Le « mythe » autour de Christian Pulisic et l'équipe nationale américaine démystifié par la légende de l'AC Milan Andriy Shevchenko alors que la question de la Coupe du monde est abordée

Alors que Milan continue de se battre pour se qualifier pour la Ligue des champions, Luka Modric tire les ficelles du milieu de terrain à 40 ans. Il est un autre joueur que les Rossoneri espèrent voir accepter de nouvelles conditions et prolonger son séjour à San Siro.

Shevchenko s'est exprimé sur l'avenir de son compatriote vainqueur du Ballon d'Or : « Tant qu'il aura cette flamme en lui, il devra rester. D'autant plus que malgré son charisme, il n'est pas un fardeau, il aide et sait toujours se rendre disponible, sans rien attendre en retour.

Il réalise une saison extraordinaire, nous connaissons tous ses grandes qualités. J'ai eu la chance de jouer contre lui : sa façon d'interpréter le jeu est impressionnante, son travail d'athlète va au-delà de celui d'un footballeur. Et puis c'est une personne fantastique, quelqu'un de bien. Je le vois affronter n'importe quelle équipe, toujours avec la même qualité, la même ambition. Il est suivi avec humilité, sans cris. Il joue avec intensité et sacrifice, avec un esprit d'équipe.

Je suis heureux qu'il soit à Milan, car cela enrichit sa carrière. Jouer pour Milan est toujours spécial. Et je suis heureux pour les supporters rossoneri, car ils le méritent. Il projette une image puissante pour les jeunes joueurs et, bien sûr, pour ses coéquipiers, qui ont tendance à s'identifier à lui et à le suivre. »

Milan, qui occupe la deuxième place du classement de la Serie A, sera de retour sur le terrain dimanche pour un derby contre son grand rival, l'Inter. Pulisic a déjàilluminé ce match par le passé et espère le faire à nouveau tout en prouvant sa valeur à ceux qui doutent de lui.