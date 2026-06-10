Le miracle de Craig Gordon, le joueur le plus âgé de la Coupe du monde : « On peut rester paralysé, voire mourir »

L’Écosse fait son retour en Coupe du monde après 28 ans d’absence, mais le poste de gardien de but reste un casse-tête pour le sélectionneur Steve Clarke. Les trois gardiens convoqués — Craig Gordon, Angus Gunn et Liam Kelly — sortent d’une saison où ils ont très peu joué : seulement 540 minutes au compteur, soit l’équivalent de six matchs.
Craig Gordon, 43 ans, sera même le joueur le plus âgé du tournoi. Sa simple présence tient du miracle sportif : il a dû surmonter une grave blessure au cou et un protocole de rééducation à haut risque. Les médecins l’avaient prévenu : les conséquences pouvaient aller jusqu’à la paralysie. « Vous avez déjà lu la fiche d'information. Vous pourriez rester paralysé, voire mourir... », l'avait averti Usamah Jannoun, médecin spécialisé dans les lésions de la colonne vertébrale, en lui exposant les risques liés au traitement, comme le rappelle Marca.