Le nouveau Gianluigi Donnarumma ? Le PSG officialise l'arrivée d'un gardien de but de 18 ans en provenance de l'AC Milan

Les dirigeants du club de la capitale ont immédiatement réservé un accueil chaleureux à ce jeune espoir prometteur, qui portera le maillot numéro 16. Dans un communiqué publié sur le site officiel du club, le PSG a déclaré : « Le Paris Saint-Germain souhaite la bienvenue à Alessandro au sein du club et lui souhaite beaucoup de succès avec les Rouge et Bleu. »

Une fois son transfert acté, le jeune homme a confié sa fierté et son intention de travailler sans relâche pour répondre aux attentes du nouveau staff technique.

Il a confié au média officiel du club : « Tout d’abord, je tiens à remercier le président Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos et Luis Enrique pour l’opportunité qu’ils m’ont offerte et pour la confiance qu’ils m’ont témoignée. Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, et je continuerai à travailler comme je l’ai toujours fait pour mériter cette confiance. »