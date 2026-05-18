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Oliver Maywurm

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Le montant du transfert s’élèverait à au moins 60 millions d’euros. Le FC Bayern Munich s’apprêterait-il à recruter un concurrent de taille pour Alphonso Davies ?

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Mercato
N. Brown
Bayern Munich
Eintracht Francfort

Le FC Bayern Munich passerait à l’action pour le latéral gauche Nathaniel Brown, actuellement à l’Eintracht Francfort.

Selon Sport1, le FC Bayern Munich envisagerait sérieusement de recruter ce joueur de 22 ans. Une première rencontre aurait même eu lieu lundi entre le club le plus titré d’Allemagne et l’entourage du joueur.

  • L’intérêt grandissant du Bayern Munich pour Brown s’explique par la fragilité récente d’Alphonso Davies, titulaire indiscutable au poste d’arrière gauche. Victime d’une rupture du ligament croisé entre fin mars et décembre dernier, le Canadien de 25 ans a déjà connu deux rechutes musculaires depuis son retour, et il est à nouveau à l’infirmerie.

    L’intérêt du Bayern pour Brown n’est pas nouveau : dès l’automne 2025, la presse évoquait un suivi rapproché du joueur d’Francfort par le club de la Säbener Straße. L’Eintracht aurait alors fixé un prix plancher de 60 millions d’euros pour le défenseur international, sous contrat jusqu’en 2030.

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  • Nathaniel Brown 2026getty

    Outre le FC Bayern, le Real Madrid s’intéresserait également à Nathaniel Brown.

    Formé au 1. FC Nuremberg puis arrivé à Francfort en 2024, Brown s’est imposé comme un pilier du club allemand. Il compte déjà trois sélections et figure parmi les candidats sérieux pour le Mondial. Le sélectionneur Julian Nagelsmann devrait l’emmener comme deuxième arrière gauche, juste derrière David Raum (Leipzig), pour la phase finale aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

    Par ailleurs, outre le Bayern Munich, plusieurs grands clubs européens suivraient de près le joueur. Il y a quelques mois, un intérêt concret du Real Madrid a été évoqué, tandis que le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et le FC Liverpool resteraient également à l’affût.

    À l’Eintracht, qui cherche un nouvel entraîneur après le départ controversé d’Albert Riera, Brown est un pilier incontournable. Lors de l’exercice écoulé, le gaucher a disputé 42 matches, marquant quatre buts et délivrant six passes décisives.

  • Le FC Bayern s’intéresserait-il à Nathaniel Brown ? Voici ses sélections en équipe nationale jusqu’à présent.


    Date

    Match

    Onze de départ ?

    Temps de jeu en minutes

    10 octobre 2025

    Allemagne - Luxembourg 4-0 (Qualifications pour la Coupe du monde)

    Non

    8

    17 novembre 2025

    Allemagne - Slovaquie 6-0 (Qualifications pour la Coupe du monde)

    Non

    18

    30 mars 2026

    Allemagne - Ghana 2-1 (match amical)

    Oui

    61


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