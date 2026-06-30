Selon un reportage de Radio Marca Málaga, l’attaquant de 24 ans souhaiterait rejoindre le club de sa ville natale, le FC Málaga, la saison prochaine.
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Le montant du transfert pourrait constituer un obstacle. Le joueur du FC Bayern, menacé d'être écarté, a choisi une destination de prédilection
Selon ces informations, Zaragoza estime que le club de deuxième division espagnole lui offre les conditions idéales pour enfin déployer tout son potentiel et s'imposer durablement.
En revanche, le triple international espagnol n’a plus d’avenir au sein du club le plus titré d’Allemagne. Bien que Zaragoza soit encore sous contrat à Munich jusqu’en 2029, ses performances modestes sous le maillot du FCB et la concurrence de Michael Olise et Luis Díaz rendent son maintien durable au sein du club pratiquement impossible.
Prêté une saison au CA Osasuna à l’été 2024, puis six mois au Celta Vigo et enfin à l’AS Roma, il n’a jamais réussi à s’imposer, notamment en Italie où les Giallorossi n’ont pas levé l’option d’achat.
- AFP
L'Espanyol de Barcelone s'intéresse à un joueur de Saragosse
Selon Mundo Deportivo, l’Espanyol Barcelone s’intéresserait de près à Zaragoza pour renforcer ses ailes offensives la saison prochaine.
Le joueur de 24 ans avait rejoint le FC Bayern en janvier 2024, d’abord en prêt, puis définitivement pour un montant total de 17 millions d’euros versés au FC Grenade. Cependant, en raison notamment de la barrière de la langue et d’une relation apparemment tendue avec l’entraîneur de l’époque, Thomas Tuchel, il n’a pas réussi à s’imposer.
Il n’a disputé que sept matchs officiels sous le maillot bavarois, sans marquer ni délivrer la moindre passe décisive.