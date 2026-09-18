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« Le montant doit être le bon » : Yankuba Minteh, évalué à 70 M£, peut encore décrocher un transfert à Liverpool, une légende de Brighton estimant que l’ailier droit « correspondrait » aux besoins d’Anfield
Liverpool a besoin d’un remplaçant adéquat pour Salah
Après avoir laissé Mohamed Salah partir libre à l’issue de la dernière année de son contrat, le cador de Premier League du Merseyside savait depuis un moment qu’un renfort dans le secteur offensif serait nécessaire.
Avec le nouvel entraîneur Andoni Iraola aux commandes, l’Espagnol prometteur Victor Munoz a été débauché à Osasuna, tandis que 123 millions de livres sterling (164 M$) ont été déboursés pour s’attacher les services de l’international français vainqueur de la Ligue des champions Bradley Barcola, au moment où il faisait ses adieux au Paris Saint-Germain.
Ces deux recrues, aux côtés de la star néerlandaise Cody Gakpo et du prodige adolescent Rio Ngumoha, préfèrent toutes évoluer sur le côté gauche. Des efforts ont été faits pour remplacer Salah, avec des offres transmises pour Minteh et la star de Crystal Palace Ismaila Sarr.
Brighton aurait repoussé des offres de 50 M£ (67 M$) et 60 M£ (80 M$), le club attendant plutôt un montant proche de 70 M£ (94 M$), et Minteh n’a pas encore joué pour l’équipe de Fabian Hurzeler en 2026-2027 après avoir subi une blessure à la cheville durant la pré-saison qui a nécessité une opération.
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Brighton réclame 70 millions de livres pour toute vente de Minteh
Il se peut que Liverpool revienne à la charge en janvier, car ses besoins évidents ne vont pas disparaître, l’ancien attaquant des Seagulls Zamora, qui s’exprimait en association avec BetWright Paris sur la Premier League, ayant déclaré à GOAL, lorsqu’on lui a demandé s’il voyait un accord être trouvé : « Possible.
« Tout le monde est différent. Tout le monde réagit différemment à ces demandes, à ces clubs qui se manifestent. Certains se disent : “OK, j’oublie ça, laissez-moi continuer à jouer au football.” D’autres se disent : “Je veux vraiment y aller, je ferai n’importe quoi pour y aller maintenant.”
« Et cela dépend de l’agent, cela dépend aussi des personnes qui l’entourent. Donc, tout le monde est différent, mais oui, Liverpool a toujours besoin de renforts, et lui est très direct. Il met le ballon dans la surface. Il leur conviendrait. Je pense vraiment qu’il leur conviendrait, mais Brighton ne laissera pas partir quelqu’un pour rien.
« Vous avez vu qu’ils obtiennent une bonne valeur pour tous les joueurs qu’ils vendent. Donc, le montant doit d’abord convenir à Brighton. Et espérons que ce montant soit le bon. Et écoutez, espérons qu’il parte, si c’est là qu’il veut aller.
« Brighton a une façon de sortir de plus en plus de joueurs, et on peut le voir. Yankuba n’a pas été là récemment, mais les gars qui sont arrivés ont tous fait du très bon travail. »
Ce qu’a dit Hurzeler, l’entraîneur de Brighton
Hurzeler a déclaré au sujet de la situation de Minteh : « Si toute l’équipe réussit et que l’individu brille, alors Yankuba attirera de nouveau beaucoup d’attention et il pourra peut-être réaliser son rêve lors du prochain mercato.
« Il porte les couleurs de Brighton, il porte l’écusson de Brighton. Cela fait maintenant deux ans qu’il est avec nous au sein de l’effectif. Il a accompli de grandes choses avec les garçons. C’est aussi à lui, désormais, de s’engager.
« Au final, nous disons toujours que nous voulons réussir en tant que club, et ensuite les individus peuvent briller. C’est ce que nous avons prouvé par le passé. Si nous accomplissons des choses ensemble, l’attention viendra vers les joueurs individuellement et ce sera aussi le cas cette saison. »
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Brighton réputé pour réaliser d’énormes plus-values sur les transferts
Brighton a recruté Minteh en provenance de Newcastle pour 30 millions de livres sterling (40 M$) à l’été 2024. Il a inscrit 10 buts pour le club en 73 apparitions, et son pedigree en Premier League ne fait désormais plus aucun doute.
Un beau bénéfice sera réalisé si un transfert est validé, à l’image de Moises Caicedo, Marc Cucurella, Joao Pedro et Alexis Mac Allister avant lui, mais Liverpool devra faire un effort supplémentaire s’il veut vraiment aller piocher chez un rival national pour s’attacher les services d’un joueur qui pourrait marcher dans les pas record de Salah.
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