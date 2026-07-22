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Le nouveau latéral de Chelsea, le remplaçant d’Anthony Gordon à Newcastle et 10 transferts de Premier League que vous avez peut-être manqués pendant la Coupe du monde

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Le mercato occupe généralement le devant de la scène dans les pages sportives pendant l’été, mais c’est rarement le cas les années de tournoi, le marché étant alors relégué au second plan. Les affaires ne s’arrêtent toutefois jamais, et plusieurs transferts sont passés inaperçus pendant la Coupe du monde 2026. Après cinq semaines et demie et quelque 104 matchs, ce grand événement est enfin terminé, ce qui signifie que l’attention peut désormais se tourner vers les mouvements au niveau des clubs.

En Premier League, les clubs dépensent à nouveau des sommes colossales. Tottenham a fait des folies pour recruter Sandro Tonali et Mateus Fernandes, Elliot Anderson a quitté Nottingham Forest pour Manchester City contre un chèque astronomique, et Chelsea a fait de Morgan Rogers le joueur britannique le plus cher de l’histoire en versant 117 millions de livres (157 millions de dollars) à Aston Villa.

Mais les cadors ne sont pas les seuls à avoir dépensé sans compter : plusieurs mouvements plus discrets ont été finalisés pendant que tous les regards étaient tournés vers la Coupe du monde outre-Atlantique.

Voici donc 10 transferts de Premier League que vous avez peut-être manqués pendant la Coupe du monde…

  • Emersonn (de Toulouse à Ipswich Town, 26,5 millions de livres sterling)

    Ipswich a discrètement battu son record de transfert pendant la Coupe du monde, après son retour en Premier League au terme d’une saison d’absence, en misant gros pour recruter le jeune attaquant brésilien Emersonn (oui, avec deux « N ») du club de Ligue 1 de Toulouse, dans le cadre d’un transfert d’une valeur de 26,5 millions de livres sterling (35,5 millions de dollars).

    Un pari audacieux : le jeune Brésilien, âgé de 22 ans, n’a pas encore fait ses preuves en Premier League et totalise seulement six buts et deux passes décisives en championnat la saison passée. Avec les conséquences financières d’une éventuelle relégation en 2026-2027, la pression est donc maximale pour que ce transfert s’avère rentable.

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  • Joao Gomes Aston VillaGetty

    Joao Gomes (des Wolves à Aston Villa, 38 millions de livres sterling)

    Même si le transfert a été officialisé juste après la Coupe du monde, Aston Villa a finalisé l’accord pendant la compétition. Le club des Midlands a rapidement trouvé un successeur à Youri Tielemans, parti à Manchester United une semaine plus tôt, en recrutant João Gomes aux Wolves, récemment relégués.

    Le montant du transfert, 38 millions de livres sterling (51 millions de dollars), peut paraître élevé, mais Gomes est un international brésilien déjà rodé à la Premier League après son passage à Molineux. Milieu soigné et précis, adepte du tacle engagé, il n’est pas un clone de Tielemans, davantage tourné vers l’avant, mais Unai Emery compte sur lui, à 25 ans, pour continuer à progresser à Villa Park au sein d’un collectif plus fluide. Il emboîte ainsi le pas à Johan Manzambi, le transfert le plus onéreux de l’histoire du club : l’international suisse, recruté 70 millions d’euros (60 millions de livres / 80 millions de dollars) à Fribourg.

  • Ilan Meslier ArsenalGetty

    Illan Meslier (transfert de Leeds United à Arsenal, gratuit)

    Arsenal a officialisé l’arrivée d’Illan Meslier comme gardien remplaçant, en provenance de Leeds en tant que joueur libre. Âgé de 26 ans, le Français, autrefois très prometteur, a vu sa cote baisser en raison d’une série d’erreurs durant son passage à Elland Road, ce qui suscite quelques interrogations chez les Gunners.

    Reste à savoir s’il sera deuxième ou troisième gardien derrière David Raya, alors que l’avenir de Kepa Arrizabalaga à Londres demeure incertain. Selon certaines sources, Arsenal ne s’opposerait pas au départ de l’ancien portier de Chelsea, âgé de 31 ans, si une offre venait à être formulée.

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  • Oscar Mingueza, en provenance du Celta Vigo, s’est engagé avec Crystal Palace sous la forme d’un transfert gratuit.

    Pendant que l’attention de la planète football se portait sur l’Amérique du Nord, Crystal Palace a réalisé l’un des coups les plus malins de ce mercato en recrutant Oscar Mingueza, libre de tout contrat après avoir quitté le Celta Vigo.

    Formé à La Masia, l’illustre académie du FC Barcelone, le défenseur polyvalent s’est mis en évidence en Liga au cours des 18 derniers mois, attirant l’intérêt d’Arsenal et de la Juventus avant de choisir le sud de Londres. Bien qu’il n’ait pas été retenu dans la sélection espagnole championne du monde, ce joueur de 27 ans possède déjà une solide expérience internationale. Un coup astucieux pour les Eagles.

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    Marco Palestra rejoint Chelsea en provenance d’Atalanta pour un montant de 47 millions de livres sterling.

    La première recrue de l’ère Xabi Alonso à Chelsea est un joueur que vous ne connaissez peut-être pas, à moins de suivre de près la Serie A. En début d’été, les Blues ont frappé fort en devançant l’Inter pour s’offrir Marco Palestra, le latéral droit prometteur de l’Atalanta, en moins de 24 heures, en proposant un montant et des conditions contractuelles bien supérieurs à ceux des champions d’Italie.

    Arrière latéral polyvalent et offensif, couronné meilleur défenseur de Serie A après une saison impressionnante en prêt à Cagliari, le joueur de 21 ans a posé ses valises à Stamford Bridge contre un chèque de 47 millions de livres (62 millions de dollars). Alonso aurait personnellement validé l’opération, convaincu que le jeune défenseur, capable d’évoluer sur les deux côtés comme ailier ou arrière latéral, s’inscrit parfaitement dans ses systèmes à trois ou quatre arrières.


  • Alvaro Rodriguez BournemouthGetty

    Alvaro Rodriguez (transfert d'Elche à Bournemouth, 26 millions de livres sterling)

    Bournemouth s'est forgé une réputation de dénicheur de jeunes talents sur le marché des transferts, et le club espère avoir réalisé une nouvelle opération judicieuse en recrutant l'attaquant d'Elche, Álvaro Rodríguez. Cet Uruguayen de 22 ans, issu du centre de formation du Real Madrid, a fait forte impression la saison dernière, alors même qu'Elche frôlait la relégation.

    L’Uruguayen a participé à 12 buts en Liga, et les Cherries ont donc pris un pari audacieux en déboursant la somme considérable de 26 millions de livres (34 millions de dollars) pour s’attacher ses services. Ils espèrent qu’il confirmera son potentiel en Premier League tout en poursuivant sa progression, et il pourrait même remplacer la sensation de 20 ans, Eli Junior Kroupi, courtisé par les « six grands ».

  • Bazoumana Toure NewcastleGOAL

    Bazoumana Touré (de Hoffenheim à Newcastle, 43 millions de livres sterling)

    En termes d’impact et de recrutements retentissants, le mercato de Newcastle ne s’est une nouvelle fois pas déroulé comme prévu. Pour le deuxième été consécutif, après le cauchemar de 2025, les Magpies se sont fait devancer sur plusieurs cibles clés, notamment Victor Munoz, qui a rejoint Liverpool, et Manzambi, déjà mentionné, qui a signé à Aston Villa.

    Les Magpies ont tout de même recruté plusieurs jeunes talents, la dépense la plus importante ayant été consacrée à l’ailier ivoirien de Hoffenheim, Bazoumana Touré. Les Magpies ont déboursé la somme colossale de 43 millions de livres sterling (57 millions de dollars) pour s’attacher les services de ce joueur de 20 ans, auteur de 12 passes décisives en Allemagne la saison dernière et membre d’une sélection ivoirienne prometteuse lors de la Coupe du monde, aux côtés de Yan Diomandé, autre pépite de la Bundesliga.

    Peu après, le milieu de terrain de l’Ajax, Sean Steur, 18 ans, a débarqué pour 23 millions de livres (31 millions de dollars).

  • Callum Wilson (de West Ham à Brentford, transfert gratuit)

    Bien que West Ham soit relégué, l’attaquant chevronné Callum Wilson ne suivra pas le même chemin : en fin de contrat d’un an, il a quitté le club pour passer de l’est à l’ouest de Londres en signant avec Brentford dans le cadre d’un autre bail à court terme. Il rejoint Jaidon Anthony, recruté pour 20 millions de livres (27 millions de dollars) en provenance de Burnley, également relégué, une opération qui s’avère déjà astucieuse.

    Wilson, lui, devrait jouer les seconds rôles derrière Igor Thiago au Gtech Stadium, après la saison 2025-2026 prolifique du Brésilien, récompensée par une sélection avec la Seleção pour la Coupe du monde. L’international anglais vise désormais la barre des 100 buts en Premier League : il en totalise pour l’instant 95.

  • Harry Wilson (de Fulham à Leeds United, transfert gratuit)

    Harry Wilson pourrait bien être l’un des transferts phares de l’été en Premier League. En fin de contrat avec Fulham et auteur d’une saison remarquable (11 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues), l’ancien joueur de Liverpool, désormais âgé de 29 ans, a attiré les convoitises de nombreux clubs de l’élite.

    Contre toute attente, c’est Leeds qui a remporté la bataille acharnée pour s’attacher les services de Wilson, libre de tout contrat. En annonçant l’arrivée du Gallois, le club du Yorkshire a précisé que l’attaquant les avait choisis plutôt que « plusieurs offres venues d’ailleurs », une liste qui pourrait bien inclure Aston Villa, avec lequel il avait été fortement pressenti plus tôt cet été et qui s’est à nouveau qualifié pour la Ligue des champions.

    Les « Whites » ont ensuite pris l’avantage sur leurs rivaux en recrutant le défenseur central bosnien Tarik Muharemovic, en provenance de Sassuolo, après ses performances impressionnantes lors de la Coupe du monde.

  • Zadok Yohanna (de l’AIK à Brighton, 26 millions de livres sterling)

    Il est compréhensible que vous n’ayez pas encore entendu parler de Zadok Yohanna (nous non plus, jusqu’à récemment), mais il pourrait bien être la dernière pépite en date d’une série de coups de maître signés par les stratèges à l’origine du modèle infiniment rentable de Brighton. L’ailier nigérian n’a pas été acquis aussi bon marché que certaines des plus grandes réussites du club, mais c’est sans doute parce qu’il dispose d’un potentiel énorme.

    Recruté cet été à l’AIK Stockholm pour la somme de 26 millions de livres sterling (environ 34 millions de dollars), il pourrait, selon toute vraisemblance, être cédé à profit dans les années à venir. À seulement 19 ans, il a déjà pris part à neuf buts en douze apparitions lors de la saison 2026 en Suède (qui s’étend d’avril à novembre), avant de rejoindre les Seagulls, lesquels ont par ailleurs renforcé leur défense avec Pascal Struijk (Leeds) et le jeune espoir de Tottenham Luka Vuskovic.