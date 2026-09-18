Après avoir laissé Mohamed Salah partir libre à l’issue de la dernière année de son contrat, le cador de Premier League du Merseyside savait depuis un moment qu’un renfort dans le secteur offensif serait nécessaire.

Avec le nouvel entraîneur Andoni Iraola aux commandes, l’Espagnol prometteur Victor Munoz a été débauché à Osasuna, tandis que 123 millions de livres sterling (164 M$) ont été déboursés pour s’attacher les services de l’international français vainqueur de la Ligue des champions Bradley Barcola, au moment où il faisait ses adieux au Paris Saint-Germain.

Ces deux recrues, aux côtés de la star néerlandaise Cody Gakpo et du prodige adolescent Rio Ngumoha, préfèrent toutes évoluer sur le côté gauche. Des efforts ont été faits pour remplacer Salah, avec des offres transmises pour Minteh et la star de Crystal Palace Ismaila Sarr.

Brighton aurait repoussé des offres de 50 M£ (67 M$) et 60 M£ (80 M$), le club attendant plutôt un montant proche de 70 M£ (94 M$), et Minteh n’a pas encore joué pour l’équipe de Fabian Hurzeler en 2026-2027 après avoir subi une blessure à la cheville durant la pré-saison qui a nécessité une opération.