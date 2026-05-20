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Le nouveau directeur sportif du PSG ? L'ancien responsable du FC Marseille laisse entendre qu'il pourrait rejoindre le club parisien
Un départ surprise de Marseille
Le mandat de Benatia à la tête du projet sportif marseillais s’est officiellement achevé. Arrivé il y a deux ans et demi – d’abord comme conseiller du président Pablo Longoria, puis en tant que directeur sportif – l’ancien international marocain a tiré sa révérence à l’issue de la dernière rencontre de la saison face à Rennes. Bien qu’il ait démissionné dès février, il est resté en poste jusqu’en été à la demande du propriétaire Frank McCourt.
L’ancien cadre de la Juventus et de l’AS Rome est désormais libre de tout contrat. Si son départ du club de son enfance était attendu, sa prochaine destination potentielle a surpris plus d’un observateur. Malgré ses liens profonds avec Marseille, Benatia a clairement indiqué qu’il ne voyait pas son avenir à travers le prisme des rivalités entre clubs, ouvrant ainsi la voie à une possibilité sensationnelle concernant les champions en titre de Ligue 1.
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Une opportunité à saisir pour les Parisiens
Invité de l’émission « The Bridge » animée par Aurélien Tchouameni, Medhi Benatia a été interrogé sur la possibilité d’occuper un poste au Paris Saint-Germain. Sans écarter l’hypothèse par respect pour l’Olympique de Marseille, il a révélé entretenir un lien professionnel et personnel solide avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, suggérant qu’une collaboration future restait ouverte.
« Quand je suis arrivé à Marseille, je n’avais jamais prévu de devenir directeur sportif ni de travailler à l’OM », a expliqué Benatia. « J’étais agent, je n’avais même pas suivi de formation pour devenir directeur sportif. Ils m’ont appelé, ils m’ont dit : “On a besoin de toi, tu connais le club, la ville”, et j’y suis allé. J’ai décidé de partir pour de nombreuses raisons. J’ai beaucoup de respect et d’affection pour Nasser Al-Khelaifi. Aujourd’hui, j’ai besoin de prendre du recul et de me reposer. Mais si, dans trois ou quatre ans, un projet footballistique me ramène vers le terrain et que Nasser Al-Khelaifi a besoin de moi au PSG, pourquoi pas ? Si l’on attend de moi que je refuse par devoir envers tel ou tel… Non, je ne dois rien à personne. »
Réactions et perspectives d'avenir
Ces propos sans détour risquent de provoquer de vives tensions avec les supporters marseillais, qui voyaient en Benatia l’une des figures majeures de l’identité récente du club. Dans le sud de la France, envisager un transfert vers la capitale si peu de temps après avoir quitté le Vélodrome est vécu comme un véritable affront, tant la rivalité entre les deux clubs façonne le paysage footballistique national. Pourtant, la position de Benatia demeure inébranlable : il orientera ses choix professionnels en fonction des projets et des relations humaines, non des antagonismes historiques.
Pour l’instant, le fauteuil de conseiller sportif au Parc des Princes est solidement occupé par Luis Campos, dont la collaboration avec l’entraîneur Luis Enrique fait figure de référence.
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Alternatives au Moyen-Orient
Si la rumeur l’envoyant au PSG alimente les discussions en France, Benatia dispose également de nombreux prétendants à l’étranger. Sa réputation reste intacte en Europe et au Moyen-Orient, grâce à une carrière de joueur remarquable et à un passage très actif à Marseille. D’après plusieurs sources, plusieurs clubs de la Ligue professionnelle saoudienne surveilleraient de près sa situation, Al-Ittihad étant parmi ceux qui s’intéresseraient de près à son expertise pour renforcer leur projet en plein essor.