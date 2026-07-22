L’aventure de la star colombienne à Saint Paul s’est soudainement terminée, le Minnesota l’ayant officialisée sur les réseaux sociaux. Le club a posté une photo du milieu de terrain sur son compte X avec la légende : « Merci pour tout, James ».

Rodríguez avait rejoint les Loons en février 2026, effectuant une arrivée très médiatisée en tant qu’agent libre après avoir résilié son contrat avec le club mexicain de León. Ce transfert avait été salué comme un coup de maître pour le club de MLS, qui accueillait un double vainqueur de la Ligue des champions dans un effectif en quête d’expérience de haut niveau. Cependant, le club a désormais officiellement décidé de ne pas lever l’option prévue dans son contrat, qui aurait prolongé son engagement jusqu’en décembre.







