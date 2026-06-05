Le moment est venu. Cette rencontre historique avec Lionel Messi ne doit pas intimider l’Angleterre, d’autant que Robbie Fowler se dit prêt à retrouver Cristiano Ronaldo

Légende du FC Barcelone, Messi évolue en équipe d’Argentine depuis 2005, totalisant 198 sélections et 116 buts. Les confrontations entre les cadors sud-américains et les ténors européens restent toutefois rares.

Les deux nations, dont les confrontations rappellent l’élimination anglaise de 1986 par la main de Diego Maradona puis celle de 2002 après le carton rouge de David Beckham, ne se sont plus rencontrées depuis novembre 2005, peu après les débuts de Messi avec l’Albiceleste.

Il n’était pas présent sur la pelouse ce jour-là et n’a, depuis, jamais recroisé les Three Lions. Le génie argentin, dont la carrière internationale record touche à son terme, pourrait d’ailleurs tirer son épingle du jeu dès cet été.