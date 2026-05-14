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« Le niveau de Cristiano Ronaldo n’a pas baissé » depuis son transfert à Al-Nassr, assure le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez
Mission de reconnaissance à Riyad
Martinez s'est rendu en Arabie saoudite pour assister au match nul 1-1 entre Al-Nassr et Al-Hilal au stade de l'université King Saud, mardi 12 mai. L'entraîneur de 52 ans a profité de ce déplacement pour évaluer les performances de Ruben Neves, de João Félix et, plus particulièrement, du capitaine de l'équipe nationale, Ronaldo. À 41 ans, le capitaine des Lions a signé une saison prolifique (26 buts, 3 passes décisives), contribuant à la première place d’Al-Nassr en Saudi Pro League.
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On salue le fait d'avoir supporté la faim
Interrogé par l'Agence de presse allemande (DPA), le sélectionneur portugais Roberto Martinez a réaffirmé que l'ex-attaquant de Manchester United demeurait un maillon indispensable à la sélection. Il a déclaré : « Cristiano conserve une soif de victoire intacte et je n'observe aucun signe de déclin depuis son arrivée en Arabie saoudite. Il brille toujours et a prouvé son poids dans l'équipe nationale portugaise. Sa passion demeure intacte malgré tous ses succès, et cette soif de victoire est remarquable.»
Rappel de responsabilité
Tout en reconnaissant le statut légendaire de Ronaldo, Martinez a souligné que l’attaquant devait néanmoins répondre aux exigences élevées attendues de chaque membre de l’équipe. Il a déclaré : « Cependant, les exploits ne suffisent pas à eux seuls à garantir une place en équipe nationale. Il faut également contribuer au succès de l’équipe. Bien qu’il soit le capitaine et qu’il ait remporté des succès sans précédent qui témoignent de son talent exceptionnel, il a les mêmes responsabilités que n’importe quel autre joueur de l’équipe nationale. »
- AFP
Le groupe retenu
L'attention se tourne désormais vers le mardi 19 mai, date à laquelle Martinez annoncera officiellement sa sélection de 26 joueurs pour la Coupe du monde 2026. S'il est retenu, Ronaldo disputera une sixième phase finale de Coupe du monde, un exploit historique depuis ses débuts dans la compétition en 2006. Le Portugal entamera sa campagne nord-américaine le 17 juin contre la République démocratique du Congo à Houston, marquant ainsi le début d'un groupe K difficile qui comprend également l'Ouzbékistan et la Colombie.