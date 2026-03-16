Le Napoli peut-il revenir dans la course au titre ? Comparaison du classement et du calendrier avec l'Inter et le Milan : que se passerait-il en cas d'égalité de points ?

« Nous allons essayer de gagner tous nos matchs, et si l'Inter en perd quatre, nous serons très heureux . » Signé : Leonardo Spinazzola . Interrogé sur le rêve du titre , le latéral de Naples s'est exprimé ainsi la semaine dernière, avant la victoire 2-1 à domicile contre Lecce, obtenue après avoir été menés au score. Grâce à ce succès, à 9 journées de la fin du championnat de Serie A, les champions d'Italie en titre se sont rapprochés à un seul point du Milan, deuxième au classement, et à 9 points de l'Inter, leader.

En remportant tous ses matchs, Naples atteindrait 86 points et devrait alors espérer trois défaites de l’Inter.

En revanche, si Naples faisait match nul contre le Milan et une autre fois (à Côme ?), il pourrait atteindre 82 points, tout comme les Rossoneri s’ils remportaient 7 autres rencontres en en perdant une (contre la Juventus ?) et comme l’Inter s’il remportait 4 matchs en faisant 2 nuls (contre la Fiorentina et la Lazio ?) et en en perdant 3 autres (contre la Roma, Côme et Bologne ?).

Il s'agit bien sûr d'hypothèses difficilement réalisables : le grand favori reste l'Inter, qui a pratiquement le Scudetto en poche et ne peut le perdre qu'en cas d'effondrement en fin de saison.