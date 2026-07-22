Le nouveau latéral de Chelsea, le remplaçant d’Anthony Gordon à Newcastle et 10 transferts de Premier League que vous avez peut-être manqués pendant la Coupe du monde

En Premier League, les clubs dépensent à nouveau des sommes colossales. Tottenham a fait des folies pour recruter Sandro Tonali et Mateus Fernandes, Elliot Anderson a quitté Nottingham Forest pour Manchester City contre un chèque astronomique, et Chelsea a fait de Morgan Rogers le joueur britannique le plus cher de l’histoire en versant 117 millions de livres (157 millions de dollars) à Aston Villa.

Mais les cadors ne sont pas les seuls à avoir dépensé sans compter : plusieurs mouvements plus discrets ont été finalisés pendant que tous les regards étaient tournés vers la Coupe du monde outre-Atlantique.

Voici donc 10 transferts de Premier League que vous avez peut-être manqués pendant la Coupe du monde…