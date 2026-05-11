« C'est un véritable séisme, un bouleversement qui ne dure qu'un instant », a déclaré Neville, expert lors de la rencontre entre West Ham United et les Gunners, remportée 1-0 par le leader du classement. Pour la légende de Manchester United, une chose était claire : « C'est le moment le plus marquant de l'histoire du VAR en Premier League. »
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« Le moment le plus marquant de l’histoire du VAR » : une vive polémique enflamme le monde du football après le but non validé lors de la victoire d’Arsenal
Que s’est-il passé ? À la cinquième minute du temps additionnel, Callum Wilson, de West Ham, a poussé le ballon au fond des filets pour ce qui semblait être l’égalisation à 1-1. Declan Rice a bien tenté de dégager le cuir de la ligne, en vain.
L’arbitre Chris Kavanagh signale aussitôt le but, stupeur dans le camp d’Arsenal, qui ne peut se permettre de relâcher la pression dans la course au titre face à Manchester City s’il veut décrocher son premier championnat depuis 22 ans.
L’assistance vidéo, pilotée par Darren England, est alors intervenue. Commence alors une épreuve de nerfs pour tous les acteurs. Après 17 visionnages et plus de quatre minutes d’arrêt, Kavanagh revient sur sa décision : il accorde finalement une faute de Pablo sur le gardien d’Arsenal David Raya.
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Keane est catégorique : « C'est vraiment stupide de la part de West Ham. »
L’enjeu est de taille. Pour Neville, « le premier titre d’Arsenal depuis 22 ans pourrait se jouer là. C’est le genre de moment où Arsenal se persuade déjà d’avoir gravé son nom sur le trophée. » Les Gunners maîtrisent désormais leur destin : deux succès, et le sacre est acquis.
Pendant que les Gunners rêvent du sacre, cette décision assène un coup presque fatal à West Ham dans la lutte pour le maintien. Cette 18e défaite de la saison assure mathématiquement à Nottingham Forest et à Leeds United de rester en première division. Le seul espoir des Hammers réside désormais dans le fait de dépasser Tottenham, qui, avec un point d’avance, a encore un match à disputer. Lundi soir, ils affronteront Leeds.
L’expert Roy Keane n’a pas mâché ses mots : « La seule règle est : le VAR vérifie tout, alors ne touchez pas le gardien ! Et surtout, ne le faites pas pendant trois ou quatre secondes. » Et l’Irlandais d’asséner : « C’était vraiment stupide de la part de West Ham. On ne doit pas commettre une faute aussi évidente, car elle sera forcément examinée. »
Arteta adopte un ton conciliant
Ses collègues Jamie Redknapp et Ian Wright ont jugé la décision « courageuse » mais « incontestablement juste ». Wright a détaillé : « Je pense que David Raya aurait capté le ballon sans cette obstruction. On le tire par là, et c’est alors que son bras entre en jeu. »
Dans les couloirs, après le coup de sifflet final, deux univers émotionnels s’affrontaient. L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, souvent en conflit avec les arbitres par le passé, adoptait cette fois un ton inhabituellement conciliant. « Je me souviendrai très certainement de cette journée. Ce fut un véritable tourbillon d’émotions », a-t-il confié à Sky Sports. « Aujourd’hui, je dois les féliciter [les arbitres]. Il faut beaucoup de courage et de bravoure pour s’imposer. »
Dans le camp adverse, Nuno Espirito Santo, l’entraîneur de West Ham, était sous le choc : « Nous sommes tous indignés. » Il a pointé du doigt un manque de cohérence dans l’interprétation des règles : « Même les arbitres ne savent plus ce qui est une faute et ce qui ne l’est pas, cela sème le doute. »
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Le calendrier restant d’Arsenal et de Man City
Avec 79 points, Arsenal occupe désormais la première place du classement. ManCity, qui pointe à cinq longueurs mais possède une rencontre en moins, accueillera Crystal Palace mercredi.
Lors de la 37^e journée, les Gunners accueilleront le FC Burnley à domicile lundi ; le lendemain, City se rendra à l’AFC Bournemouth.
Lors de la 38^e et dernière journée, le 24 mai, Arsenal se rendra à Crystal Palace tandis que Manchester accueillera Aston Villa.
Premier League 2025/26 : classement et calendrier restant
FC Arsenal Manchester City 1^(er) / 36 matchs / 79 points / +42 buts 2^e / 35 matchs / 74 points / +40 buts - Crystal Palace (domicile) FC Burnley (domicile) AFC Bournemouth (E) Crystal Palace (A) Aston Villa (domicile)