attaquant est représenté par ses frères via l'agence familiale, qui seraient déterminés à lui assurer un rôle de premier plan dans la reconstruction d'un club de haut niveau. Élément crucial pour Tottenham : le club n'est pas lié par la clause libératoire de 50 millions d'euros (57,6 millions de dollars) figurant dans le contrat de Guirassy, car ce montant spécifique ne s'applique qu'à un groupe restreint de clubs « d'élite » et aux équipes saoudiennes. Le montant de son transfert est donc entièrement négociable, ce qui constitue un avantage stratégique considérable pour les Spurs. Pour le joueur, un transfert en Premier League représente l’opportunité qu’il attendait : une augmentation de salaire substantielle, une place de titulaire garantie et un projet à long terme.
Dortmund contraint de vendre
Dortmund se montre de plus en plus disposé à céder Guirassy après son élimination de la Ligue des champions face à l'Atalanta, qui s'est traduite par un manque à gagner de 27 millions d'euros. La vente de Guirassy permettrait de combler ce déficit financier et de constituer une réserve de fonds pour les renforts estivaux du club. Depuis son arrivée en Bundesliga, le joueur de 30 ans s'est révélé être une véritable révélation, inscrivant 55 buts et délivrant 15 passes décisives en seulement 88 apparitions. Rien que cette saison, il a contribué à 17 buts et six passes décisives en 38 matches. Dortmund espère désormais qu'une guerre d'enchères éclatera entre Tottenham et l'AC Milan afin de faire grimper le prix d'un joueur actuellement sous contrat jusqu'en juin 2028.
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La survie dicte les projets pour l'été
Le succès de cette tentative dépend entièrement de la capacité de Tottenham à surmonter ses problèmes actuels de relégation et à assurer son maintien en Premier League. S’ils parviennent à se maintenir, les Spurs pourront proposer un salaire plus attractif et une visibilité internationale plus importante que Milan, ce qui ferait d’eux les favoris pour s’attacher ses services. La forme de Guirassy lors des dernières semaines de la saison de Bundesliga sera déterminante ; chaque but qu’il marque renforce la position de Dortmund dans les négociations et attise l’engouement autour de son avenir. À l'approche du mercato, les supporters suivront de près pour voir si le club du nord de Londres parviendra à conclure un accord pour l'un des finisseurs les plus efficaces d'Europe.
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