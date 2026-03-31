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Le Napoli publie un communiqué alarmant alors que Romelu Lukaku continue d'ignorer les appels lui demandant de rentrer de Belgique
Un problème de communication
Alors que ses coéquipiers rentraient de leurs sélections nationales, l'ancien joueur de Chelsea est resté en Belgique, ce qui a suscité une réprimande publique sans précédent de la part du club de Serie A.
Le différend trouve son origine dans la décision de Lukaku de suivre un programme de récupération personnel loin du staff médical du club. Bien qu'il se soit retiré de la sélection belge la semaine dernière pour des raisons de condition physique, il a choisi de travailler avec des entraîneurs privés plutôt que de retourner à Naples, une décision qui n'aurait pas été autorisée par le club.
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Des mesures disciplinaires sont envisagées
La direction du Napoli n'a pas mâché ses mots pour dénoncer l'insubordination du joueur de 32 ans. La frustration au sein du club est palpable, et la direction envisage désormais de lui infliger une lourde amende ou de l'exclure purement et simplement de l'effectif de l'équipe première.
Dans un communiqué officiel, le club a déclaré : « Le SSC Napoli confirme que Romelu Lukaku n'a pas répondu à l'appel lancé aujourd'hui pour qu'il reprenne l'entraînement. Le club se réserve le droit d'envisager de prendre les mesures disciplinaires appropriées, ainsi que de déterminer si le joueur continuera à s'entraîner avec l'équipe pour une durée indéterminée. »
Les experts juridiques entrent dans la bataille
La situation a pris une ampleur qui dépasse le simple désaccord sportif, l'équipe juridique du Napoli examinant désormais le contrat de l'attaquant. Comme le rapporte Sky Sports, via Football Italia, les avocats évaluent si le caractère « indéfini » de l'absence de Lukaku justifie des sanctions contractuelles plus sévères que la simple amende d'une semaine habituellement prévue. Le club pourrait être prêt à exclure totalement l'attaquant s'il n'est pas trouvé de solution dans les 48 heures à venir.
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Et maintenant ?
Cette crise interne survient à un moment particulièrement délicat pour Naples, alors que le club se prépare à un match décisif en championnat. Le club doit accueillir l'AC Milan lundi, lors d'une rencontre qui pourrait avoir un impact significatif sur le haut du classement de la Serie A. Les Partenopei occupent actuellement la troisième place avec 62 points en 30 matches, à seulement un point du Milan, deuxième. Quant à l'Inter, il est en tête avec 69 points.