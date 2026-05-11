« Le moment le plus marquant de l’histoire du VAR » : un vif débat anime les observateurs après le but refusé à West Ham lors de sa défaite cuisante face à Arsenal

L’enjeu de cette décision est capital. Invité à analyser l’incident sur Sky Sports, Neville s’est montré catégorique : « Le premier titre d’Arsenal en 22 ans pourrait bien se jouer là. C’est le genre de moment où Arsenal peut déjà se voir inscrire son nom sur le trophée. » Les Gunners maîtrisent désormais leur destin : deux victoires, et le trophée leur reviendra.

Pour West Ham, en revanche, ce résultat est un coup dur dans la lutte contre la relégation. Cette 18e défaite de la saison assure le maintien de Nottingham Forest et de Leeds United. Le seul espoir des Hammers réside désormais dans le dépassement de Tottenham, qui compte un point d’avance et un match en retard. Cette rencontre est programmée lundi soir face à Leeds.

Roy Keane n’a pas mâché ses mots à l’encontre de l’équipe de Nuno Espirito Santo : « La seule chose à dire, c’est : le VAR va tout vérifier, alors ne touchez pas le gardien ! Et surtout, ne le faites pas pendant trois ou quatre secondes », a-t-il déclaré. Sa conclusion est sans appel : « C’était vraiment stupide de la part de West Ham. Il ne faut pas commettre une faute aussi évidente, car elle sera examinée. »