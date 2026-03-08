Getty
Le « mythe » autour de Christian Pulisic et l'équipe nationale américaine démystifié par la légende de l'AC Milan Andriy Shevchenko alors que la question de la Coupe du monde est abordée
Quand Pulisic a-t-il marqué son dernier but pour l'AC Milan ?
Pulisic, qui a réalisé les meilleures performances de sa carrière depuis son arrivée à San Siro, a de nouveau atteint les deux chiffres au niveau des buts marqués cette saison. Cependant, des blessures ont quelque peu freiné sa progression ces derniers temps.
L'attaquant de 27 ans n'a pas trouvé le chemin des filets lors de ses neuf dernières apparitions, une série qui remonte au 28 décembre. Il n'a pas encore marqué cette année, ce qui inquiète certains à Milan.
Certains suggèrent que Pulisic se concentre davantage sur le grand tournoi qui aura bientôt lieu en Amérique du Nord, car il souhaite manifestement être en pleine forme et au meilleur de ses capacités lorsque cet événement se déroulera.
La star de l'équipe nationale américaine Pulisic a-t-il un œil sur la Coupe du monde à domicile ?
Des questions ont également été soulevées quant à l'engagement de Pulisic envers la cause collective, alors qu'il tarde à signer un nouveau contrat. L'emblématique ancien attaquant des Rossoneri, Shevchenko, ne partage pas ces inquiétudes. L'Ukrainien a déclaré à la Gazzetta dello Sport : « Ne croyez pas au mythe selon lequel un joueur de son calibre peut déjà avoir l'esprit tourné vers la Coupe du monde. Cela n'existe pas.
Quand un joueur entre sur le terrain, il essaie toujours de donner le meilleur de lui-même pour son équipe à ce moment-là. Pulisic a marqué des buts importants et continuera à le faire, pour l'AC Milan puis lors de la Coupe du monde avec les États-Unis. »
Leao salué par l'icône milanaise Shevchenko
Alors que Pulisic a connu des difficultés ces derniers temps, l'attaquant portugais Rafael Leao a retrouvé son éclat. Shevchenko se réjouit de voir ce puissant joueur de 26 ans réaliser son potentiel, avec la promesse d'un avenir encore plus prometteur.
Le grand Shevchenko, ancien joueur du Milan AC, ajoute : « Rafa montre qu'il a vraiment mûri. Il essaie de s'exprimer au mieux dans un rôle qui n'est pas le sien, et il le fait pour répondre à la demande de l'entraîneur. Il s'engage dans quelque chose de nouveau et le fait pour l'équipe, car c'est ce qu'on lui demande. De plus, il marque des buts.
L'entraîneur [Fabio] Capello a raison, j'ai lu ses interviews : Leao n'est pas un avant-centre, mais il sait bien remplir ses fonctions, il attaque l'espace et se rend disponible. À cet égard, [Massimiliano] Allegri a su trouver le bon équilibre : si l'on se concentre sur les contre-attaques rapides, les sprints de Rafa sont cruciaux. On ne peut donc pas lui demander de garder le ballon ou d'être un numéro neuf comme [Zlatan] Ibrahimovic : ses caractéristiques sont différentes. »
Modric acceptera-t-il de prolonger son contrat à San Siro ?
Alors que Milan continue de se battre pour se qualifier pour la Ligue des champions, Luka Modric tire les ficelles du milieu de terrain à 40 ans. Il est un autre joueur que les Rossoneri espèrent voir accepter de nouvelles conditions et prolonger son séjour à San Siro.
Shevchenko s'est exprimé sur l'avenir de son compatriote vainqueur du Ballon d'Or : « Tant qu'il aura cette flamme en lui, il devra rester. D'autant plus que malgré son charisme, il n'est pas un fardeau, il aide et sait toujours se rendre disponible, sans rien attendre en retour.
Il réalise une saison extraordinaire, nous connaissons tous ses grandes qualités. J'ai eu la chance de jouer contre lui : sa façon d'interpréter le jeu est impressionnante, son travail d'athlète va au-delà de celui d'un footballeur. Et puis c'est une personne fantastique, quelqu'un de bien. Je le vois affronter n'importe quelle équipe, toujours avec la même qualité, la même ambition. Il est suivi avec humilité, sans cris. Il joue avec intensité et sacrifice, avec un esprit d'équipe.
Je suis heureux qu'il soit à Milan, car cela enrichit sa carrière. Jouer pour Milan est toujours spécial. Et je suis heureux pour les supporters rossoneri, car ils le méritent. Il projette une image puissante pour les jeunes joueurs et, bien sûr, pour ses coéquipiers, qui ont tendance à s'identifier à lui et à le suivre. »
Milan, qui occupe la deuxième place du classement de la Serie A, sera de retour sur le terrain dimanche pour un derby contre son grand rival, l'Inter. Pulisic a déjàilluminé ce match par le passé et espère le faire à nouveau tout en prouvant sa valeur à ceux qui doutent de lui.
