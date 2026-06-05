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Le moment est venu. Cette rencontre historique avec Lionel Messi ne doit pas intimider l’Angleterre, d’autant que Robbie Fowler se dit prêt à retrouver Cristiano Ronaldo
À quand remonte la dernière rencontre entre l'Angleterre et l'Argentine ?
Légende du FC Barcelone, Messi évolue en équipe d’Argentine depuis 2005, totalisant 198 sélections et 116 buts. Les confrontations entre les cadors sud-américains et les ténors européens restent toutefois rares.
Les deux nations, dont les confrontations rappellent l’élimination anglaise de 1986 par la main de Diego Maradona puis celle de 2002 après le carton rouge de David Beckham, ne se sont plus rencontrées depuis novembre 2005, peu après les débuts de Messi avec l’Albiceleste.
Il n’était pas présent sur la pelouse ce jour-là et n’a, depuis, jamais recroisé les Three Lions. Le génie argentin, dont la carrière internationale record touche à son terme, pourrait d’ailleurs tirer son épingle du jeu dès cet été.
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L'Angleterre devra-t-elle défier Messi ou, au contraire, chercher à l'éviter soigneusement ?
L'Angleterre dispose d'une dernière chance de défier celui qui a soulevé le trophée au Qatar. Les Trois Lions vont-ils saisir cette occasion ou éviter soigneusement la légende porteuse du mythique numéro 10 ?
Interrogé sur le sujet, l’ancien attaquant des Three Lions – s’exprimant en exclusivité pour GOAL via BetMGM – a répondu avec franchise : « Pour être honnête, j’aimerais le voir maintenant, car je ne pense pas que Messi soit le joueur que nous avons connu par le passé.
Je ne veux pas paraître déplacé, car, lorsqu’on évoque les plus grands joueurs de l’histoire du football, Messi est évidemment de la partie. Je pense donc que c’est le moment idéal pour le défier.
« Pour l’Angleterre, affronter de grandes équipes et de grands joueurs est toujours un objectif, mais l’essentiel reste le résultat. Les supporters se moquent de l’adversaire tant que l’équipe va loin dans la compétition. »
Pourquoi se réjouir d’un éventuel retour de Ronaldo en sélection portugaise ?
Cette mentalité vaut aussi pour l’attaquant intemporel Cristiano Ronaldo, toujours au sommet de sa forme à 41 ans. L’icône de Manchester United et du Real Madrid a souvent été une véritable épine dans le pied de l’Angleterre, notamment en la éliminant aux tirs au but lors de l’Euro 2004 et de la Coupe du monde 2006.
Les Three Lions peuvent-ils se passer d’une nouvelle confrontation lors d’un autre grand tournoi ? Interrogé sur le sujet, Fowler a ajouté : « Le Portugal a probablement été la bête noire de l’Angleterre, avec sa présence constante dans les compétitions et les nombreux matchs au fil des ans.
Quoi qu’il arrive au Mondial, que ce soit l’Argentine ou le Portugal, il faut bien affronter ces équipes. Il faut bien affronter les meilleurs, et il faut être compétitif. Pour moi, c’est comme en Coupe d’Angleterre : tout le monde dit qu’on ne veut pas tirer les gros dès le début. En réalité, j’ai toujours adoré ça, car il faudra bien les battre un jour.
« Ce sera un match difficile, bien sûr, mais si vous visez le sommet, le moment où vous les affrontez importe peu : il faut, tôt ou tard, battre les meilleurs. Que ce soit le Portugal, le Brésil, l’Espagne, l’Uruguay ou l’Argentine, il faut croire en ses forces, et je suis convaincu que l’équipe d’Angleterre le fera. »
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Calendrier des matchs de l'Angleterre : dates des rencontres amicales et adversaires de la phase de groupes de la Coupe du monde
Avant même de songer à défier Messi et Ronaldo, l’Angleterre doit d’abord se frayer un chemin dans un groupe comprenant la Croatie, le Ghana et le Panama. Elle disputera des matchs amicaux de préparation contre la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica avant que les choses sérieuses ne commencent.
Si la génération 2026 veut imiter les icônes de 1966 et offrir aux Three Lions un nouveau titre, elle pourrait devoir croiser l’Argentine ou le Portugal plus tard dans la compétition. Pour l’instant, Fowler assure que les hommes de Tuchel sont prêts à relever ces défis.