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Le Minnesota United confirme le départ de James Rodríguez : l’aventure de l’ancienne star du Real Madrid en MLS prend fin après seulement six mois
Un éclair de génie, puis plus rien : l’espoir, aussi bref qu’un sprint le long de la touche, s’est éteint avant même d’atteindre l’en-but.
L’aventure de la star colombienne à Saint Paul s’est soudainement terminée, le Minnesota l’ayant officialisée sur les réseaux sociaux. Le club a posté une photo du milieu de terrain sur son compte X avec la légende : « Merci pour tout, James ».
Rodríguez avait rejoint les Loons en février 2026, effectuant une arrivée très médiatisée en tant qu’agent libre après avoir résilié son contrat avec le club mexicain de León. Ce transfert avait été salué comme un coup de maître pour le club de MLS, qui accueillait un double vainqueur de la Ligue des champions dans un effectif en quête d’expérience de haut niveau. Cependant, le club a désormais officiellement décidé de ne pas lever l’option prévue dans son contrat, qui aurait prolongé son engagement jusqu’en décembre.
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Des difficultés à trouver une certaine régularité sur le terrain
Malgré les attentes élevées suscitées par son arrivée, Rodriguez n’a pas réussi à s’imposer comme titulaire lors de son passage de six mois au Minnesota. Ce milieu de terrain créatif n’a disputé que huit matches pour le club et n’a été aligné dans le onze de départ qu’à trois reprises. Il n’a pas marqué lors de ses apparitions avec le Minnesota, mais a tout de même délivré deux passes décisives.
La décision de se séparer intervient alors que le club réévalue ses places de « joueur désigné » et la composition de son effectif. Bien que Rodriguez ait offert des éclairs de génie, son manque de temps de jeu régulier et les interrogations sur sa résistance physique semblent avoir pesé dans la balance, poussant le club à changer de cap.
L’influence dans l’ombre
Même si sa contribution statistique sur le terrain a été limitée, l’ancien joueur d’Everton s’est attiré un grand respect pour son comportement en coulisses et son influence à l’entraînement. Les coéquipiers de Rodríguez ont souvent salué son professionnalisme et la richesse des connaissances qu’il a transmises aux plus jeunes membres de l’effectif.
Ce départ marque un nouveau chapitre nomade dans la carrière d’un joueur qui a porté les couleurs de Porto, de Monaco et de l’Olympiacos. Depuis son départ définitif du Real Madrid en 2020, Rodríguez peine à trouver un port d’attache durable, passant successivement par l’Angleterre, le Qatar, la Grèce, le Mexique et désormais les États-Unis.
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Quel avenir pour Rodriguez ?
Après l’annonce du Minnesota, James Rodríguez est à nouveau libre de tout contrat et peut donc négocier avec n’importe quel club dans le monde. Il demeure un pilier de la sélection colombienne, où ses performances continuent d’impressionner malgré des performances en club plus irrégulières. Titulaire lors des cinq rencontres de la Colombie à la Coupe du monde 2026, il n’a toutefois pas réussi à marquer ou à délivrer la moindre passe décisive. Il se consacrera désormais pleinement aux prochaines échéances internationales avec les « Cafeteros », tandis que ses agents examineront les différentes options pour la suite de sa carrière en club.
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