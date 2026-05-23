Le nouveau club de Mason Greenwood ? L’attaquant anglais devrait être « présenté » comme une recrue de premier plan par un candidat à la présidence d’un grand club turc, bien qu’il ait déclaré vouloir rester à Marseille

Safi ne laisse rien au hasard et bouscule l’ordre établi au sein du club. En recrutant un talent de l’envergure de Greenwood et un directeur sportif du calibre de Maldini, il entend tenir sa promesse de campagne : constituer une équipe qui fasse trembler ses adversaires. Il avait précédemment déclaré : « Nous allons constituer une équipe qui fera trembler les genoux de nos adversaires. »

Cette annonce survient quelques jours après que Greenwood a manifesté son souhait de rester en France. Alors qu’il célébrait sa sélection dans l’Équipe type de Ligue 1, l’attaquant de 24 ans a profité de l’occasion pour répondre aux rumeurs concernant un transfert estival. Il a déclaré : « Cette saison a parfois été difficile collectivement, surtout ces derniers mois, mais individuellement, je pense avoir réalisé une bonne saison. Il y a des joueurs incroyables dans cette équipe de l'année, donc c'est agréable de recevoir ce trophée. La Ligue 1 est un championnat formidable. Nous disputons des matchs incroyables, et pour moi, c'est l'un des meilleurs championnats dans lesquels j'ai joué. J'espère pouvoir rester. »