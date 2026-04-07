Le Minnesota fait le point sur l'état de santé de James Rodriguez après l'hospitalisation de l'ancienne star du Real Madrid pour déshydratation sévère

L'urgence médicale a débuté à la suite du match amical opposant la Colombie à la France le 29 mars. Après s'être senti mal après la rencontre, Rodriguez a été admis à l'hôpital le 31 mars pour y subir une perfusion intraveineuse visant à traiter une déshydratation sévère. Bien qu'il ait pu quitter l'hôpital au bout de trois jours, des rumeurs concernant son état de santé ont commencé à circuler.

« James s'est présenté au centre d'entraînement du club aujourd'hui, lundi 6 avril, et a participé à une séance de reprise d'activité sous supervision », a déclaré le Minnesota dans un communiqué officiel. « Sa réintégration à l'entraînement complet de l'équipe se fera conformément aux protocoles établis par le service médical du club et dépendra entièrement de ses progrès cliniques.

Le Minnesota United FC prend très au sérieux la santé et la vie privée de ses joueurs. Le club et nos professionnels de santé peuvent affirmer sans équivoque qu’il n’y a eu aucune preuve clinique ou de laboratoire de rhabdomyolyse. »