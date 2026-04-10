Le Napoli a intensifié ses efforts pour recruter le milieu de terrain du Benfica, Rios, faisant de l’international colombien sa priorité absolue pour le prochain mercato. Le club de Serie A est déjà en pourparlers afin de renforcer son effectif en vue de la nouvelle saison.

Selon l’expert en transferts Gianluca Di Marzio, les discussions se sont intensifiées ces derniers jours. Le directeur sportif napolitain, Manna, négocie directement avec l’entourage du joueur pour le recruter dans le sud de l’Italie. Arrivé l’été dernier à Benfica, Rios ne s’est pas encore imposé sous les ordres de José Mourinho, ce qui pourrait faciliter son départ.