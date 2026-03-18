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Le montant exorbitant demandé pour Enzo Fernández a été révélé, alors que le capitaine de Chelsea laisse entendre qu'il pourrait quitter le club cet été après la déception de la Ligue des champions
Enzo lâche une bombe sur l'avenir
Au lendemain de la défaite 3-0 de Chelsea à domicile face au Paris Saint-Germain, qui s'est soldée par un douloureux revers 8-2 sur l'ensemble des deux matchs, Fernandez a donné une réponse évasive lorsqu'on l'a interrogé sur ses projets pour la saison prochaine. S'adressant à ESPN Argentina, le vainqueur de la Coupe du monde a déclaré : « Je ne sais pas. Il reste huit matchs et la FA Cup. Il y a la Coupe du monde, et ensuite on verra. »
C'est la première fois que le milieu de terrain laisse entendre publiquement qu'il pourrait remettre en question son engagement envers le club de l'ouest londonien. Bien que le joueur de 25 ans se soit illustré statistiquement cette saison, avec 12 buts et six passes décisives à son actif, l'absence de trophées et la difficulté à s'imposer régulièrement au plus haut niveau européen semblent peser sur l'ancien joueur du Benfica.
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Le Real Madrid et le PSG en état d'alerte
Selon Ben Jacobs, spécialiste des transferts, bien que Chelsea n'envisage pas pour l'instant de le vendre, le joueur serait ouvert à un départ. D'après Jacobs, le Real Madrid serait la destination privilégiée de l'international argentin. « D'après les informations très claires que j'ai obtenues de sources proches d'Enzo Fernandez, si – et c'est encore un « si », car il n'y a eu ni discussions ni avancées officielles –, mais si le Real Madrid se manifestait, ce serait le club qu'Enzo Fernandez préférerait rejoindre plutôt que d'aller en France ou en Arabie saoudite », a expliqué Jacobs sur talkSPORT.
Cependant, les Merengues ne sont pas les seuls géants en lice. Le PSG s'est également révélé être un admirateur de longue date de Fernandez, le champion de France suivant de près la situation alors que Chelsea peine à s'assurer une place parmi les quatre premiers de la Premier League. Un transfert au Parc des Princes garantirait un retour en Ligue des champions, un facteur qui pourrait s'avérer décisif lors des négociations estivales.
Le prix demandé, qui se chiffre en dizaines de millions
Malgré l'impatience apparente du joueur, Chelsea détient une position de force dans toute négociation potentielle. Fernandez est sous contrat avec le club jusqu'en juin 2032, ce qui signifie que les Blues ne subissent aucune pression immédiate pour vendre leur précieux atout. Il semblerait que la direction des Blues exigerait une somme supérieure aux 106,8 millions de livres sterling qu'elle a déboursés pour s'assurer ses services en janvier 2023.
Jacobs a ajouté : « Chelsea a toutes les cartes en main. Il est sous contrat jusqu'en 2032. Je serais très surpris que Chelsea engage des négociations ou accepte une offre inférieure au record britannique des transferts. » Cette position limite de fait le marché à une poignée de clubs disposant de la puissance financière nécessaire pour mener à bien une transaction d'une telle ampleur, bien que l'entourage de Fernandez aurait déjà cherché à obtenir de meilleures conditions reflétant son importance pour l'équipe.
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Rosenior tente de calmer le jeu
L'entraîneur de Chelsea, Liam Rosenior, s'est empressé de minimiser les propos tenus par son milieu de terrain vedette lors de sa conférence de presse d'après-match. « Je n'ai pas vu ça », a déclaré Rosenior lorsqu'on l'a interrogé sur les remarques de Fernandez. « Il m'est difficile de m'exprimer sur des spéculations après un match. Je dois me concentrer pour l'instant sur l'essentiel, c'est-à-dire m'assurer que nous obtenions le résultat escompté contre Everton. »
Le manager tient absolument à garder Fernandez, qu’il considère comme un pilier de son dispositif tactique à Stamford Bridge. Cependant, alors que les Blues occupent la sixième place du classement, à trois points des places qualificatives pour la Ligue des champions, la pression monte. Si l’équipe ne parvient pas à se qualifier pour la plus prestigieuse compétition européenne une nouvelle saison, les allusions de Fernandez pourraient se transformer en une demande officielle de départ.
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