Le paysage du football international s’apprête à connaître un changement sismique alors que Lionel Messi se prépare à tirer le rideau sur son extraordinaire carrière avec l’Argentine. Avant un dernier match d’exhibition contre le Bénin à Buenos Aires, l’icône de 39 ans s’est adressée, sur les réseaux sociaux et via les canaux officiels, à une nation qui l’adule depuis plus de deux décennies.

La star de l’Inter Miami a exprimé un sentiment d’accomplissement et de conclusion, reconnaissant que son temps sous le maillot des champions du monde en titre était arrivé à son terme naturel dans l’historique stade Monumental.

L’attaquant vétéran a soigneusement choisi ses mots pour refléter la profondeur de son lien avec le public argentin. « Le moment est arrivé. Je pars en paix, j’ai tout donné. Ce maillot était mon rêve, ma fierté et ma vie », a déclaré Messi dans un message à ses supporters via Adidas Football. Il a ensuite exprimé sa gratitude pour le soutien indéfectible qu’il a reçu tout au long de son parcours : « Merci de m’avoir tant aimé. Je vous porterai toujours avec moi. »



