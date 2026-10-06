« Le monde te remercie » : Neymar fait ses adieux émouvants à Lionel Messi avant le chant du cygne de l’Argentine

Le monde du football se prépare à dire adieu à l’une de ses plus grandes icônes de tous les temps sur la scène internationale. Messi, désormais âgé de 39 ans, s’apprête à honorer sa dernière sélection avec l’Argentine lors d’un match amical contre le Bénin dans l’emblématique Estadio Monumental de Buenos Aires.

Alors que l’attention reste portée sur les célébrations à Buenos Aires, l’impact du départ de Messi se fait sentir bien au-delà des frontières de l’Argentine. Malgré la rivalité historique féroce entre le Brésil et l’Argentine, Neymar a utilisé les réseaux sociaux pour s’assurer que son ami de longue date sache exactement à quel point il a compté pour ce sport.

Le duo a formé l’une des associations offensives les plus redoutables de l’histoire à Barcelone, aux côtés de Luis Suarez, avant de se retrouver plus tard au Paris Saint-Germain. Leur lien a toujours dépassé le cadre du terrain, et le dernier hommage de Neymar souligne le profond respect qui existe entre deux des plus grands talents de la génération moderne en Amérique du Sud.