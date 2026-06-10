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Gianluca Minchiotti

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Le miracle de Craig Gordon, le joueur le plus âgé de la Coupe du monde : « On peut rester paralysé, voire mourir »

Écosse
Coupe du monde
C. Gordon

À 43 ans, le gardien de but écossais a réalisé un véritable exploit en se qualifiant pour la Coupe du monde.

L’Écosse fait son retour en Coupe du monde après 28 ans d’absence, mais le poste de gardien de but reste un casse-tête pour le sélectionneur Steve Clarke. Les trois gardiens convoqués — Craig Gordon, Angus Gunn et Liam Kelly — sortent d’une saison où ils ont très peu joué : seulement 540 minutes au compteur, soit l’équivalent de six matchs.


Craig Gordon, 43 ans, sera même le joueur le plus âgé du tournoi. Sa simple présence tient du miracle sportif : il a dû surmonter une grave blessure au cou et un protocole de rééducation à haut risque. Les médecins l’avaient prévenu : les conséquences pouvaient aller jusqu’à la paralysie. « Vous avez déjà lu la fiche d'information. Vous pourriez rester paralysé, voire mourir... », l'avait averti Usamah Jannoun, médecin spécialisé dans les lésions de la colonne vertébrale, en lui exposant les risques liés au traitement, comme le rappelle Marca.

  • Dans le documentaire de laBBC, le gardien de but a confié avoir craint non seulement pour sa carrière, mais aussi pour sa vie de famille : sa priorité était de rester un père présent pour ses enfants.


    Sa carrière internationale, lancée en 2004, a été ponctuée de blessures à répétition : chevilles, cou, épaule, fractures diverses et une tendinite rotulienne qui l’a tenu éloigné des terrains pendant deux ans. On lui a conseillé de raccrocher les crampons, mais Gordon a refusé d’abdiquer.


    Douze ans après cette période critique, il se trouve à deux doigts de disputer enfin la Coupe du monde. « J’ai souvent cru que cette chance s’était envolée. Être ici aujourd’hui est quelque chose de spécial », a-t-il déclaré avec émotion. Clarke devra désormais choisir entre l’expérience de Gordon et celle de Gunn pour le match d’ouverture contre Haïti. Un dilemme cornélien, puisque les deux hommes disposent d’un temps de jeu récent très limité. L’ancien international Alan Hutton, lui, n’hésite pas : « Grâce à son expérience et à tout ce qu’il a déjà démontré au cours de sa carrière, Gordon possède une longueur d’avance. »




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