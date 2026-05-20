Le mandat de Benatia à la tête du projet sportif marseillais s’est officiellement achevé. Arrivé il y a deux ans et demi – d’abord comme conseiller du président Pablo Longoria, puis en tant que directeur sportif – l’ancien international marocain a tiré sa révérence à l’issue de la dernière rencontre de la saison face à Rennes. Bien qu’il ait démissionné dès février, il est resté en poste jusqu’en été à la demande du propriétaire Frank McCourt.

L’ancien cadre de la Juventus et de l’AS Rome est désormais libre de tout contrat. Si son départ du club de son enfance était attendu, sa prochaine destination potentielle a surpris plus d’un observateur. Malgré ses liens profonds avec Marseille, Benatia a clairement indiqué qu’il ne voyait pas son avenir à travers le prisme des rivalités entre clubs, ouvrant ainsi la voie à une possibilité sensationnelle concernant les champions en titre de Ligue 1.