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« Le nouveau David Beckham ! » : Jose Mourinho invité à transformer Trent Alexander-Arnold au Real Madrid
Un nouveau rôle pour Trent ?
Alexander-Arnold pourrait être promis à une évolution vers le milieu de terrain au Real Madrid, l’ancien défenseur de United et de l’Écosse, Bardsley, estimant que Mourinho peut exploiter pleinement son potentiel. Il estime que la créativité de l’international anglais pourrait être mieux utilisée plus haut sur le terrain, plutôt que de rester liée à son rôle traditionnel d’arrière droit.
La suggestion est de l’utiliser sur le côté droit du milieu de terrain, où sa qualité de centre et sa vision du jeu pourraient devenir encore plus influentes. L’idée s’appuie sur la transition réussie de Beckham vers un rôle créatif, les options offensives du Real Madrid pouvant potentiellement offrir à Alexander-Arnold de nombreuses cibles pour ses centres.
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Le plan Beckham se dessine
Bardsley estime que les faiblesses défensives d'Alexander-Arnold ne doivent pas éclipser les qualités qui font de lui un créateur aussi dangereux. S'exprimant dans un entretien accordé à Casinolyze, il a déclaré : « J'adore Trent Alexander-Arnold, mais je serais choqué de le voir sous le maillot de Manchester United. En revanche, il sera intéressant de voir ce qui lui arrive au Real Madrid, selon que Jose Mourinho le veuille ou non.
« On parle de sa défense comme d'un secteur dans lequel il doit s'améliorer, mais il crée tellement d'occasions, et Madrid a tellement de joueurs prêts à faire des appels, qu'on pourrait tout simplement le faire jouer à droite au milieu de terrain. Il occuperait le rôle que David Beckham tenait au Real, en distillant des ballons pour Kylian Mbappe et Vinicius Junior dans la profondeur, parce que Trent vous trouve quoi qu'il arrive.
« Je pense que Mourinho verra cela et lui taillera un rôle différent, et cela lui conviendrait parfaitement avec le temps qu'il aurait sur le ballon et les passes qu'il pourrait faire. Ce ne serait pas du tout une mauvaise idée, mais je ne le vois pas revenir en Angleterre pour jouer à Manchester United. Je peux l'imaginer jouer d'une manière qui ferait de lui le nouveau David Beckham. Simplement pas à United. »
Apprendre sous les ordres de Mourinho
Alexander-Arnold découvre déjà l’intensité du travail sous les ordres de Mourinho pendant la préparation de pré-saison du Real Madrid. Le défenseur a décrit les séances à Valdebebas comme exigeantes, la chaleur et les doubles séances alourdissant encore la charge de travail.
« Jusqu’ici, tout va bien. Il fait chaud et c’est très intense. Nous sommes en pré-saison, et c’est ce à quoi nous nous attendions », a-t-il déclaré via les canaux officiels du club. « Avec Mourinho ? Très bien, très bien. J’ai toujours admiré l’entraîneur. J’ai joué contre lui à plusieurs reprises et c’est un plaisir de travailler avec lui et son équipe. »
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Que réserve la suite à Trent ?
Pour l’instant, Alexander-Arnold s’adapte au régime de pré-saison exigeant de Mourinho, tandis que la question de son poste idéal reste ouverte. Reste à voir si Mourinho suivra finalement l’idée de Bardsley inspirée de Beckham, mais le rôle d’Alexander-Arnold sera l’une des questions intrigantes autour du Real Madrid.
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