Getty Images Sport
Traduit par
« Le moment est arrivé » : Lionel Messi adresse des adieux émouvants alors que la légende de l’Argentine se prépare à sa dernière apparition
Des adieux émouvants aux fidèles de l’Argentine
Le paysage du football international s’apprête à connaître un changement sismique alors que Lionel Messi se prépare à tirer le rideau sur son extraordinaire carrière avec l’Argentine. Avant un dernier match d’exhibition contre le Bénin à Buenos Aires, l’icône de 39 ans s’est adressée, sur les réseaux sociaux et via les canaux officiels, à une nation qui l’adule depuis plus de deux décennies.
La star de l’Inter Miami a exprimé un sentiment d’accomplissement et de conclusion, reconnaissant que son temps sous le maillot des champions du monde en titre était arrivé à son terme naturel dans l’historique stade Monumental.
L’attaquant vétéran a soigneusement choisi ses mots pour refléter la profondeur de son lien avec le public argentin. « Le moment est arrivé. Je pars en paix, j’ai tout donné. Ce maillot était mon rêve, ma fierté et ma vie », a déclaré Messi dans un message à ses supporters via Adidas Football. Il a ensuite exprimé sa gratitude pour le soutien indéfectible qu’il a reçu tout au long de son parcours : « Merci de m’avoir tant aimé. Je vous porterai toujours avec moi. »
- getty
La fin de l’âge d’or de Messi
Le départ de Messi marque la fin de ce qui est peut-être l’ère la plus célébrée de l’histoire de la nation sud-américaine. Après des années de crève-cœur et d’occasions manquées de peu, le meneur de jeu de petite taille a finalement assuré son héritage en remportant la Copa America en 2021, 2024 ainsi que la Coupe du monde de la FIFA en 2022.
Alors qu’il se prépare à effectuer une dernière sortie du tunnel sous les célèbres rayures bleues et blanches, l’importance du moment a profondément résonné auprès des supporters du monde entier. Le match devrait se jouer à guichets fermés, comme une immense célébration d’un joueur qui a redéfini ce sport.
Scaloni rend hommage à un héritage irremplaçable
Le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, qui a supervisé la période la plus fructueuse de la carrière internationale de Messi, n’a pas tari d’éloges à l’égard du capitaine sur le départ. Scaloni a souligné que, même si l’équipe devra finalement aller de l’avant, le vide laissé par le numéro 10 sera impossible à combler par un seul joueur.
S’exprimant devant la presse au sujet de la charge émotionnelle du match contre le Bénin, Scaloni est revenu sur ce que cela a représenté de travailler aux côtés du plus grand de tous les temps. « Messi laisse derrière lui quelque chose d’inégalé, a expliqué le sélectionneur. Nous devons continuer à jouer, mais le fait de l’avoir sur le terrain procure une sensation unique. Je n’ai jamais vu quelqu’un d’autre transmettre ce qu’il transmet sur un terrain de football, et c’est ce qui va nous manquer. Il ne reste désormais que de la nostalgie puisqu’il ne sera plus là. Il est un exemple incroyable. »
- Getty Images Sport
Domination statistique et carrière record
Les chiffres de la carrière internationale de Messi sont aussi stupéfiants que ses performances sur le terrain. Selon l’Association argentine de football, l’attaquant a disputé 207 matches avec l’équipe première avant son match d’adieu, en inscrivant un record de 125 buts pour son pays. Le match contre le Bénin marquera sa 208e sélection, renforçant son statut de joueur le plus capé de l’histoire de l’Argentine.
Son record de buts est tout aussi intouchable, le plaçant loin devant d’anciennes légendes comme Gabriel Batistuta et Diego Maradona au classement de tous les temps. Au-delà des buts, il a apporté l’étincelle créative qui a porté l’équipe lors de plusieurs tournois majeurs sur trois décennies différentes.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles