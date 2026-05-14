« Le niveau de Cristiano Ronaldo n’a pas baissé » depuis son transfert à Al-Nassr, assure le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez

Tout en reconnaissant le statut légendaire de Ronaldo, Martinez a souligné que l’attaquant devait néanmoins répondre aux exigences élevées attendues de chaque membre de l’équipe. Il a déclaré : « Cependant, les exploits ne suffisent pas à eux seuls à garantir une place en équipe nationale. Il faut également contribuer au succès de l’équipe. Bien qu’il soit le capitaine et qu’il ait remporté des succès sans précédent qui témoignent de son talent exceptionnel, il a les mêmes responsabilités que n’importe quel autre joueur de l’équipe nationale. »