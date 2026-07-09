Le sélectionneur suisse Murat Yakin a réagi à la situation : « C’est un choc. Ce type de blessure ne se règle pas en peu de temps. Je ne pense pas qu’il y ait assez de temps. C’est pourquoi le staff médical préfère ne pas se prononcer. «Il ne ressent aucune douleur, mais je ne peux pas affirmer que son retour serait médicalement justifié.» Lors de cette Coupe du monde, Manzambi a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives. La saison dernière, il avait terminé avec 7 réalisations et 7 assists en Bundesliga.