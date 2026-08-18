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Le Nigeria limoge le sélectionneur des Super Falcons, Justine Madugu, alors que le rêve de Coupe du monde tourne au cauchemar
La NFF limoge le sélectionneur des Super Falcons, Madugu
La NFF a limogé avec effet immédiat l’entraîneur du Nigeria Madugu ainsi que l’ensemble de son staff technique. Cette décision fait suite à l’échec du Nigeria à se qualifier pour la Coupe du monde féminine de la FIFA pour la première fois de son histoire.
Ce limogeage met un terme spectaculaire au mandat de Madugu, un an seulement après qu’il a conduit le Nigeria à un 10e titre de la WAFCON, un record encore amélioré. Il avait pris les commandes à titre intérimaire en septembre 2024 après la démission de l’entraîneur américain Randy Waldrum.
Cependant, les championnes d’Afrique ont connu un net recul lors de la WAFCON de cette année, ne parvenant pas à atteindre les demi-finales avant de s’incliner 2-1 face à l’Afrique du Sud lors d’un barrage. Cette défaite a mis fin à l’impressionnante série du Nigeria, présent à chaque Coupe du monde féminine depuis le tournoi inaugural en 1991.
- Getty Images Sport
Une cellule spéciale lancée pour enquêter sur cet échec
En réponse à cette élimination historique, le président de la NFF, Ibrahim Gusau, a mis en place lundi un comité d’enquête. Le panel a reçu deux semaines pour enquêter sur les causes directes et indirectes de cet effondrement.
« Vous devez enquêter sur les causes directes et indirectes des mauvaises performances des équipes nationales ces derniers temps, avec une référence spécifique toutefois à l’échec inattendu des Super Falcons à se qualifier pour la Coupe du monde », a déclaré Gusau. « Vous aurez deux semaines pour faire le travail et soumettre votre rapport. »
Présidé par l’ancien secrétaire général de la NFF, Fanny Amun, le comité comprend l’ancienne capitaine des Super Falcons, Desire Oparanozie, et l’ex-capitaine des Super Eagles, Mutiu Adepoju. Amun a confirmé que le panel accepterait les contributions du public tout en s’impliquant pleinement dans le processus.
La défaite met fin à un fier record en Coupe du monde
L’élimination du Nigeria avant les demi-finales de la WAFCON l’a privé d’une place de qualification automatique pour le tournoi 2027 au Brésil. Sa défaite ensuite en barrage face à l’Afrique du Sud a officiellement fermé toutes les dernières voies menant à la grande scène mondiale. Les Super Falcons étaient auparavant la seule nation africaine à avoir participé aux neuf éditions précédentes de la Coupe du monde féminine.
- NurPhoto
Incertitude autour de la direction avant les élections de la NFF
La crise au sein du football nigérian va bien au-delà du banc technique, alors que les questions se multiplient au sujet de la direction de la fédération. Les actuels responsables de la NFF font face à l'incertitude avant les élections prévues le 27 septembre à Lafia.
ESPN indique que des responsables de la Commission nationale des sports envisagent de demander au président Bola Tinubu de suspendre les élections et d'installer un comité de normalisation temporaire. La NSC aurait, selon les informations, informé la FIFA de cette possible intervention.
Selon les statuts de la FIFA, tout comité de normalisation doit être officiellement nommé par la FIFA en consultation avec la CAF afin d'éviter une suspension pour ingérence d'un tiers. Alors que la commission d'enquête prépare son rapport, le football nigérian traverse une période cruciale de restructuration.
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