Le football anglais et mondial perdent une icône. Kevin Keegan, Ballon d’Or 1978 et 1979, s’est éteint à 75 ans. Figure emblématique sous le maillot de Liverpool, il a ensuite connu une seconde carrière d’entraîneur tout aussi brillante, notamment à la tête de Newcastle et brièvement à la sélection anglaise. Il luttait contre la maladie depuis plusieurs mois.
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Le monde du football pleure la disparition de Kevin Keegan. Âgé de 75 ans et malade depuis longtemps, l’ancien international anglais a remporté deux Ballons d’or et incarné les clubs de Liverpool et de Newcastle
LA CARRIÈRE
Né à Doncaster le 14 février 1951, Kevin Keegan débute à Scunthorpe United entre 1968 et 1971, puis rejoint Liverpool, où il restera jusqu’en 1977. Sous le maillot des Reds, il remporte trois championnats d’Angleterre, une FA Cup, deux Charity Shields, la Coupe des clubs champions européens 1977 et deux éditions de la Coupe UEFA. En 1977, il s’expatrie à Hambourg, où il conquiert la Bundesliga et dispute une nouvelle finale de Coupe des clubs champions européens en 1980, perdue face à Nottingham Forest. Il revient alors en Angleterre et y achève sa carrière en 1985 après avoir porté les couleurs de Southampton, Newcastle et Blacktown City.
UNE LÉGENDE ÉGALEMENT À NEWCASTLE
Après avoir été l’un des footballeurs phares de l’Angleterre, notamment sous le maillot de l’équipe nationale (63 sélections et 21 buts entre 1972 et 1982), il se lance dans une carrière d’entraîneur. Newcastle, son deuxième amour après Liverpool, marque le début et la fin de son parcours d’entraîneur : il dirige les Magpies de 1992 à 1997, lutte pour le titre de Premier League face au Manchester United de Sir Alex Ferguson et qualifie le club pour l’Europe après de longues années d’attente, avant de revenir le 16 janvier 2008 suite au licenciement de Sam Allardyce. Il réussit à maintenir le club en Premier League, mais démissionne quelques mois plus tard, en raison de divergences irréconciliables avec le propriétaire controversé Mike Ashley sur la politique de recrutement.
SA BRÈVE EXPÉRIENCE EN TANT QU’ENTRAÎNEUR DE L’ÉQUIPE D’ANGLETERRE
Entre ses deux mandats à la tête de Newcastle, il a dirigé l’équipe d’Angleterre de février 1999 à l’issue de l’Euro 2000. Il succède à Glen Hoddle, fraîchement limogé, et ne parvient à qualifier les Three Lions pour l’Euro 2000 qu’après un barrage maîtrisé face à l’Écosse. Toutefois, une campagne décevante, conclue par une élimination dès les quarts de finale contre la Roumanie, lui vaut d’être à son tour démis de ses fonctions. En janvier 2026, il révélait au public souffrir d’une forme très agressive de cancer, avant de s’éteindre il y a quelques heures.
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