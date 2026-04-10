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Le Napoli a désigné la star du Benfica comme sa principale cible de transfert pour l’été et a entamé des négociations en vue d’un accord estimé à 30 millions d’euros
Naples accélère sa quête de Rios
Le Napoli a intensifié ses efforts pour recruter le milieu de terrain du Benfica, Rios, faisant de l’international colombien sa priorité absolue pour le prochain mercato. Le club de Serie A est déjà en pourparlers afin de renforcer son effectif en vue de la nouvelle saison.
Selon l’expert en transferts Gianluca Di Marzio, les discussions se sont intensifiées ces derniers jours. Le directeur sportif napolitain, Manna, négocie directement avec l’entourage du joueur pour le recruter dans le sud de l’Italie. Arrivé l’été dernier à Benfica, Rios ne s’est pas encore imposé sous les ordres de José Mourinho, ce qui pourrait faciliter son départ.
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Détails financiers de l’opération de 30 millions d’euros
Invité du podcast « Caffe Di Marzio », Di Marzio a confirmé la solidité de l’intérêt de Naples pour Rios. Il a précisé que Manna pilote les discussions depuis plusieurs jours déjà. Des contacts sérieux ont été établis, et des pourparlers approfondis ont eu lieu avec les différentes parties, les représentants du joueur et plusieurs intermédiaires portugais.
Recruter Rios ne sera pas une opération bon marché pour Aurelio De Laurentiis : arrivé à Benfica l’été dernier pour 27 millions d’euros, le milieu de terrain portugais est déjà considéré comme une valeur sûre, et les deux clubs doivent encore s’accorder sur son prix.
La situation financière du Benfica pourrait influencer les négociations
Naples pourrait profiter de la situation financière du Benfica. Le club portugais, contraint de réaliser une grosse vente avant la clôture de son exercice le 30 juin, pourrait placer Rios en tête de la liste des partants. Si le Benfica décide de le céder, Naples pourrait donc prendre l’avantage dans les négociations afin de recruter le joueur avant le début de la préparation estivale.
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Napoli souhaite finaliser l’opération avant le coup d’envoi de la préparation estivale.
Naples poursuivra les négociations dans les prochaines semaines, Manna s’efforçant de réduire l’écart d’évaluation entre son club et Benfica. Le club de Serie A souhaite finaliser l’accord dès l’ouverture du mercato afin d’intégrer Rios à son effectif avant la préparation estivale. Conscient que la concurrence pourrait s’intensifier si le milieu de terrain était officiellement mis sur le marché, Naples espère donc conclure rapidement et s’assurer les services de sa cible prioritaire avant le retour des prétendants européens.