Le nouveau Milan est prometteur : Mario Gila est nettement supérieur à Tomori ; au moins 5 départs sont nécessaires pour financer 4 recrues et satisfaire Amorim

Pour le Milan, il est essentiel de bâtir un effectif à l’image de son entraîneur, ce qui n’a pas été le cas ces dernières années. La saison passée, de nombreuses demandes d’Allegri sont restées lettre morte. Avant lui, Fonseca n’avait pas non plus été écouté, malgré les mises en garde publiques d’Ibrahimovic lui demandant de se concentrer exclusivement sur son rôle d’entraîneur. Cette fois, avec prudence mais fermeté, on perçoit une véritable planification partagée avec le technicien. Pour savoir si ce mercato sera exceptionnel et si une équipe de premier plan verra le jour, il faudra attendre. Mais les arrivées potentielles de Gonçalo Ramos et de Gila constituent déjà de solides gages d’ambition.