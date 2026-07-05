Le Milan aborde le mercato avec méthode, discernement et au bon moment. Ces dernières années, le club rossonero attendait souvent la dernière minute pour conclure les transferts les plus importants, voire ne parvenait même pas à les mener à bien. Cette fois-ci, il a démarré en force avec Goncalo Ramos, et pourrait conclure le transfert de Mario Gila dans les prochaines heures. C'est un défenseur solide, habitué à la Serie A (ce qui est certainement un atout), doté de charisme et de personnalité. Son caractère serait sans aucun doute un atout à Milanello.
Traduit par
Le nouveau Milan est prometteur : Mario Gila est nettement supérieur à Tomori ; au moins 5 départs sont nécessaires pour financer 4 recrues et satisfaire Amorim
Il s’agit d’une option défensive plus fiable que Tomori.
Il s'agit d'un joueur qui, en remplacement de Tomori au poste d'arrière droit, apporterait sans aucun doute une nette amélioration. Outre ses qualités défensives, Gila, contrairement à l'Anglais (qui semble avoir atteint la fin de son cycle), n'est absolument pas à la peine avec le ballon aux pieds et assure une sortie de balle depuis l'arrière bien plus précise. De l'autre côté, Pavlovic attend de savoir qui sera le pivot central, un autre élément essentiel pour Amorim.
UN GROUPE TAILLÉ POUR AMORIM
Pour le Milan, il est essentiel de bâtir un effectif à l’image de son entraîneur, ce qui n’a pas été le cas ces dernières années. La saison passée, de nombreuses demandes d’Allegri sont restées lettre morte. Avant lui, Fonseca n’avait pas non plus été écouté, malgré les mises en garde publiques d’Ibrahimovic lui demandant de se concentrer exclusivement sur son rôle d’entraîneur. Cette fois, avec prudence mais fermeté, on perçoit une véritable planification partagée avec le technicien. Pour savoir si ce mercato sera exceptionnel et si une équipe de premier plan verra le jour, il faudra attendre. Mais les arrivées potentielles de Gonçalo Ramos et de Gila constituent déjà de solides gages d’ambition.
TRANSFERT CLÉS
La campagne de transferts sera aussi décisive pour générer des fonds à réinvestir. Jusqu’ici, le Milan a réalisé des achats coûteux, mais la vraie marque des dirigeants se verra dans leur capacité à maximiser les ventes. On pense notamment à Leao, Loftus-Cheek, Fofana, Gimenez et Tomori, pour ne citer que quelques noms. Côté recrutement, une nouvelle phase s’ouvrira, car Amorim aura besoin d’un autre défenseur central, d’un milieu de terrain, d’un latéral gauche, ainsi que d’un remplaçant pour Gonçalo. Il y a beaucoup à faire, mais le Milan semble avoir pris un bon départ.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles