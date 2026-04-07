Le Napoli est-il de retour dans la course au titre ? Antonio Conte s'exprime sur les espoirs de rattraper l'Inter, alors même qu'une victoire « extraordinaire » contre l'AC Milan a propulsé les champions en titre à la deuxième place de la Serie A

Au coup de sifflet final, Conte a exprimé une immense fierté face à la manière dont son équipe a surmonté une période marquée par une terrible malchance au niveau des blessures pour rester dans la course au sommet du classement, et a souligné que la qualification pour la Ligue des champions restait l'objectif principal de cette saison.

S'adressant à DAZN, Conte a déclaré : « Cela nous laisse beaucoup d'enthousiasme et de confiance ; nous ne devons pas oublier que si nous sommes deuxièmes, c'est grâce aux garçons qui ont compensé toutes les absences cette année. Ce que cette équipe a accompli d'extraordinaire, c'est qu'au moment où les absences étaient nombreuses, une autre équipe aurait sombré. Tous ceux qui étaient là ont joué un rôle de premier plan ; aujourd’hui, nous poursuivons sur cette voie et récupérons des joueurs. Nous avons la possibilité d’avoir plus de choix et de faire des rotations.

« Aujourd’hui, je plaisantais avec Politano ; j’avais prédit son entrée lorsque Milan serait plus fatigué. Tout le monde se met à disposition. Je suis très heureux pour Matteo, qui a marqué. Il reste maintenant 7 matchs à jouer ; nous avons franchi une étape importante vers notre objectif, qui est la Ligue des champions. Si c’est possible pour Milan et la Juve, je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas pour Naples. Nous devons rester là, en sachant que l’Inter mérite d’être en tête du classement, et nous y sommes, et nous devons penser à nous-mêmes. »