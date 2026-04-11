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Le « nouveau De Bruyne » attise la rivalité entre les géants : Barcelone, le Real Madrid et Manchester United

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L’Europe s’apprête à vivre un choc à 50 millions d’euros

Dans un coin tranquille du marché des transferts, là où les deals se concluent loin des projecteurs, un nouveau nom circule à voix basse dans les couloirs de Manchester United. Ce n’est pas encore une star confirmée, ni un joueur à la une des journaux chaque jour, mais il possède quelque chose de différent… un je-ne-sais-quoi qui rend les comparaisons avec les grands noms moins farfelues qu’elles ne devraient l’être.

Dans les dossiers confidentiels et sous le regard des recruteurs, le spectre d’un « nouveau Kevin De Bruyne » se dessine, une idée qui gagne peu à peu en substance. Un jeune homme au toucher posé et à la vision affûtée, capable de changer le tempo d’une rencontre d’une simple passe, comme si le temps ralentissait à ses pieds.

À Old Trafford, où le club cherche à retrouver son identité perdue, ce futur transfert ne sera pas qu’un simple renfort : il vise à insuffler un nouvel esprit au cœur du jeu, un visionnaire capable de percevoir ce que les autres ne voient pas.

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    Un talent qui monte en flèche

    Le milieu de terrain de l’AZ Alkmaar, Kees Smit, s’impose rapidement comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs susceptibles de faire la une du marché des transferts cet été.

    Le meneur de jeu néerlandais, âgé de 20 ans, attire l’attention grâce à sa grande créativité, son calme remarquable, ainsi que sa capacité à animer les attaques et à faire la différence dans le dernier tiers du terrain. Ces qualités ont poussé de nombreux observateurs à le comparer à la star belge Kevin De Bruyne, l’un des milieux de terrain les plus influents du football moderne.

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    Un vif intérêt se manifeste à l’échelle européenne.

    Selon des sources bien informées du marché des agents de joueurs citées par le site « CaughtOffside », l'intérêt pour le recrutement de Smit ne se limite pas à un championnat en particulier, mais s'étend à plusieurs grands clubs européens.

    Selon ces sources, le jeune joueur attire l’attention de Newcastle United, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea, ainsi que des deux géants espagnols, Barcelone et le Real Madrid, convaincus de son immense potentiel technique.

    AZ Alkmaar évalue son joueur entre 45 et 50 millions d’euros, promettant un mercato estival chaud bouillant et une lutte acharnée entre les cadors du Vieux Continent pour s’attacher ses services.

    Smit a disputé 42 matchs toutes compétitions confondues cette saison, livrant des performances de haut niveau qui consolident son statut de l’un des meilleurs jeunes meneurs de jeu du continent.

  • FBL-EUR-C3-FERENCVAROS-ALKMAARAFP

    Une vision clairvoyante… et un environnement propice

    L’ascension fulgurante de ce milieu offensif repose sur une intelligence technique rare, une lecture du jeu aigüe et une influence décisive dans les zones de finition. Sa vision du terrain, la précision de ses passes et sa capacité à percevoir les espaces l’ont rapidement mis sur les radars des recruteurs.

    Ses passes précises vers l’avant et sa capacité à créer des occasions de but comptent parmi ses principaux atouts, tout comme son habileté à envoyer des ballons en profondeur qui transpercent les lignes défensives ; des qualités qui valent à ce milieu offensif d’être comparé à De Bruyne, notamment pour son timing parfait dans les passes et son assurance dans les zones avancées.

    L’Eredivisie, vivier reconnu de talents créatifs, a déjà révélé plusieurs milieux de terrain de classe internationale partis brillrer dans les plus grands clubs européens, ce qui accentue l’attrait de Smit sur le marché des transferts.

  • FBL-NED-EREDIVISIE-ALKMAAR-ZWOLLEAFP

    Un duel anglais… et des convoitises espagnoles

    De son côté, Manchester United intègre le joueur dans ses plans de reconstruction du milieu de terrain, le service de recrutement du club continuant de suivre plusieurs jeunes talents prometteurs dans différents championnats européens.

    Newcastle United, qui suit déjà le joueur depuis plusieurs mois, pourrait donc constituer un concurrent direct. Arsenal et Liverpool restent également à l’affût, séduits par des caractéristiques techniques alignées sur leurs propres systèmes de jeu.

    Hors des frontières anglaises, Barcelone et le Real Madrid suivent aussi de près l’évolution du joueur, tandis que Chelsea se tient en embuscade. Certains observateurs estiment toutefois que Smit demeure un projet à parfaire avant d’atteindre son plein potentiel.