Newcastle recrute. Après avoir cédé Gordon au FC Barcelone et Tonali à Tottenham, encaissant ainsi environ 180 millions d'euros, les Magpies sont sur le point de finaliser l'arrivée de Johan Manzambi, en provenance de Fribourg. Selon Sky Deutschland, les deux clubs sont sur le point de conclure un accord portant sur un transfert définitif de 60 millions d'euros, plus des primes. Le transfert sera officialisé après la Coupe du monde, que l’attaquant de 20 ans pourrait déjà avoir quittée. Touché au genou, il est incertain pour la rencontre face à l’Argentine de Lionel Messi, programmée le 12 juillet.
Getty Images Sport
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Le Newcastle United serait tout proche de finaliser l’arrivée de Manzambi, pour un montant estimé à 60 millions d’euros
MILIEU DE TERRAIN BUTEUR
Le sélectionneur suisse Murat Yakin a réagi à la situation : « C’est un choc. Ce type de blessure ne se règle pas en peu de temps. Je ne pense pas qu’il y ait assez de temps. C’est pourquoi le staff médical préfère ne pas se prononcer. «Il ne ressent aucune douleur, mais je ne peux pas affirmer que son retour serait médicalement justifié.» Lors de cette Coupe du monde, Manzambi a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives. La saison dernière, il avait terminé avec 7 réalisations et 7 assists en Bundesliga.
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