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Le Napoli a un nouvel entraîneur : Max Allegri succède à Antonio Conte après son départ de l'AC Milan, marquant ainsi un nouveau chapitre pour Scott McTominay, Kevin De Bruyne et leurs coéquipiers
Un génie tactique décroche un poste
Les Partenopei ont conclu un accord global avec l’entraîneur de 58 ans, qui s’engage ainsi pour un contrat à long terme courant jusqu’en juin 2029. Allegri succède à Conte, qui a quitté le Stadio Diego Armando Maradona en mai après avoir remporté un Scudetto puis terminé deuxième du championnat. Le club a délibérément reporté l’annonce officielle jusqu’à ce que l’entraîneur ait réglé la résiliation de son contrat avec les Rossoneri.
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Le club a publié un communiqué officiel pour saluer l’arrivée de son nouvel entraîneur.
Le club italien a diffusé un communiqué sur ses plateformes numériques pour officialiser le retour d’un visage familier à Naples. La direction a salué le parcours de l’entraîneur, de ses débuts modestes à son statut de figure majeure du calcio contemporain.
Le club a déclaré : « Le Napoli souhaite la bienvenue à Massimiliano Allegri en tant que nouvel entraîneur principal de l’équipe première. Allegri a signé un contrat avec le club jusqu’au 30 juin 2029.
Après une longue carrière de joueur – au cours de laquelle il a notamment évolué à Naples pendant la saison 1997-1998 –, Max Allegri a entamé sa carrière d’entraîneur lors de l’exercice 2003-2004 avec l’Aglianese. En 2007-2008, il a mené Sassuolo vers sa toute première promotion en Serie B et a également remporté la Supercoupe de Serie C1 la même année. Quelques mois plus tard, il fait ses débuts en Serie A avec Cagliari, termine la saison à la 9^e place et remporte le prix Panchina d’Oro.
En 2010, il rejoint le Milan AC, avec lequel il conquiert le 18e Scudetto du club et sa sixième Supercoupe d’Italie. De 2014 à 2019, il dirige la Juventus, remportant cinq titres de champion consécutifs, quatre Coppa Italia d’affilée et deux Supercoupes d’Italie, tout en menant les Bianconeri en finale de la Ligue des champions à deux reprises. Après deux années sabbatiques, il a fait son retour à la Juventus en 2021, ajoutant une cinquième Coppa Italia à son palmarès en 2024. La saison dernière, il était de nouveau sur le banc de l’AC Milan, concluant l’exercice à la cinquième place.
« Bienvenue à notre nouvel entraîneur principal, Max Allegri ! »
Une carrière couronnée de succès prend un nouveau départ
Allegri arrive avec un palmarès solide : six Scudetti et cinq Coupes d’Italie glanés lors de ses passages réussis à l’AC Milan et à la Juventus. Cependant, son deuxième mandat au San Siro s’est terminé par un licenciement prématuré après une saison nationale décevante conclue à la cinquième place. Son départ a coïncidé avec une vaste refonte institutionnelle au sein du club milanais, entraînant le départ des dirigeants de haut rang Igli Tare, Geoffrey Moncada et Giorgio Furlani de leurs fonctions administratives.
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Une reconstruction tactique de longue haleine s'engage
Le nouvel entraîneur doit s’atteler sans tarder à rétablir la stabilité défensive et à intégrer les grands talents de l’équipe avant le début de la pré-saison. Allegri doit rapidement mettre un terme à la récente stagnation tactique de l’équipe avant le coup d’envoi officiel de la saison 2026-2027 de Serie A, prévu le week-end du 22 août, où Naples se rendra à Gênes pour un déplacement qui s’annonce difficile. Évoluer dans ce contexte national très compétitif constituera le premier test décisif pour cet entraîneur chevronné.
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