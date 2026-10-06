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« Le monde te remercie » : Neymar fait ses adieux émouvants à Lionel Messi avant le chant du cygne de l’Argentine
Une soirée riche en émotions au Monumental
Le monde du football se prépare à dire adieu à l’une de ses plus grandes icônes de tous les temps sur la scène internationale. Messi, désormais âgé de 39 ans, s’apprête à honorer sa dernière sélection avec l’Argentine lors d’un match amical contre le Bénin dans l’emblématique Estadio Monumental de Buenos Aires.
Alors que l’attention reste portée sur les célébrations à Buenos Aires, l’impact du départ de Messi se fait sentir bien au-delà des frontières de l’Argentine. Malgré la rivalité historique féroce entre le Brésil et l’Argentine, Neymar a utilisé les réseaux sociaux pour s’assurer que son ami de longue date sache exactement à quel point il a compté pour ce sport.
Le duo a formé l’une des associations offensives les plus redoutables de l’histoire à Barcelone, aux côtés de Luis Suarez, avant de se retrouver plus tard au Paris Saint-Germain. Leur lien a toujours dépassé le cadre du terrain, et le dernier hommage de Neymar souligne le profond respect qui existe entre deux des plus grands talents de la génération moderne en Amérique du Sud.
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L’hommage émouvant de Neymar à une légende
Sur son compte Instagram officiel, Neymar a exprimé la gratitude collective du monde du football. Le Brésilien, qui s'est lui-même retiré des fonctions internationales après la Coupe du monde 2026, a partagé un message poignant revenant sur l'immense contribution de Messi au football.
« Ceux qui aiment le football ont profité de toi au fil des années… Aujourd'hui, c'est ton dernier match sous le maillot de ton équipe, de ton pays, et j'espère que tu profiteras de chaque seconde », a écrit Neymar, en encourageant son ancien coéquipier à savourer les derniers instants de son parcours international. La publication, rapidement devenue virale, montrait des images des deux stars lors de leur période commune au sommet du football européen.
Neymar salue l’héritage mondial de Messi
Neymar a poursuivi son hommage en soulignant que l’héritage de Messi ne se limite pas à une seule nation, mais appartient à l’ensemble du sport. « Ce n’est pas seulement l’Argentine qui te remercie, le monde te remercie pour tout ce que tu as fait pour le football. Merci de m’avoir fait aimer encore plus le football, cela a été un honneur d’avoir joué contre toi et encore plus de marquer l’histoire à tes côtés. Merci Leo », a-t-il ajouté.
L’horaire du match, programmé pour un coup d’envoi tard dans la nuit en Amérique du Sud, signifie que des fans du monde entier seront devant leur écran pour assister aux derniers gestes d’un maître à l’œuvre. Pour l’Argentine, c’est l’occasion d’offrir des adieux à la hauteur à un capitaine qui a incarné son équipe pendant près de deux décennies. Pour le reste du monde, c’est un moment pour se remémorer une carrière jalonnée d’innombrables trophées, de statistiques record et de souvenirs qui dureront toute une vie.
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La fin d’un âge d’or pour l’Argentine
La retraite internationale de Messi marque la fin définitive d’un âge d’or pour l’Argentine. Depuis ses débuts à l’adolescence, la star de l’Inter Miami a été le point de référence de la sélection nationale, traversant des années de chagrin dans de grandes finales avant de finalement briser la malédiction avec le titre de la Copa America 2021.
Le choix du Bénin comme dernier adversaire permet une atmosphère de célébration où le résultat passe au second plan face à l’hommage. Chaque touche de balle, chaque passe et chacune de ses courses caractéristiques seront scrutées et célébrées par des supporters qui ont un temps craint qu’il ne remporte jamais un trophée pour eux. Désormais, il s’en va comme le roi incontesté du football argentin, après avoir dépassé toutes les attentes et fait taire tous les critiques.
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