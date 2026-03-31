Le Napoli publie un communiqué alarmant alors que Romelu Lukaku continue d'ignorer les appels lui demandant de rentrer de Belgique

Alors que ses coéquipiers rentraient de leurs sélections nationales, l'ancien joueur de Chelsea est resté en Belgique, ce qui a suscité une réprimande publique sans précédent de la part du club de Serie A.

Le différend trouve son origine dans la décision de Lukaku de suivre un programme de récupération personnel loin du staff médical du club. Bien qu'il se soit retiré de la sélection belge la semaine dernière pour des raisons de condition physique, il a choisi de travailler avec des entraîneurs privés plutôt que de retourner à Naples, une décision qui n'aurait pas été autorisée par le club.