« Le nouveau David Beckham ! » : Jose Mourinho invité à transformer Trent Alexander-Arnold au Real Madrid

Bardsley estime que les faiblesses défensives d'Alexander-Arnold ne doivent pas éclipser les qualités qui font de lui un créateur aussi dangereux. S'exprimant dans un entretien accordé à Casinolyze, il a déclaré : « J'adore Trent Alexander-Arnold, mais je serais choqué de le voir sous le maillot de Manchester United. En revanche, il sera intéressant de voir ce qui lui arrive au Real Madrid, selon que Jose Mourinho le veuille ou non.

« On parle de sa défense comme d'un secteur dans lequel il doit s'améliorer, mais il crée tellement d'occasions, et Madrid a tellement de joueurs prêts à faire des appels, qu'on pourrait tout simplement le faire jouer à droite au milieu de terrain. Il occuperait le rôle que David Beckham tenait au Real, en distillant des ballons pour Kylian Mbappe et Vinicius Junior dans la profondeur, parce que Trent vous trouve quoi qu'il arrive.

« Je pense que Mourinho verra cela et lui taillera un rôle différent, et cela lui conviendrait parfaitement avec le temps qu'il aurait sur le ballon et les passes qu'il pourrait faire. Ce ne serait pas du tout une mauvaise idée, mais je ne le vois pas revenir en Angleterre pour jouer à Manchester United. Je peux l'imaginer jouer d'une manière qui ferait de lui le nouveau David Beckham. Simplement pas à United. »