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Le nouveau Kevin De Bruyne ? Rayan Cherki ressemble davantage à un clone de Santi Cazorla, comme l’ex-star de Manchester City et de la France l’explique en détaillant les meilleures qualités de son compatriote
Bilan final : les buts et passes décisives de Cherki, avec deux trophées à la clé
Les créateurs sont toujours très recherchés dans le football mondial, et les joueurs capables de faire sauter les verrous les plus solides et d’offrir des éclairs de génie qui changent le cours d’un match valent leur pesant d’or et de buts.
Les joueurs qui occupent le poste archétypal de numéro 10 sont souvent parmi les plus imprévisibles, avec une confiance et une assurance dans leur jeu qui les distinguent du commun des mortels. Le franc-tireur français Cherki est devenu le chouchou des supporters à Manchester grâce à ses appuis déroutants et à sa personnalité haute en couleur.
Un homme recruté à Lyon pour seulement 34 millions de livres sterling (46 M$) durant l’été 2025 a inscrit 10 buts et délivré 15 passes décisives lors de sa première saison en Angleterre, ponctuée par des sacres en FA Cup et en Carabao Cup. Il a ensuite disputé la phase finale de la Coupe du monde avec sa sélection.
Manchester City cherche quelqu’un capable de lui apporter de l’inspiration offensive depuis un poste de meneur de jeu reculé, après avoir vu De Bruyne tenir ce rôle avec brio pendant 10 années mémorables avant son départ émouvant en 2025.
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Cherki peut-il devenir une influence à la De Bruyne pour Manchester City ?
Interrogé sur la possibilité que Cherki devienne un joueur à la De Bruyne, Sagna, qui s'exprimait au nom de Wiz Slots, a déclaré à GOAL : « Avoir un autre De Bruyne, bonne chance ! Kevin a placé la barre très haut, mais c'est un joueur qui peut déstabiliser n'importe quoi, il peut créer à partir de rien, il utilise son pied droit, son pied gauche, comme Santi Cazorla le faisait.
« Il est clinique devant le but, il est intelligent, il aime le football, il prend du plaisir, tous les signes sont là et toutes les cases sont cochées pour qu'il devienne un grand footballeur. Mais tout dépend de jusqu'où vous voulez être le meilleur ? Jusqu'où voulez-vous vous mettre au défi chaque week-end ? À quel point voulez-vous voir votre nom dans la composition ? Quand vous lui apportez cela, bien sûr, le résultat est incroyable. »
Cherki doit-il être titulaire à chaque match de Manchester City ?
Cherki a été recruté par Pep Guardiola, mais travaille désormais sous la houlette d'Enzo Maresca. Il n'a pas eu autant de temps de jeu qu'il l'aurait espéré lors de la Coupe du monde 2026, et doit prouver sa valeur à un autre entraîneur exigeant.
Interrogé sur le fait de savoir si le joueur de 23 ans devrait être titulaire à chaque match pour City, tant il est trop talentueux pour rester sur le banc, Sagna a ajouté : « Personne ne devrait avoir le droit de jouer et d'être titulaire automatiquement.
« C'est un joueur incroyable, bien sûr, et pour moi, il devrait être titulaire. Mais au bout du compte, il a été sur le banc et cela a bien fonctionné pour City. Peut-être que l'entraîneur n'était pas satisfait de ces petits 10 % dont il lui parlait, mais il a trouvé du feu en lui parce qu'il n'a pas accepté d'être tout près d'être remplacé et cela l'a fait réagir [avec deux buts lors d'une victoire 4-1 contre Crystal Palace].
« C'est donc la preuve que personne ne devrait être titulaire à chaque match parce que, quand vous commencez chaque match, vous êtes dans une zone de confort, vous oubliez de vous pousser, selon le caractère. Parfois, vous le pouvez, parce que vous savez que vous êtes bon, vous ne donnez pas ces 10 % supplémentaires et cela fait la différence. Cela a donc réveillé quelque chose en lui et maintenant il sait qu'il doit faire attention, que cela doit être son niveau de référence, une passe décisive ou un but à chaque match, parce qu'il en est capable. »
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Calendrier de Manchester City 2026-2027 : Lampard et Coventry au programme ensuite
Manchester City a pris six points en deux matches de Premier League cette saison, ce qui lui permet d’occuper la tête du classement, et sera de retour en action samedi avec la réception du promu Coventry et d’un visage familier, Frank Lampard.
Cherki espérera jouer un rôle majeur dans cette rencontre, après avoir ouvert son compteur de buts à Selhurst Park, alors que des exigences de régularité lui sont imposées, lesquelles détermineront au final s’il est grand, ou simplement très bon.
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