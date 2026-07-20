Après avoir été l’un des footballeurs phares de l’Angleterre, notamment sous le maillot de l’équipe nationale (63 sélections et 21 buts entre 1972 et 1982), il se lance dans une carrière d’entraîneur. Newcastle, son deuxième amour après Liverpool, symbolise le début et la fin de son parcours : il dirige les Magpies de 1992 à 1997, lutte pour le titre de Premier League face au Manchester United de Sir Alex Ferguson et ramène le club en Europe après de longues années d’attente, avant de revenir le 16 janvier 2008 suite au licenciement de Sam Allardyce. Il réussit à maintenir le club en Premier League, mais démissionne quelques mois plus tard, en raison de divergences avec le propriétaire controversé Mike Ashley sur la politique de recrutement.