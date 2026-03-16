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Le Napoli peut-il revenir dans la course au titre ? Comparaison du classement et du calendrier avec l'Inter et le Milan : que se passerait-il en cas d'égalité de points ?

Spinazzola sonne le retour des champions d'Italie entraînés par Antonio Conte.

« Nous allons essayer de gagner tous nos matchs, et si l'Inter en perd quatre, nous serons très heureux . » Signé : Leonardo Spinazzola . Interrogé sur le rêve du titre , le latéral de Naples s'est exprimé ainsi la semaine dernière, avant la victoire 2-1 à domicile contre Lecce, obtenue après avoir été menés au score. Grâce à ce succès, à 9 journées de la fin du championnat de Serie A, les champions d'Italie en titre se sont rapprochés à un seul point du Milan, deuxième au classement, et à 9 points de l'Inter, leader.

En remportant tous ses matchs, Naples atteindrait 86 points et devrait alors espérer trois défaites de l’Inter.

En revanche, si Naples faisait match nul contre le Milan et une autre fois (à Côme ?), il pourrait atteindre 82 points, tout comme les Rossoneri s’ils remportaient 7 autres rencontres en en perdant une (contre la Juventus ?) et comme l’Inter s’il remportait 4 matchs en faisant 2 nuls (contre la Fiorentina et la Lazio ?) et en en perdant 3 autres (contre la Roma, Côme et Bologne ?).

Il s'agit bien sûr d'hypothèses difficilement réalisables : le grand favori reste l'Inter, qui a pratiquement le Scudetto en poche et ne peut le perdre qu'en cas d'effondrement en fin de saison.

  • LE CLASSEMENT

    1) Inter 68

    2) Milan 60

    3) Naples 59 

    Conformément au règlement, en cas d'égalité de points, un match d'appui sera disputé sur le terrain de l'équipe la mieux classée selon les critères suivants :

    1. Classement séparé (points obtenus lors des confrontations directes entre toutes les équipes à égalité de points).

    2. Différence de buts lors des confrontations directes.

    3. Différence de buts générale.

    4. Nombre total de buts marqués.

    5. Tirage au sort.

    Ces mêmes critères s'appliquent également en cas d'égalité à trois équipes : le match de barrage opposerait donc le Milan et Naples, puisque l'Inter n'a récolté qu'un seul point sur 12 lors des confrontations directes.

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  • LE CALENDRIER DE L'INTER

    Fiorentina-Inter

    Inter-Roma

    Côme-Inter

    Inter-Cagliari

    Turin-Inter

    Inter-Parme

    Lazio-Inter

    Inter-Vérone

    Bologne-Inter

  • LE CALENDRIER DU MILAN

    Lazio-Milan

    Milan-Turin

    Naples-Milan

    Milan-Udinese

    Vérone-Milan

    Milan-Juventus

    Sassuolo-Milan

    Milan-Atalanta

    Gênes-Milan

    Milan-Cagliari

  • LE CALENDRIER DU NAPLES

    Cagliari-Naples

    Naples-Milan

    Parme-Naples

    Naples-Lazio

    Naples-Cremonese

    Côme-Naples

    Naples-Bologne

    Pise-Naples

    Naples-Udinese

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