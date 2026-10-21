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« Le moment était mal choisi » : James Maddison présente ses excuses aux supporters de Coventry City pour avoir embrassé l’écusson lors de sa célébration après avoir marqué pour Tottenham
Un retour doux-amer face au club de son enfance
Lundi soir a marqué une étape importante pour Maddison, qui a foulé la pelouse pour sa première titularisation depuis 526 jours après une grave blessure au genou. Le meneur de jeu a signé son retour avec la manière en ouvrant le score d’une superbe frappe enroulée pour aider Tottenham à décrocher une précieuse victoire 3-1.
Ce résultat revêtait une importance particulière pour le club du nord de Londres : il lui a permis de prendre ses trois premiers points de la saison en Premier League et de quitter la dernière place du classement. Omar Marmoush et Ben Davies ont également marqué pour assurer cette victoire essentielle.
Mais la soirée a été compliquée pour Maddison. Sa titularisation tant attendue pour son retour avait lieu face à l’équipe de sa ville natale, son ancien club. Après le match, il a publié mardi sur les réseaux sociaux une photo de lui aux côtés de supporters de Coventry, tenant leur maillot, afin de répondre aux critiques suscitées par sa célébration.
- Action Plus
« Je présenterai des excuses, à 100 %. »
Sur les réseaux sociaux, Maddison a tenu à dissiper tout malentendu. Il a expliqué qu'en embrassant l'écusson, il avait voulu rendre hommage à Tottenham pour son soutien indéfectible pendant sa longue rééducation. « J'avais déjà prévu ce que je ferais pour mon premier but depuis mon retour », a-t-il écrit dans sa story Instagram. « J'embrassais l'écusson de ce club, qui nous a soutenus, ma famille et moi, pendant les jours les plus sombres de ma carrière au cours des 18 derniers mois. »
Malgré cette démonstration d'attachement à son club actuel, le milieu de terrain anglais s'est empressé de réaffirmer sa profonde affection pour Coventry City. Il a assuré qu'il n'avait voulu manquer de respect en aucune façon au club où sa carrière avait débuté.
« J'adore Coventry City et j'aime profondément ce club. Tous mes amis proches et ma famille le savent », a poursuivi Maddison. « Je suis supporter et je le serai toujours. Je présenterai sans hésiter mes excuses à tous ceux qui ont trouvé le moment mal choisi, puisque mon premier but depuis mon retour est justement arrivé contre le club de ma ville natale. Bonne chance à Frank [Lampard] et aux joueurs pour le reste de la saison. »
L’arrogance footballistique et un effectif compétitif
Maddison a subi une lésion du ligament croisé antérieur en avril dernier. Il a progressivement retrouvé les terrains en entrant en jeu à plusieurs reprises avant de récupérer une place de titulaire. Sa force mentale lui a déjà valu les éloges d’observateurs, dont Jamie Carragher, ancien défenseur de Liverpool, qui a souligné la confiance inébranlable du milieu de terrain en ses capacités.
« Même s’ils ont recruté beaucoup de joueurs offensifs talentueux, il continuera à penser que personne n’est meilleur que lui, parce qu’il a ce tempérament », a déclaré Carragher à Sky Sports. « Il a cette arrogance sur le terrain que j’aime chez les joueurs. »
La concurrence s’intensifie dans l’effectif de Tottenham à mesure que des joueurs importants retrouvent leur pleine forme. Lundi soir a également vu Dejan Kulusevski faire son retour tant attendu après un problème au genou, étoffant encore les options offensives.
- AFP
Une bataille pour la suprématie offensive
Tottenham doit désormais relever le défi de réintégrer ses stars de retour tout en conservant sa nouvelle dynamique victorieuse. Après avoir enfin décroché sa première victoire en championnat, le club doit s’appuyer sur ce résultat pour remonter au classement de la Premier League.
Pour Maddison, la priorité immédiate sera de s’imposer dans le onze de départ malgré une rude concurrence. Comme l’a souligné Carragher : « Il sera intéressant de voir quelle place il finira par trouver, car Tottenham compte beaucoup de joueurs aux postes offensifs, surtout avec le retour de Kulusevski. » Le meneur de jeu devra prouver régulièrement qu’il est en forme et au niveau attendu pour rester la pièce maîtresse de l’attaque de Tottenham.
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