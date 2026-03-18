Le nouveau n° 9 des Spurs ?! Tottenham envisagerait de recruter la star du Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, s'il parvient à se maintenir en Premier League

Le succès de cette tentative dépend entièrement de la capacité de Tottenham à surmonter ses problèmes actuels de relégation et à assurer son maintien en Premier League. S’ils parviennent à se maintenir, les Spurs pourront proposer un salaire plus attractif et une visibilité internationale plus importante que Milan, ce qui ferait d’eux les favoris pour s’attacher ses services. La forme de Guirassy lors des dernières semaines de la saison de Bundesliga sera déterminante ; chaque but qu’il marque renforce la position de Dortmund dans les négociations et attise l’engouement autour de son avenir. À l'approche du mercato, les supporters suivront de près pour voir si le club du nord de Londres parviendra à conclure un accord pour l'un des finisseurs les plus efficaces d'Europe.