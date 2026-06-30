Le montant du transfert pourrait constituer un obstacle. Le joueur du FC Bayern, menacé d'être écarté, a choisi une destination de prédilection

Selon ces informations, Zaragoza estime que le club de deuxième division espagnole lui offre les conditions idéales pour enfin déployer tout son potentiel et s'imposer durablement.

En revanche, le triple international espagnol n’a plus d’avenir au sein du club le plus titré d’Allemagne. Bien que Zaragoza soit encore sous contrat à Munich jusqu’en 2029, ses performances modestes sous le maillot du FCB et la concurrence de Michael Olise et Luis Díaz rendent son maintien durable au sein du club pratiquement impossible.

Prêté une saison au CA Osasuna à l’été 2024, puis six mois au Celta Vigo et enfin à l’AS Roma, il n’a jamais réussi à s’imposer, notamment en Italie où les Giallorossi n’ont pas levé l’option d’achat.