Le football anglais et mondial perdent une icône légendaire. À 75 ans, Kevin Keegan, l’un des plus grands attaquants européens de l’histoire, double Ballon d’Or en 1978 et 1979, s’est éteint. Figure emblématique sous le maillot de Liverpool, il a ensuite brillé comme entraîneur, notamment à la tête de Newcastle et lors d’un bref passage sur le banc de l’équipe d’Angleterre. Il luttait depuis longtemps contre une grave maladie.
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Le monde du football pleure la disparition de Kevin Keegan : âgé de 75 ans et malade depuis longtemps, il a remporté deux Ballons d’or et été une figure emblématique de Liverpool et de Newcastle
LA CARRIÈRE
Né à Doncaster le 14 février 1951, Kevin Keegan fait ses débuts professionnels à Scunthorpe United entre 1968 et 1971, avant de rejoindre Liverpool, où il restera jusqu’en 1977. Sous le maillot des Reds, il remporte trois championnats d’Angleterre, une FA Cup, deux Charity Shields, la Coupe des clubs champions européens 1977 et deux éditions de la Coupe de l’UEFA. En 1977, il s’expatrie à Hambourg et conquiert la Bundesliga, puis dispute une nouvelle finale de Coupe des clubs champions en 1980, perdue face à Nottingham Forest. De retour en Angleterre durant l’été 1980, il achève sa carrière en 1985 après avoir porté les couleurs de Southampton, Newcastle et Blacktown City.
Une légende à Newcastle
Après avoir été l’un des footballeurs phares de l’Angleterre, notamment sous le maillot de l’équipe nationale (63 sélections et 21 buts entre 1972 et 1982), il se lance dans une carrière d’entraîneur. Newcastle, son deuxième amour après Liverpool, symbolise le début et la fin de son parcours : il dirige les Magpies de 1992 à 1997, lutte pour le titre de Premier League face au Manchester United de Sir Alex Ferguson et ramène le club en Europe après de longues années d’attente, avant de revenir le 16 janvier 2008 suite au licenciement de Sam Allardyce. Il réussit à maintenir le club en Premier League, mais démissionne quelques mois plus tard, en raison de divergences avec le propriétaire controversé Mike Ashley sur la politique de recrutement.
SA BRÈVE EXPÉRIENCE EN TANT QU’ENTRAÎNEUR DE L’ÉQUIPE D’ANGLETERRE
Entre ses deux mandats à la tête de Newcastle, on rappellera son passage à la sélection anglaise, de février 1999 à l'issue de l'Euro 2000. Il succède à Glen Hoddle, fraîchement limogé, et ne parvient à qualifier les Trois Lions pour l’Euro 2000 qu’après un barrage maîtrisé face à l’Écosse. Toutefois, une campagne décevante, conclue par une élimination dès les quarts de finale contre la Roumanie, lui vaut d’être à son tour démis de ses fonctions. En janvier 2026, il révélait au public lutter contre une forme très agressive de cancer, avant de s’éteindre ces dernières heures.
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