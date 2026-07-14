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« Le nom de Messi peut effrayer certains footballeurs » - Comment le sélectionneur égyptien a évité de tenir un discours intimidant à son équipe avant le huitième de finale de la Coupe du monde contre le plus grand joueur de tous les temps argentin
Ne pas citer le nom du « GOAT »
Dans un éclairage instructif sur la gestion moderne des joueurs, Hassan a expliqué qu’il se référait à la star de l’Inter Miami uniquement par son numéro de maillot lors des séances de préparation tactique. L’objectif était d’éliminer tout « respect excessif », susceptible de se traduire par de la peur sur le terrain face aux champions du monde en titre.
« Le simple mot “Messi” peut intimider certains joueurs », a-t-il expliqué à ONTV après le retour de son équipe au Caire. « Lors de nos séances vidéo, quand je montre un mouvement de Messi, je ne prononce pas son nom : je parle du “joueur numéro 10” ou du “numéro tel”, pour gommer cette crainte et ce respect excessif. »
- AFP
L'identité collective prime sur les individualités
Hassan a souligné que son objectif premier était de préserver l'identité tactique de l'Égypte plutôt que de se focaliser sur la neutralisation d'un adversaire en particulier. En minimisant la menace représentée par l'adversaire principal, il espérait insuffler à ses joueurs la conviction que les Pharaons étaient à la hauteur de leur mission à Atlanta.
Le sélectionneur a déclaré : « J’ai veillé à ce que mes joueurs s’appuient sur une identité technique et tactique claire, pour ne pas dépendre d’un seul homme. Mentalement, je ne voulais même pas connaître le nom de l’adversaire ni celui de ses joueurs. L’idée était qu’ils jouent sans tenir compte de la couleur du maillot, afin d’éviter tout complexe d’infériorité. »
Un effondrement tardif des plus cruels
Pendant plus d’une heure, le plan égyptien a fonctionné à merveille : Yasser Ibrahim et Mostafa Zico ont propulsé les Pharaons 2-0 au tableau d’affichage. Mais la barrière psychologique a cédé dans le dernier quart d’heure : l’Argentine a lancé un de ses come-backs signature et l’a emporté 3-2, laissant le camp égyptien sous le choc et victime, selon ses dires, d’une décision arbitrale litigieuse.
Malgré le succès final, la soirée fut mitigée pour le capitaine argentin. Avant la remontée, le gardien égyptien Mostafa Shobeir avait d’abord volé la vedette en arrêtant un penalty de Messi, réduisant au silence la foule pro-Albiceleste. Mais le « numéro 10 » a finalement trouvé son rythme, participant à l’offensive décisive qui a brisé le cœur des Pharaons dans les dernières secondes.
- AFP
Plaintes concernant la partialité des arbitres
Hassan a défendu la performance de son équipe tout en critiquant ouvertement les arbitres. Le sélectionneur égyptien estime que la pression de l’événement et la réputation de l’adversaire ont pesé sur les décisions défavorables, citant notamment un but refusé et un penalty réclamé en vain.
Si certains observateurs saluent la capacité des champions en titre à s'en sortir de justesse, Hassan estime que ces facteurs extérieurs étaient trop lourds à surmonter. Pour lui, l'arbitre a « créé une tension » qui a détourné ses joueurs de leur exécution technique dans cette rencontre à élimination directe aux enjeux considérables.
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