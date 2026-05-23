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Le nouveau club de Mason Greenwood ? L’attaquant anglais devrait être « présenté » comme une recrue de premier plan par un candidat à la présidence d’un grand club turc, bien qu’il ait déclaré vouloir rester à Marseille
Le départ de Greenwood semble imminent dans le cadre du remaniement électoral.
Selon le journaliste Levent Umit Erol, Hakan Safi, candidat à la présidence de Fenerbahçe, s’apprête à officialiser l’arrivée de Greenwood dimanche, afin de prendre l’avantage sur son rival Aziz Yildirim.
L’attaquant anglais, actuellement à Marseille, est présenté comme la recrue phare qui, d’après Safi, marquera son mandat. Le candidat a prévenu les supporters : « Une seule star ne suffit pas pour mon Fenerbahce », et entend ainsi attirer de nouveaux talents de premier plan au stade Şükrü Saracoğlu.
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Maldini devrait arriver à Istanbul
Safi entend marquer les esprits aussi bien sur le terrain que dans l’organigramme du club. La structure administrative se prépare ainsi à accueillir une figure légendaire : Paolo Maldini, ancien capitaine et directeur sportif emblématique de l’AC Milan, doit atterrir à Istanbul ce samedi. Le champion italien fera une apparition aux côtés de Safi au centre d’entraînement Faruk Ilgaz de Fenerbahçe.
Si Hakan Safi remporte la présidence, Maldini deviendrait conseiller technique principal et ambassadeur international des Aigles jaunes. Une arrivée stratégique censée apporter prestige et expertise afin de convaincre les votants de l’avenir radieux du club sous la direction de Safi.
Les performances exceptionnelles de Greenwood à Marseille
L’intérêt pour Greenwood intervient après une saison très productive pour le joueur de 24 ans en France. Malgré les contraintes financières dont souffrirait Marseille, l’attaquant s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1, affichant un niveau de performance qui a attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens.
Au Stade Vélodrome, l’attaquant a inscrit 26 buts et délivré 11 passes décisives en 45 matchs toutes compétitions confondues, portant à lui seul l’attaque du club phocéen. Sa polyvalence sur les deux ailes, associée à son efficacité devant le but, fait de lui la « méga bombe » promise par Safi aux supporters.
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Greenwood affirme son souhait de rester à Marseille
Safi ne laisse rien au hasard et bouscule l’ordre établi au sein du club. En recrutant un talent de l’envergure de Greenwood et un directeur sportif du calibre de Maldini, il entend tenir sa promesse de campagne : constituer une équipe qui fasse trembler ses adversaires. Il avait précédemment déclaré : « Nous allons constituer une équipe qui fera trembler les genoux de nos adversaires. »
Cette annonce survient quelques jours après que Greenwood a manifesté son souhait de rester en France. Alors qu’il célébrait sa sélection dans l’Équipe type de Ligue 1, l’attaquant de 24 ans a profité de l’occasion pour répondre aux rumeurs concernant un transfert estival. Il a déclaré : « Cette saison a parfois été difficile collectivement, surtout ces derniers mois, mais individuellement, je pense avoir réalisé une bonne saison. Il y a des joueurs incroyables dans cette équipe de l'année, donc c'est agréable de recevoir ce trophée. La Ligue 1 est un championnat formidable. Nous disputons des matchs incroyables, et pour moi, c'est l'un des meilleurs championnats dans lesquels j'ai joué. J'espère pouvoir rester. »