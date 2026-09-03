Les créateurs sont toujours très recherchés dans le football mondial, et les joueurs capables de faire sauter les verrous les plus solides et d’offrir des éclairs de génie qui changent le cours d’un match valent leur pesant d’or et de buts.

Les joueurs qui occupent le poste archétypal de numéro 10 sont souvent parmi les plus imprévisibles, avec une confiance et une assurance dans leur jeu qui les distinguent du commun des mortels. Le franc-tireur français Cherki est devenu le chouchou des supporters à Manchester grâce à ses appuis déroutants et à sa personnalité haute en couleur.

Un homme recruté à Lyon pour seulement 34 millions de livres sterling (46 M$) durant l’été 2025 a inscrit 10 buts et délivré 15 passes décisives lors de sa première saison en Angleterre, ponctuée par des sacres en FA Cup et en Carabao Cup. Il a ensuite disputé la phase finale de la Coupe du monde avec sa sélection.

Manchester City cherche quelqu’un capable de lui apporter de l’inspiration offensive depuis un poste de meneur de jeu reculé, après avoir vu De Bruyne tenir ce rôle avec brio pendant 10 années mémorables avant son départ émouvant en 2025.