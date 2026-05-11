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« Le moment le plus marquant de l’histoire du VAR » : un vif débat anime les observateurs après le but refusé à West Ham lors de sa défaite cuisante face à Arsenal
Que s'est-il passé ?
À la cinquième minute du temps additionnel, Callum Wilson, de West Ham, a poussé le ballon derrière la ligne de but pour ce qui semblait être le but égalisateur. Declan Rice a bien tenté de dégager, mais il était clair qu’il se trouvait derrière la ligne. L’arbitre Chris Kavanagh a immédiatement signalé le but, provoquant stupéfaction et incrédulité chez les joueurs d’Arsenal. Tout autre résultat qu’une victoire à domicile aurait permis à Manchester City de revenir dans la course au titre, alors que les Gunners visent un premier sacre en Premier League depuis 22 ans.
Mais l’arbitre vidéo Darren England est rapidement intervenu : après 17 visionnages et quatre minutes d’attente, Kavanagh a changé d’avis, estimant que Pablo avait commis une faute sur le gardien d’Arsenal David Raya.
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Roy Keane fustige West Ham, qu’il qualifie de « vraiment stupide ».
L’enjeu de cette décision est capital. Invité à analyser l’incident sur Sky Sports, Neville s’est montré catégorique : « Le premier titre d’Arsenal en 22 ans pourrait bien se jouer là. C’est le genre de moment où Arsenal peut déjà se voir inscrire son nom sur le trophée. » Les Gunners maîtrisent désormais leur destin : deux victoires, et le trophée leur reviendra.
Pour West Ham, en revanche, ce résultat est un coup dur dans la lutte contre la relégation. Cette 18e défaite de la saison assure le maintien de Nottingham Forest et de Leeds United. Le seul espoir des Hammers réside désormais dans le dépassement de Tottenham, qui compte un point d’avance et un match en retard. Cette rencontre est programmée lundi soir face à Leeds.
Roy Keane n’a pas mâché ses mots à l’encontre de l’équipe de Nuno Espirito Santo : « La seule chose à dire, c’est : le VAR va tout vérifier, alors ne touchez pas le gardien ! Et surtout, ne le faites pas pendant trois ou quatre secondes », a-t-il déclaré. Sa conclusion est sans appel : « C’était vraiment stupide de la part de West Ham. Il ne faut pas commettre une faute aussi évidente, car elle sera examinée. »
Arteta adopte un ton conciliant
Ses collègues Jamie Redknapp et Ian Wright ont jugé la décision « audacieuse » mais « incontestablement juste ». Wright a expliqué : « Je pense que David Raya aurait capté le ballon s’il n’avait pas été gêné. Il a été entraîné dans cette direction, puis son bras est intervenu. »
Dans le tunnel après le coup de sifflet final, deux univers émotionnels se sont fait face. L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, souvent en désaccord avec les arbitres par le passé, a adopté un ton inattendu : « Je me souviendrai de cette journée. Ce fut un véritable huit-cents-mètres émotionnel », a déclaré l’Espagnol à Sky Sports. « Aujourd’hui, je dois féliciter les arbitres. Il faut beaucoup de courage pour tenir sa position. »
À l’autre bout de l’échelle émotionnelle, Nuno était abasourdi. « Nous sommes tous bouleversés », a déclaré le Portugais, avant de dénoncer l’application incohérente des règles : « Même les arbitres ne savent plus ce qui est une faute et ce qui ne l’est pas ; cela sème le doute. »
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Les prochaines rencontres d’Arsenal et de Manchester City
Arsenal occupe la première place du classement avec 79 points, tandis que Manchester City, qui compte cinq points de retard, a toutefois un match en moins à disputer : les Citizens reçoivent Crystal Palace mercredi.
Lors de la 37e journée, les Gunners accueilleront Burnley, tandis que City se rendra à Bournemouth. La dernière levée de la Premier League, fixée au 24 mai, verra Arsenal se déplacer à nouveau à Crystal Palace et City recevoir Aston Villa.