Alessandro Longoni Milan
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Le nouveau Gianluigi Donnarumma ? Le PSG officialise l'arrivée d'un gardien de but de 18 ans en provenance de l'AC Milan
Les cadors du football français sécurisent les services de jeunes talents.
Le Paris Saint-Germain a officiellement annoncé la signature de Longoni, recruté gratuitement pour renforcer ses options défensives. Ce gardien de but imposant, né à Côme et mesurant 192 cm, a signé un contrat à long terme au Parc des Princes. L’arrivée de ce joueur international italien des moins de 19 ans doit permettre de remplacer Renato Marin, prêté au club portugais du CD Nacional.
- Getty Images
Longoni exprime sa joie immense
Les dirigeants du club de la capitale ont immédiatement réservé un accueil chaleureux à ce jeune espoir prometteur, qui portera le maillot numéro 16. Dans un communiqué publié sur le site officiel du club, le PSG a déclaré : « Le Paris Saint-Germain souhaite la bienvenue à Alessandro au sein du club et lui souhaite beaucoup de succès avec les Rouge et Bleu. »
Une fois son transfert acté, le jeune homme a confié sa fierté et son intention de travailler sans relâche pour répondre aux attentes du nouveau staff technique.
Il a confié au média officiel du club : « Tout d’abord, je tiens à remercier le président Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos et Luis Enrique pour l’opportunité qu’ils m’ont offerte et pour la confiance qu’ils m’ont témoignée. Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, et je continuerai à travailler comme je l’ai toujours fait pour mériter cette confiance. »
Dans la lignée de la grande tradition des gardiens de but italiens
Né le 31 janvier 2008, ce gardien arrive avec un palmarès déjà remarquable : vainqueur du Championnat d’Europe U17 de l’UEFA 2024, il a ensuite arrêté deux penalties face au Brésil lors de la Coupe du monde U17 de la FIFA.
Longoni devient le quatorzième joueur transalpin de l’histoire du club et le sixième gardien italien à revêtir le maillot parisien, après Salvatore Sirigu, Gianluigi Buffon, Denis Franchi, Donnarumma et Marin.
- AFP
La concurrence s'annonce féroce au sein de l'effectif.
Ce jeune espoir va immédiatement intégrer l’effectif, où il devrait occuper le poste de troisième gardien derrière Lucas Chevalier et Matvey Safonov. Il devra tirer le meilleur parti des séances d’entraînement intensives pour s’adapter à l’ambiance de la première division française avant le début officiel de la saison.
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