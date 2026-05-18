Formé au 1. FC Nuremberg puis arrivé à Francfort en 2024, Brown s’est imposé comme un pilier du club allemand. Il compte déjà trois sélections et figure parmi les candidats sérieux pour le Mondial. Le sélectionneur Julian Nagelsmann devrait l’emmener comme deuxième arrière gauche, juste derrière David Raum (Leipzig), pour la phase finale aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Par ailleurs, outre le Bayern Munich, plusieurs grands clubs européens suivraient de près le joueur. Il y a quelques mois, un intérêt concret du Real Madrid a été évoqué, tandis que le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et le FC Liverpool resteraient également à l’affût.

À l’Eintracht, qui cherche un nouvel entraîneur après le départ controversé d’Albert Riera, Brown est un pilier incontournable. Lors de l’exercice écoulé, le gaucher a disputé 42 matches, marquant quatre buts et délivrant six passes décisives.