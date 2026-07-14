« Le nom de Messi peut effrayer certains footballeurs » - Comment le sélectionneur égyptien a évité de tenir un discours intimidant à son équipe avant le huitième de finale de la Coupe du monde contre le plus grand joueur de tous les temps argentin

Dans un éclairage instructif sur la gestion moderne des joueurs, Hassan a expliqué qu’il se référait à la star de l’Inter Miami uniquement par son numéro de maillot lors des séances de préparation tactique. L’objectif était d’éliminer tout « respect excessif », susceptible de se traduire par de la peur sur le terrain face aux champions du monde en titre.

« Le simple mot “Messi” peut intimider certains joueurs », a-t-il expliqué à ONTV après le retour de son équipe au Caire. « Lors de nos séances vidéo, quand je montre un mouvement de Messi, je ne prononce pas son nom : je parle du “joueur numéro 10” ou du “numéro tel”, pour gommer cette crainte et ce respect excessif. »