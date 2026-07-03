Le club italien a diffusé un communiqué sur ses plateformes numériques pour officialiser le retour d’un visage familier à Naples. La direction a salué le parcours de l’entraîneur, de ses débuts modestes à son statut de figure majeure du calcio contemporain.

Le club a déclaré : « Le Napoli souhaite la bienvenue à Massimiliano Allegri en tant que nouvel entraîneur principal de l’équipe première. Allegri a signé un contrat avec le club jusqu’au 30 juin 2029.

Après une longue carrière de joueur – au cours de laquelle il a notamment évolué à Naples pendant la saison 1997-1998 –, Max Allegri a entamé sa carrière d’entraîneur lors de l’exercice 2003-2004 avec l’Aglianese. En 2007-2008, il a mené Sassuolo vers sa toute première promotion en Serie B et a également remporté la Supercoupe de Serie C1 la même année. Quelques mois plus tard, il fait ses débuts en Serie A avec Cagliari, termine la saison à la 9^e place et remporte le prix Panchina d’Oro.

En 2010, il rejoint le Milan AC, avec lequel il conquiert le 18e Scudetto du club et sa sixième Supercoupe d’Italie. De 2014 à 2019, il dirige la Juventus, remportant cinq titres de champion consécutifs, quatre Coppa Italia d’affilée et deux Supercoupes d’Italie, tout en menant les Bianconeri en finale de la Ligue des champions à deux reprises. Après deux années sabbatiques, il a fait son retour à la Juventus en 2021, ajoutant une cinquième Coppa Italia à son palmarès en 2024. La saison dernière, il était de nouveau sur le banc de l’AC Milan, concluant l’exercice à la cinquième place.

« Bienvenue à notre nouvel entraîneur principal, Max Allegri ! »