Le miracle de Craig Gordon, le joueur le plus âgé de la Coupe du monde : « On peut rester paralysé, voire mourir »

Dans le documentaire de laBBC, le gardien de but a confié avoir craint non seulement pour sa carrière, mais aussi pour sa vie de famille : sa priorité était de rester un père présent pour ses enfants.





Sa carrière internationale, lancée en 2004, a été ponctuée de blessures à répétition : chevilles, cou, épaule, fractures diverses et une tendinite rotulienne qui l’a tenu éloigné des terrains pendant deux ans. On lui a conseillé de raccrocher les crampons, mais Gordon a refusé d’abdiquer.





Douze ans après cette période critique, il se trouve à deux doigts de disputer enfin la Coupe du monde. « J’ai souvent cru que cette chance s’était envolée. Être ici aujourd’hui est quelque chose de spécial », a-t-il déclaré avec émotion. Clarke devra désormais choisir entre l’expérience de Gordon et celle de Gunn pour le match d’ouverture contre Haïti. Un dilemme cornélien, puisque les deux hommes disposent d’un temps de jeu récent très limité. L’ancien international Alan Hutton, lui, n’hésite pas : « Grâce à son expérience et à tout ce qu’il a déjà démontré au cours de sa carrière, Gordon possède une longueur d’avance. »











