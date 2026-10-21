Lundi soir a marqué une étape importante pour Maddison, qui a foulé la pelouse pour sa première titularisation depuis 526 jours après une grave blessure au genou. Le meneur de jeu a signé son retour avec la manière en ouvrant le score d’une superbe frappe enroulée pour aider Tottenham à décrocher une précieuse victoire 3-1.

Ce résultat revêtait une importance particulière pour le club du nord de Londres : il lui a permis de prendre ses trois premiers points de la saison en Premier League et de quitter la dernière place du classement. Omar Marmoush et Ben Davies ont également marqué pour assurer cette victoire essentielle.

Mais la soirée a été compliquée pour Maddison. Sa titularisation tant attendue pour son retour avait lieu face à l’équipe de sa ville natale, son ancien club. Après le match, il a publié mardi sur les réseaux sociaux une photo de lui aux côtés de supporters de Coventry, tenant leur maillot, afin de répondre aux critiques suscitées par sa célébration.



