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Le Napoli est-il de retour dans la course au titre ? Antonio Conte s'exprime sur les espoirs de rattraper l'Inter, alors même qu'une victoire « extraordinaire » contre l'AC Milan a propulsé les champions en titre à la deuxième place de la Serie A
Politano s'impose dans un match serré
Lors d'un match décisif opposant les deuxième et troisième du classement, le remplaçant Matteo Politano a inscrit le but de la victoire d'une volée dans les dernières minutes, d'un angle fermé, offrant ainsi trois points cruciaux aux Partenopei. Cette victoire est d'autant plus impressionnante que Naples comptait de nombreux absents, parmi lesquels Romelu Lukaku et David Neres, ce qui a contraint Conte à aligner une ligne d'attaque improvisée. Grâce à ce résultat, Naples dépasse Milan et se hisse à la deuxième place, même s'il reste à sept points de l'Inter, qui domine le classement.
- AFP
Conte salue la résilience de son équipe
Au coup de sifflet final, Conte a exprimé une immense fierté face à la manière dont son équipe a surmonté une période marquée par une terrible malchance au niveau des blessures pour rester dans la course au sommet du classement, et a souligné que la qualification pour la Ligue des champions restait l'objectif principal de cette saison.
S'adressant à DAZN, Conte a déclaré : « Cela nous laisse beaucoup d'enthousiasme et de confiance ; nous ne devons pas oublier que si nous sommes deuxièmes, c'est grâce aux garçons qui ont compensé toutes les absences cette année. Ce que cette équipe a accompli d'extraordinaire, c'est qu'au moment où les absences étaient nombreuses, une autre équipe aurait sombré. Tous ceux qui étaient là ont joué un rôle de premier plan ; aujourd’hui, nous poursuivons sur cette voie et récupérons des joueurs. Nous avons la possibilité d’avoir plus de choix et de faire des rotations.
« Aujourd’hui, je plaisantais avec Politano ; j’avais prédit son entrée lorsque Milan serait plus fatigué. Tout le monde se met à disposition. Je suis très heureux pour Matteo, qui a marqué. Il reste maintenant 7 matchs à jouer ; nous avons franchi une étape importante vers notre objectif, qui est la Ligue des champions. Si c’est possible pour Milan et la Juve, je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas pour Naples. Nous devons rester là, en sachant que l’Inter mérite d’être en tête du classement, et nous y sommes, et nous devons penser à nous-mêmes. »
Défendre le titre de champion
Sous la houlette de Conte, Naples s’est forgé une réputation de ténacité, enregistrant 27 victoires d’un but d’écart depuis le début de la saison dernière – soit plus que n’importe quelle autre équipe de Serie A. Malgré l’élan acquis grâce à cette victoire face à un rival direct, Conte reste prudent quant à la possibilité d’une remontée tardive dans la course au titre, soulignant que l’Inter devrait connaître un sérieux passage à vide pour que la course s’ouvre véritablement.
Revenant sur la lutte pour le titre, Conte a ajouté : « Dans un moment de joie, car nous sommes de retour à la deuxième place, je tiens à remercier ceux qui ont su réagir dans un moment tragique où cela aurait pu mal finir. Aujourd’hui, nous retrouvons un peu de tout le monde. Ce n’est pas une question de croire en cela : nous devons être très réalistes et savoir que nous ne devons jamais commettre d’erreurs et espérer que ceux qui sont devant nous en commettent, et pas seulement une fois.
« Au vu de ce que fait l’Inter, je trouve que la tâche s’annonce difficile. Nous devons avoir la fierté de garder le pied sur l’accélérateur et de défendre le Scudetto jusqu’au bout. Nous avons remporté une Supercoupe et nous sommes deuxièmes : nous devons continuer ainsi, en sachant que la Ligue des champions reste à conquérir et qu’elle est importante compte tenu des avantages qu’elle apporte. »
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Le sprint final
Naples doit encore disputer sept matches décisifs contre des équipes telles que la Lazio, Côme et Bologne, dans l’espoir de consolider sa deuxième place face à ses poursuivants. Si les hommes de Conte visent un parcours sans faute jusqu’en mai, ils restent toutefois tributaires d’un faux pas de l’Inter, leader du championnat, pour garder un mince espoir de remporter le titre.