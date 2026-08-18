Le Nigeria limoge le sélectionneur des Super Falcons, Justine Madugu, alors que le rêve de Coupe du monde tourne au cauchemar

La NFF a limogé avec effet immédiat l’entraîneur du Nigeria Madugu ainsi que l’ensemble de son staff technique. Cette décision fait suite à l’échec du Nigeria à se qualifier pour la Coupe du monde féminine de la FIFA pour la première fois de son histoire.

Ce limogeage met un terme spectaculaire au mandat de Madugu, un an seulement après qu’il a conduit le Nigeria à un 10e titre de la WAFCON, un record encore amélioré. Il avait pris les commandes à titre intérimaire en septembre 2024 après la démission de l’entraîneur américain Randy Waldrum.

Cependant, les championnes d’Afrique ont connu un net recul lors de la WAFCON de cette année, ne parvenant pas à atteindre les demi-finales avant de s’incliner 2-1 face à l’Afrique du Sud lors d’un barrage. Cette défaite a mis fin à l’impressionnante série du Nigeria, présent à chaque Coupe du monde féminine depuis le tournoi inaugural en 1991.