« Le moment le plus marquant de l’histoire du VAR » : une vive polémique enflamme le monde du football après le but non validé lors de la victoire d’Arsenal

Que s’est-il passé ? À la cinquième minute du temps additionnel, Callum Wilson, de West Ham, a poussé le ballon au fond des filets pour ce qui semblait être l’égalisation à 1-1. Declan Rice a bien tenté de dégager le cuir de la ligne, en vain.

L’arbitre Chris Kavanagh signale aussitôt le but, stupeur dans le camp d’Arsenal, qui ne peut se permettre de relâcher la pression dans la course au titre face à Manchester City s’il veut décrocher son premier championnat depuis 22 ans.

L’assistance vidéo, pilotée par Darren England, est alors intervenue. Commence alors une épreuve de nerfs pour tous les acteurs. Après 17 visionnages et plus de quatre minutes d’arrêt, Kavanagh revient sur sa décision : il accorde finalement une faute de Pablo sur le gardien d’Arsenal David Raya.