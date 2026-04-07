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James Rodriguez, Minnesota United Getty
Yosua Arya

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Le Minnesota fait le point sur l'état de santé de James Rodriguez après l'hospitalisation de l'ancienne star du Real Madrid pour déshydratation sévère

J. Rodriguez
Minnesota Stars
Major League Soccer
Colombie

Le Minnesota United a donné des nouvelles rassurantes concernant James Rodriguez après sa récente hospitalisation d'urgence. La superstar colombienne a réintégré le centre d'entraînement du club après avoir connu un problème de santé lors d'un stage avec sa sélection nationale.

  • Le Colombien reprend l'entraînement

    Les Loons ont confirmé que Rodriguez s'était présenté lundi au centre d'entraînement du club pour entamer un programme de reprise d'activité supervisé, après avoir souffert d'une grave déshydratation pendant la trêve internationale. La condition physique du joueur de 34 ans fait l'objet d'une évaluation minutieuse par le staff médical avant qu'il ne soit autorisé à reprendre la compétition en MLS. Sa réintégration au sein de l'équipe première se fera dans le respect de protocoles médicaux stricts afin d'éviter tout nouveau contretemps.

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    Le Minnesota dément les rumeurs alarmantes concernant la santé

    L'urgence médicale a débuté à la suite du match amical opposant la Colombie à la France le 29 mars. Après s'être senti mal après la rencontre, Rodriguez a été admis à l'hôpital le 31 mars pour y subir une perfusion intraveineuse visant à traiter une déshydratation sévère. Bien qu'il ait pu quitter l'hôpital au bout de trois jours, des rumeurs concernant son état de santé ont commencé à circuler.

    « James s'est présenté au centre d'entraînement du club aujourd'hui, lundi 6 avril, et a participé à une séance de reprise d'activité sous supervision », a déclaré le Minnesota dans un communiqué officiel. « Sa réintégration à l'entraînement complet de l'équipe se fera conformément aux protocoles établis par le service médical du club et dépendra entièrement de ses progrès cliniques.

    Le Minnesota United FC prend très au sérieux la santé et la vie privée de ses joueurs. Le club et nos professionnels de santé peuvent affirmer sans équivoque qu’il n’y a eu aucune preuve clinique ou de laboratoire de rhabdomyolyse. »

  • Les difficultés en MLS

    Le vainqueur du Soulier d'or de la Coupe du monde 2014 est arrivé au Minnesota en début d'année. Cependant, son adaptation à la vie aux États-Unis a été entravée par des blessures et des problèmes de santé. Il n'a disputé que 39 minutes avec sa nouvelle équipe cette saison.

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    Et maintenant ?

    Rodriguez va désormais poursuivre sa convalescence afin de retrouver toute sa forme physique. Il devrait être disponible dimanche prochain, lorsque le Minnesota affrontera le San Diego FC en MLS. Les Loons occupent actuellement la neuvième place de la Conférence Ouest, avec seulement huit points en six matches, soit huit points de retard sur le leader, le LAFC.

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