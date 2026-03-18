Le montant exorbitant demandé pour Enzo Fernández a été révélé, alors que le capitaine de Chelsea laisse entendre qu'il pourrait quitter le club cet été après la déception de la Ligue des champions

Au lendemain de la défaite 3-0 de Chelsea à domicile face au Paris Saint-Germain, qui s'est soldée par un douloureux revers 8-2 sur l'ensemble des deux matchs, Fernandez a donné une réponse évasive lorsqu'on l'a interrogé sur ses projets pour la saison prochaine. S'adressant à ESPN Argentina, le vainqueur de la Coupe du monde a déclaré : « Je ne sais pas. Il reste huit matchs et la FA Cup. Il y a la Coupe du monde, et ensuite on verra. »

C'est la première fois que le milieu de terrain laisse entendre publiquement qu'il pourrait remettre en question son engagement envers le club de l'ouest londonien. Bien que le joueur de 25 ans se soit illustré statistiquement cette saison, avec 12 buts et six passes décisives à son actif, l'absence de trophées et la difficulté à s'imposer régulièrement au plus haut niveau européen semblent peser sur l'ancien joueur du Benfica.